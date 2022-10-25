Инвестобзор от «Клерка»: всё самое важное по инвестициям за неделю. Смена премьер-министра Великобритании, отмена комиссий на валюту, снижение цен на газ

Отставка Лиз Трасс

Лиз Трасс — теперь бывший премьер-министр Великобритании. В конце сентября страна едва удержалась от падения в глубокий кризис после решения правительства снизить налоги и повысить собственные расходы в эпоху кризиса. Снижение налогов было одним из предвыборных обещаний Трасс и под предлогом невозможности их выполнения она подала в отставку.

Такое решение было вполне ожидаемым после допущенного провала на рынках с падением курса британского фунта к доллару на 5%. Тогда же произошло снижение цены долгосрочных облигаций, вынудившего банк Англии изменить свои планы и начать покупать госбумаги в значительных объёмах.

На новость об уходе премьер-министра валюта также отреагировала снижением, пусть и незначительным. Кто именно сменит Трасс на её посту пока неизвестно.

Партийный съезд в Китае

С 16 по 22 октября проходил 20 съезд коммунистической партии Китая. Ожидается, что Си Цзиньпина переизберут на третий срок — событие стало бы первым подобным случаем за последние 20 лет.

Юань тем временем постепенно снижался на протяжении недели, равно как и индексы Гонконгской и Шанхайской бирж.

Валютные изменения

Брокеры и банки, ранее входившие комиссии за хранение валюты на счетах, постепенно снижают ставки или вообще отказываются от комиссий. Например, Газпром Инвестиции отменяет плату за хранение на счетах долларов и евро. В отношении швейцарского франка комиссия сохраняется и составляет 6,2% годовых (взимается ежедневно).

Другие брокеры также смягчают требования. Так, Финам с 13 октября повысил лимит валюты, которую инвесторы смогут хранить на счетах без комиссии. Предпринимают и другие меры — Атон заявил, что 31 октября проведёт автоматическую конвертацию долларов, евро, швейцарских франков и британских фунтов в размере менее 20 000 долларов. Валюта будет переведена в рубли без дополнительных комиссий. Отказаться от конвертации можно до конца месяца, воспользовавшись горячей линией.

В то же время для торгов может стать доступна ещё одна валюта — таджикский сомони и дирхам ОАЭ, киргизский сом. О подобных планах заявила Мосбиржа.

Цены на газ в европе снижаются

Вопреки ожиданиям, что зима в этом году для Европы будет особенно холодной, факты в настоящий момент говорят об обратном. Цены на природный газ с понедельника упали на 21%.

Страны массово закупаются газом на случай прекращения поставок. Например, 10 млн. кубометров закуплены Молдавией именно в ожидании подобного развития событий.

Скачок цен на нефть, вызванный сокращением добычи, также прошёл. Сейчас чёрное золото торгуется примерно по 92 доллара за баррель.

Азиатский рынок

Индекс фондовой биржи Тайваня TAIEX на этой неделе нестабилен. С понедельника на вторник произошёл резкий скачок на 2.2%, а со среды на четверг — соответствующее и ещё более резкое падение.

В Индии дела обстоят более стабильно — индекс NIFTY 50 в течение недели вырос примерно на 2%. К слову американская корпорация LyondellBasell объединяет усилия с индийской Shakti Plastic Industries по постройке совместного завода по переработке отходов.