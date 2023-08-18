Как сотрудничать с ИП, самозанятыми и физлицами без статуса: оформление, закрывающие документы, выплаты

Работать с исполнителями на договоре ГПХ — оптимальное решение, чтобы закрыть разовые или проектные работы. Нюансы сотрудничества с ними зависят от их правового статуса: самозанятые, ИП и физлица без статуса. Разберём особенности каждого типа исполнителей: от оформления договора до выплаты вознаграждения.

Нюансы сотрудничества с исполнителями-ИП

Для заказчика ИП — самый беспроблемный тип исполнителя. При этом не имеет значения, какую систему налогообложения применяет исполнитель: УСН, ПСН, НПД или ОСНО.

За исполнителя-ИП не нужно платить налоги и страховые взносы, сдавать отчётность.

Индивидуальные предприниматели самостоятельно рассчитывают и уплачивают налоги в зависимости от применяемой системы налогообложения. Страховые взносы они платят, только если не находятся на НПД.

Практически исключён риск того, что заказчика признают налоговым агентом по отношению к исполнителю-ИП.

Индивидуальному предпринимателю сложнее утратить свой статус, чем самозанятому.

Если ИП потеряет право на применение своего режима налогообложения — УСН или ПСН, заказчик в этом случае ничем не рискует: все риски несёт ИП.

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Не нужно проверять статус самозанятого перед каждой выплатой.

Если ИП применяет НПД, то перед выплатой ему вознаграждения необязательно:

проверять статус самозанятости,

переживать о том, не превысил ли он лимит по доходам на НПД,

проверять, осуществляет ли виды деятельности, не подпадающие под НПД.

Если предприниматель слетел с НПД, то налог он будет платить в рамках общей системы налогообложения, и заказчика это никак не затронет в отличие от исполнителей-физлиц на НПД.

Как сотрудничать с исполнителями-ИП

Перед заключением договора нужно проверить, какую деятельность может осуществлять ИП.

Для этого скачайте с сайта ФНС выписку из единого государственного реестра (ЕГРИП). В ней прописаны виды деятельности (ОКВЭД), которые может осуществлять ИП.

Если привлечь предпринимателя к работам или услугам, которые он не может выполнять, прибыль от этой деятельности налоговая может отнести к доходам физлица. Если это произойдёт, то заказчик с этого дохода уплатит в бюджет НДФЛ и страховые взносы.

Заключить с ИП договор гражданско-правового характера.

Самые популярные договоры ГПХ — это договор оказания услуг, подряда, агентский договор и договор аренды.

Если ИП применяет самозанятость, то он не может заключать некоторые виды договоров. Например, выступать в роли агента по агентскому договору или поручителем по договору поручения.

Уделите внимание формулировкам в договоре. В нём не должно содержаться терминов и условий, характерных для трудовых отношений.

Принять работы или услуги, оказанные по договору.

Для этого рекомендуем составить акт об оказанных услугах (выполненных работах). Акт — необязательный документ, но он позволяет заказчику обойти острые углы:

подтвердить наличие между заказчиком и исполнителем гражданско-правовых, а не трудовых отношений,

подтвердить факт принятия работ и услуг, а также их оплату.

Акт об оказанных услугах или выполненных работах не имеет законодательно утверждённой формы. ИП может составить акт самостоятельно или по форме, предоставленной заказчиком.

Произвести оплату за выполненные работы и оказанные услуги.

Чтобы легко подтвердить обоснованность перевода денег с расчётного счета, желательно запросить у ИП счёт на оплату и произвести её с помощью платёжного поручения.

В платёжном поручении должны быть отражены реквизиты договора, ФИО исполнителя и его правовой статус — ИП.

Предоставлять чек по полученному вознаграждению ИП обязан, только если применяет НПД. Способ оплаты: наличными или в безналичной форме для самозанятого-ИП значения не имеет. ИП на остальных режимах налогообложения предоставлять чек не обязаны, если получают оплату в безналичной форме: с расчётного счёта на расчётный счёт.

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Нюансы сотрудничества с самозанятыми

Самозанятые — вторая после ИП категория исполнителей, с которыми выгодно сотрудничать заказчику.

Выгоднее, конечно, выстраивать взаимоотношения с ИП на НПД, чем с обычными физлицами на данном режиме. Ведь если ИП утратит право на применение НПД, то заказчик никаких последствий из-за этого не понесёт. А если физлицо перестанет быть самозанятым, то заказчик станет по отношению к нему налоговым агентом.

Далее в разделе будет идти речь о самозанятых-физлицах, так как об ИП рассказали выше.

За самозанятых не нужно платить налоги и страховые взносы,

а также сдавать отчётность.

Налог самозанятым рассчитывает ИФНС, а страховые взносы они платят на своё усмотрение. Отчётность плательщики НПД никакую не сдают.

Нужно проверять статус исполнителя перед началом сотрудничества и каждой выплатой.

Это нужно для того, чтобы исключить риск перечисления средств физлицу без какого-либо статуса. Ведь если это произойдёт, заказчик обязан будет уплатить в бюджет с этого дохода НДФЛ и страховые взносы, а также сдать отчётность в контролирующие органы.

Заказчик зависит от условий применения режима НПД.

Если физлицо утратит статус самозанятого, то заказчику нужно будет с дохода, перечисленного исполнителю, уплатить НДФЛ и страховые взносы.

Как сотрудничать с самозанятыми

Перед началом сотрудничества ознакомьтесь с ограничениями, установленными для НПД.

Это необходимо для того, чтобы понимать, может ли самозанятый вести те виды деятельности, на которые заказчик хочет его привлечь.

Ограничения для применения НПД, а также доходы, не попадающие под этот режим налогообложения, приведены в статье 4 и 8 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

К ним относится запрет на сотрудничество с бывшими работниками, уволенными менее двух лет назад, лимит годового дохода — не более 2,4 млн ₽, невозможность перепродавать и продавать подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке.

Перед заключением договора проверьте статус исполнителя.

Это нужно, чтобы убедиться, что исполнитель действительно самозанятый. Запросите у него справку о постановке на учёт или самостоятельно уточните это на сайте ФНС в специальном сервисе.

Уточнять у физлица-самозанятого, какие виды деятельности он указал в приложении «Мой налог» не нужно, — это ни на что не повлияет.

Заключить договор о сотрудничестве.

Отдельной формы для исполнителей-самозанятых законом не установлено. Можно использовать договор оказания услуг, договор подряда и другие формы договора ГПХ.

В договоре обязательно пропишите, что самозанятый:

является плательщиком специального режима — НПД;

обязательно должен предоставлять заказчику чек о полученном вознаграждении;

обязан своевременно уведомлять вас о снятии с НПД.

Желательно прописать ответственность за несоблюдение данных условий.

В договоре с самозанятым не должно содержаться условий и терминов, характерных для трудовых отношений.

Получить от самозанятого акт об оказанных услугах и подписать его.

С помощью акта заказчик может:

подтвердить наличие между ним и исполнителем гражданско-правовых отношений,

обосновать, что он правомерно включил расходы на выплату вознаграждения — в состав затрат по налогу на прибыль и УСН, можно только при наличии чека.

Самозанятому составлять акт необязательно — акт об оказанных услугах нужен заказчику.

Произвести выплату вознаграждения.

Перед этим обязательно проверьте статус исполнителя. Ведь если деньги перевести физлицу без специального статуса, то с них потребуется перечислить в бюджет обязательные платежи.

Исключите риск перечисления средств самозанятому, который утратил свой статус. Сотрудничайте с самозанятыми на платформе QIWI Business: автоматическая проверка статуса исполнителя, массовые выплаты и формирование закрывающих документов.

Получить от самозанятого чек.

Самозанятый обязан сформировать чек в момент расчёта, если деньги получены наличными или с использованием электронных средств платежа, или до 9 числа следующего месяца.

Чек — это гарантия того, что деньги были перечислены исполнителю со статусом самозанятого. Также именно на основании чека, заказчик может учесть затраты на выплату вознаграждения исполнителю в составе расходов по УСН и налогу на прибыль.

Обязательно нужно проверить, корректно ли указали в чеке данных об оказанной услуге и о самом заказчике, а именно его ИНН.

Ошибка в ИНН грозит тем, что заказчик не сможет учесть эти расходы, из-за чего возникнут споры с налоговиками.

В чеке, как и в договоре, не должно быть никакой трудовой терминологии, ведь именно через чек налоговая узнает о сотрудничестве заказчика со своим исполнителем.

Нюансы сотрудничества с физлицами без специального статуса

Самый невыгодный для заказчика вариант. Так как по отношению к обычным физическим лицам он выступает налоговым агентом, то есть обязан уплачивать с дохода, выплаченного им, НДФЛ и страховые взносы, а также сдавать отчётность.

Как сотрудничать с физлицами без статуса

Необходимо заключить договор о сотрудничестве.

При составлении договора нужно придерживаться общих правил, а именно, не допускать употребление трудовой терминологии и не указывать условия, характерные для трудовых отношений.

После сдачи работ или оказания услуг выплатить исполнителю вознаграждение.

Расчёт желательно производить на основании акта выполненных работ (оказанных услуг).

Оплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы.

Ставка по НДФЛ зависит от налогового резидентства исполнителя: 13% (15% — с дохода свыше 5 000 000 ₽), если исполнитель — налоговый резидент и 30% — если нерезидент (место оказания услуг — РФ).

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Если исполнитель — нерезидент РФ и оказывает услуги из-за рубежа, то НДФЛ за него платить не нужно.

Страховые взносы уплачиваются по единой ставке — 30% с вознаграждения до превышения лимита в 1 917 000 ₽. Взносы с доходов свыше указанной величины оплачиваются по сниженной ставке — 15,1%.

По исполнителям-физлицам без специального статуса заказчик также должен сдавать отчётность:

в налоговую — РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения;

в СФР — отчёт ЕФС-1.

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