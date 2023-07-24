Перевод сотрудника на другую должность: виды и алгоритм оформления

Работники могут перемещаться по карьерной лестнице, между подразделениями компании, в том числе расположенных в разных регионах. Причины — разные, но задача кадровика всегда одна — правильно оформить движение работника и соблюсти права сторон трудовых отношений.

Что такое перевод сотрудника

Перевод сотрудника — это кадровое мероприятие, связанное с изменением одного или нескольких условий трудового договора (ст. 72.1 ТК):

трудовой функции (должности, профессии, специальности);

структурного подразделения, если оно изначально указано в трудовом договоре;

местности.

Перевод возможен только при наличии письменного согласия работника. Исключение — чрезвычайные ситуации, когда от работника зависит безопасность населения, коллектива или компании.

Переход на другое место работы без изменения условий трудового договора — это перемещение, и оно не требует согласия работника. Например:

Перемещение водителя транспортной компании с пассажирского транспортного средства на грузовое.

Перемещение менеджера по работе с клиентами с участка по взаимодействию с VIP-клиентами на обычный.

Переместить работника на другую работу без его согласия разрешено только при отсутствии у него медицинских противопоказаний.

Виды переводов

Выделяют временный, постоянный и обязательный переводы.

Временный перевод

При временном переводе работник переходит на другую должность или в другое структурное подразделение:

на период отсутствия постоянного работника по причинам, которые сохраняют за последним рабочее место, и возвращается на прежнее место, когда временно отсутствующий работник возобновит работу (декрет, военные сборы);

на срок не более 1 года — в остальных случаях.

При этом временный перевод может обернуться постоянным, если:

работник продолжает исполнять временные обязанности после истечения оговоренного при переводе срока;

работодатель не вернул сотрудника на прежнее рабочее место;

а сотрудник не заявил о своем праве вернуться.

Верховный суд с такой практикой согласен (определение ВС № 5-КГ21-185-К2).

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Постоянный перевод

Постоянный перевод — это смена рабочего места без ограничения во времени:

Например:

повышение бухгалтера до главного бухгалтера;

переход экономиста из планово-экономического отдела в отдел труда и заработной платы;

переезд офиса в другой регион.

Перевод возможен только при согласии работника вне зависимости от причины. Сотрудник вправе отказаться от предложенной ему работы, но если он отказывается от переезда в другую местность, его увольняют по п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК.

При постоянном переводе срочный трудовой договор можно изменить на бессрочный. Например, когда бухгалтера, принятого на декретную ставку, переводят на вакантную должность заместителя главного бухгалтера.

Переводить постоянно сотрудника на работу, исполняемую временно отсутствующим работником, с изменением бессрочного трудового договора на срочный, запрещено.

Обязательный перевод

В ряде ситуаций работодатель обязан предоставить сотруднику другую работу:

По медицинским показаниям (ст. 73 ТК) при наличии заключения лечебного учреждения, например, когда у рабочего на вредном или опасном производственном участке диагностировали ишемическую болезнь сердца. Полный перечень противопоказаний к работам с вредными или опасными факторами содержится в приложении 2 к приказу Минздрава от 28.01.2021 № 29н.

Важно: медицинское заключение — не равно больничный лист. Листок нетрудоспособности не укажет работодателю на необходимость смены рабочего места сотрудника на более благоприятное. После больничного работник вернется на то же место, где работал до его открытия.

Беременным и работающим отцам-одиночкам или матерям, на иждивении которых ребенок в возрасте до 1,5 лет (ст. 254 ТК).

Находящаяся в декрете работница вправе выйти на работу до окончания декретного отпуска. И если условия работы ей не подходят (например, при работе на вредном производстве или при разъездном характере работы), она имеет право потребовать перевести ее на участок работы, на котором она сможет совмещать рабочие обязанности с кормлением и уходом за ребенком. Это право действует до исполнения ребенку возраста 1,5 лет.

Заявить о своем праве на выход из декретного отпуска и перевод на иное рабочее место женщина может через 1С:Кабинет сотрудника. Работнице не нужно ехать в офис работодателя для подачи заявления. Для документооборота между сотрудником и компанией потребуется интернет-браузер или мобильное приложение для Android или iOS.

При сокращении штата: если должность работника попала под сокращение работодатель обязан предложить ему другую работу.

Если результаты аттестации показали, что квалификации работника недостаточно для работы на данной должности.

Обязательный перевод может быть как постоянным, так и временным.

Например, перевод на другую должность работника, попавшего под сокращение штата — постоянный, а перевод по медицинским показаниям — временный.

При этом могут возникать ситуации, когда вакантных мест или обязанностей, не предусматривающих работу с вредными или опасными условиями, нет, или работник отказался от предложенной работы. Тогда работодатель:

обязан отстранить от работы с сохранением рабочего места, но без выплаты заработной платы работника, который нуждается в переводе на срок до четырех месяцев;

уволить по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК и выплатой выходного пособия по ч. 7 ст. 178 ТК, если необходим более длительный перевод по медпоказаниям.

Исключение — наличие медицинских показаний к переводу у главного бухгалтера, руководителя организации или его заместителя. Работодатель не обязан увольнять их в случае отказа от предложенной работы, а может просто отстранить на согласованный с работником срок. В общем случае жалование за ними не сохраняется, если иное не предусмотрено локальными или законодательными актами.

Если по медпоказаниям работнику предоставлена менее оплачиваемая работа, то его труд по временной должности оплачивают исходя из среднего заработка:

в течение всего периода болезни до выздоровления или присвоения ему группы инвалидности;

в течение месяца после перевода — в остальных случаях.

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Как оформить перевод

Оформление перевода состоит из нескольких этапов:

Этап 1. Уведомление работника о переводе. Формам уведомления — произвольная, подписывает его руководитель. Составляют в двух экземплярах, один из которых остается у сотрудника, а на другом он подписывается в знак ознакомления. Вручить уведомление работнику необходимо максимум за два месяца до даты планируемого перевода (ст. 74 ТК).

Этап 2. Согласие работника. Сотрудник должен письменно выразить согласие с предложенным переводом. Если речь идет о переводе на другую должность по желанию работника, вместо согласия, он пишет заявление.

Этап 3. Оформление дополнительного соглашения к трудовому договору, Основание — согласие или заявление работника. Составляют в двух экземплярах, в тексте излагают в новой редакции изменившиеся условия трудового договора: должность, подразделение (если изначально было указано), территориальное расположение рабочего места. Подписывают соглашение и работодатель и сотрудник.

Если перевод оформляется по ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК на срок не более одного месяца, допсоглашение не составляют.

Этап 4. Издание приказа. Приказ — основание для внесения записей в трудовую книжку и начисления заработной платы в соответствии с новыми условиями. Форма приказа — произвольная или Т-5, утвержденная постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1. Основание — допсоглашение, заявление или согласие работника, медицинское заключение и др.

В приказе прописывают изменившиеся условия, срок перевода, причину, документы-основания. Приказ подписывает руководитель, регистрируют с присвоением номера и даты. С приказом работника ознакамливают под подпись.

Этап 5. Подача подраздела 1.1 раздела 1 ЕФС-1 в Социальный фонд. Срок — до 25 числа месяца, следующего за месяцем издания приказа. Этап необходим только, если речь идет о постоянном переводе.

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Этап 6.Запись в трудовую книжку и личную карточку. Аналогично предыдущему шагу, записи в ТК и личную карточк делаю только о постоянном переводе. Если работник ранее отказался от ведения бумажной трудовой, то сведения в электронную будут внесены Социальным фондом на основании представленной работодателем ЕФС-1.

Этап 7. Инструктаж по охране труда, обучение, стажировка и прочие мероприятия, необходимые для допуска на новое место работы.

Как оформить перемещение работника

Для перемещения работника согласие работника, допсоглашение, запись в трудовую книжку и подача ЕФС-1 не требуются. Достаточно издать приказ. Главное — чтобы у работника не было противопоказания к условиям, на которые его перемещают.

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