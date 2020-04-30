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Подать заявку на государственную субсидию можно через Контур.Экстерн

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Малому и среднему бизнесу, пострадавшему от COVID-19, государство предоставит субсидии на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае. Отправить заявку на получение финансовой помощи можно через систему Контур.Экстерн начиная с 1 мая. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 получить господдержку смогут организации и ИП, которые соответствуют следующим условиям: 

  • входят в реестр субъектов МСП на 1 марта 2020 года;
  • основной ОКВЭД относится к числу сфер, наиболее пострадавших от пандемии, и информация о нем содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 марта 2020 года;     
  • штатная численность составляет не менее 90% от численности работников в марте 2020 года;
  • на 1 марта 2020 года отсутствует задолженность более 3000 рублей по налогам и страховым взносам.  

Субсидия не будет выплачена тем, кто находится в стадии банкротства, ликвидации, и по кому принято решение об исключении из ЕГРЮЛ. 

  • Объем финансовой помощи рассчитывается по формулам:для организаций = МРОТ (12 130 руб.) * количество работников в марте 2020 года;
  • для ИП с наемными работниками = МРОТ (12 130 руб.) * (количество работников в марте 2020 года + сам ИП);
  • для ИП без наемных работников = 1 МРОТ (12 130 руб.)

Количество работников определяется по данным отчета «Сведения о застрахованных лицах» (СЗВ-М). 

Чтобы оформить субсидию за апрель, необходимо направить заявление в налоговую инспекцию с 1 мая до 1 июня 2020 года, чтобы получить субсидию за май — с 1 июня до 1 июля 2020 года. Поступление средств за апрель начнется с 18 мая, выплаты за май — с 18 июня.

Заполнить заявление и передать его дистанционно можно с помощью системы интернет-отчетности Контур.Экстерн, потребуется только усиленная квалифицированная электронная подпись. После отправки в Экстерн придет уведомление, что налоговая приняла заявление или отклонила, если в нем некорректные данные. 

Также передать заявление можно через сервис для выплаты субсидий на сайте ФНС или почтовым отправлением по форме, установленной приложением № 2 к Правилам предоставления субсидии.

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