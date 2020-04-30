Подать заявку на государственную субсидию можно через Контур.Экстерн

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему от COVID-19, государство предоставит субсидии на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае. Отправить заявку на получение финансовой помощи можно через систему Контур.Экстерн начиная с 1 мая.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 получить господдержку смогут организации и ИП, которые соответствуют следующим условиям:

входят в реестр субъектов МСП на 1 марта 2020 года;

основной ОКВЭД относится к числу сфер, наиболее пострадавших от пандемии, и информация о нем содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 марта 2020 года;

штатная численность составляет не менее 90% от численности работников в марте 2020 года;

на 1 марта 2020 года отсутствует задолженность более 3000 рублей по налогам и страховым взносам.

Субсидия не будет выплачена тем, кто находится в стадии банкротства, ликвидации, и по кому принято решение об исключении из ЕГРЮЛ.

Объем финансовой помощи рассчитывается по формулам:для организаций = МРОТ (12 130 руб.) * количество работников в марте 2020 года;

для ИП с наемными работниками = МРОТ (12 130 руб.) * (количество работников в марте 2020 года + сам ИП);

для ИП без наемных работников = 1 МРОТ (12 130 руб.)

Количество работников определяется по данным отчета «Сведения о застрахованных лицах» (СЗВ-М).

Чтобы оформить субсидию за апрель, необходимо направить заявление в налоговую инспекцию с 1 мая до 1 июня 2020 года, чтобы получить субсидию за май — с 1 июня до 1 июля 2020 года. Поступление средств за апрель начнется с 18 мая, выплаты за май — с 18 июня.

Заполнить заявление и передать его дистанционно можно с помощью системы интернет-отчетности Контур.Экстерн, потребуется только усиленная квалифицированная электронная подпись. После отправки в Экстерн придет уведомление, что налоговая приняла заявление или отклонила, если в нем некорректные данные.

Также передать заявление можно через сервис для выплаты субсидий на сайте ФНС или почтовым отправлением по форме, установленной приложением № 2 к Правилам предоставления субсидии.