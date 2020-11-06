ИП перешел на НПД: как быть с ККТ, декларацией, договорами

Зарегистрироваться в качестве самозанятых могут не только обычные граждане, но и индивидуальные предприниматели, которые уже ведут свой бизнес.

О том, как ИП перейти в самозанятые, стать плательщиком НПД и перестать платить фиксированные взносы, я писал ранее.

В этом посте сделаю обзор разъяснений ФНС, которые касаются жизни ИП после перехода на НПД.

Переход на НПД без отказа от УСН

Сразу оговорюсь, что такое невозможно в принципе, потому что совмещать НПД с другими режимами нельзя. В течение месяца после перехода на НПД необходимо подать в ИФНС уведомление об отказе от УСН (форма 26.2-8).

Однако иногда ИП по незнанию или по забывчивости не подает это уведомление. В этом случае его регистрация как плательщика НПД аннулируется. Но это не пожизненный приговор.

В ФНС пояснили, что после аннулирования постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД предприниматель вправе повторно встать на учет в качестве налогоплательщика НПД при условии отсутствия у него недоимки по налогу, задолженности по пеням и штрафам по налогу.

Декларация по УСН

После перехода на НПД и отказа на УСН предприниматель должен сдать декларацию по УСН. Сделать это надо не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, им прекращена предпринимательская деятельность, в отношении которой применялась УСН.

ККТ

Некоторые ИП до перехода на НПД имели онлайн-кассу. Что делать с этой техникой и можно ли продолжать пользоваться ей?

В ФНС пояснили, что снимать с учета ККТ не нужно. Однако если ИП решит продать кассу, то снять её с учета все-таки потребуется.

ИП на НПД должен выдавать покупателям чеки, сформированные с помощью мобильного приложения «Мой налог».

Однако никто не запрещает ИП в дополнение к этим чекам еще и выбивать чек ККТ. Необходимости в этом нет, но по желанию так делать можно.

Терминал

Может ли ИП на НПД использовать в своей деятельности терминал по приему безналичных денежных средств?

Да, может, разъясняет ФНС.Ограничения по использованию индивидуальными предпринимателями, являющимися налогоплательщиками НПД, терминалов по приему безналичных денежных средств от покупателей (клиентов), законом не установлены.

Но при этом надо обязательно сформировать чек в приложении «Мой налог».

Доходы УСН или НПД

ИП был на УСН, перешел на НПД и только после этого с ним рассчитался клиент, которому были оказаны услуги еще в период применения упрощенки. Какой налог и по какой ставке платить?

В ФНС пояснили, что при получении денежных средств за оказываемые услуги самозанятый должен сформировать чекна данную сумму в приложении «Мой налог» и уплатить с этой суммы НПД. Ставка налога — 6 % при получении дохода от юрлица или ИП и 4 % при получении дохода от физлица.

Договоры с заказчиками

Если ИП перешел на НПД, надо ли перезаключать договоры с заказчиками?

Как пояснили в ФНС, это может потребоваться, если до применения НПД предприниматель (исполнитель по договору) являлся плательщиком НДС и цена его услуг включала НДС. Тогда для урегулирования цены можно заключить новый договор или дополнительное соглашение.

Также договор нужно заключить при изменении существенных условий сделки.

Если после перехода ИП на НПД существенные условия договора не изменились, заключать новый договор или вносить изменения в уже существующий не требуется.