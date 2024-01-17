Разобраться в налогах
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
ПСН

Слетели с патента в конце года — что делать

Утрата права на применение ПСН грозит ИП серьезными проблемами. Разберем, что делать, если предприниматель слетел с патента в конце года, нужно ли пересчитывать налог, как быть, если патентов было несколько, и влияет ли на что-то параллельное совмещение ПСН и УСН. 
47 12
Слетели с патента в конце года — что делать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Основания утраты права на применение ПСН

Ограничения на применение патентной системы налогообложения приведены в п. 6 ст. 346.45 НК. К ним относится:

  • Превышение лимита по доходам.

Несмотря на то что стоимость патента не зависит от фактически полученного дохода, ИП обязаны вести учет полученных доходов. А если патентная система совмещается с ОСНО, УСН или ЕСХН, учет должен быть раздельный.

Максимальный лимит по доходу для применения ПСН составляет 60 млн руб. Эта сумма не корректируется на коэффициент-дефлятор, как в случае с УСН. 

Есть ли ИП совмещает ПСН и УСН, то лимит по доходам распространяется на обе эти системы налогообложения. То есть максимальный доход, который может получить ИП на ПСН и УСН, чтобы не слететь с патента, — 60 млн руб. (абз. 6 п. 6 ст. 346.45 НК).

Если ИП совмещает ПСН с другими режимами налогообложения (ОСНО, ЕСХН), то лимит в 60 млн руб. распространяется только на патентную систему (письма Минфина от 29.07.2020 № 03-11-11/66669, от 25.12.2020 № 03-11-11/114302).

  • Превышение лимита по численности сотрудников.

ИП на патенте может привлечь к сотрудничеству не более 15 человек. Этот лимит распространяется только на ПСН и не совмещается с УСН (письмо Минфина от 20.09.2018 № 03-11-12/67188).

То есть если у ИП, который работает одновременно на патенте и упрощенке, по ПСН количество работников составляет 15 человек, а по УСН — 5 человек, права на применение патента он не лишается.

  • ИП заключил договор простого товарищества или договор доверительного управления имуществом.

Других оснований для утраты права на применение ПСН законодательством не установлено. 

Обратите внимание, что неоплата в срок патента не является основанием для лишения права на его применение: с 2017 года, такое условие было исключено из НК.

Хотите знать, как быстро развиваться и зарабатывать благодаря знаниям налогов, учета, рисков, консалтинга и финансов?

Ответы в нашем авторском Telegram-канале

Момент утраты права и перехода на УСН (ОСНО, ЕСХН)

При утрате права на применение ПСН ИП считается перешедшим на другой режим налогообложения с даты начала действия патента. Соответственно, если ИП брал патент на весь календарный год, то в случае утраты права на него, он будет считаться перешедшим на другой режим налогообложения с 1 января и до 31 декабря.

Если предприниматель получил патент на несколько месяцев, например, на период с 1 февраля по 30 апреля, то при утрате права на него, он будет переведен на другой режим налогообложения, соответственно с 01.02 по 30.04.

Готовые решения по налогам и учету в нашем Telegram-канале. Переходите. Подписывайтесь!

Утрата права на ПСН, если у ИП было несколько патентов 

Утрата права на применение ПСН распространяется только на активные патенты. На те патенты, срок действия которых уже истек, лишение права не распространяется.

Например, в 2023 году у ИП было 4 патента по разным видам деятельности:

  • Первый: с 01.01.23 по 31.03.23.

  • Второй: с 01.01.23 по 31.12.23.

  • Третий: с 01.03 по 30.06.23.

  • Четвертый: с 01.07.23 по 31.12.23.

В августе доход ИП по всем видам деятельности превысил 60 млн руб. и он утратил право на применение ПСН. Так как на момент утраты права у ИП было только два действующих патента: второй и четвертый, то он будет считаться перешедшим на ОСНО с 01.07.2023 — даты начала действия наиболее раннего патента. По первому и третьему патенту, которые действовали в период с января по конец июня, пересчитывать доход, не потребуется.

Бесплатный годовой доступ к записям и материалам наших мероприятий 2022–2024

Более 150 часов видеоразборов по налогам и более 5,500 листов презентаций получите бесплатно. Забрать пока открыт доступ

Порядок действий при утрате права на ПСН

После того как ИП утратил право на применение патентной системы налогообложения, он должен будет:

Направить в ИФНС заявление об утрате права на ПСН

Сделать это нужно в десятидневный срок с даты утраты права на применение ПСН. После того как инспекция получит заявление, она должна будет снять ИП с ПСН в пятидневный срок.

Форма заявления утверждена приказом ФНС от 04.12.2020 № КЧ-7-3/882.

Этот документ необходимо направить в ИФНС, которая выдала патент. Если патентов несколько, и они были получены в разных инспекциях, заявление можно подать в любую из них.

В заявлении необходимо указать реквизиты всех патентов, которые действовали на момент утраты ИП права на применение ПСН. Те патенты, по которым срок действия истек, в заявление включать не нужно.

Заявление можно направить в ИФНС: 

  • на бумаге — лично или через представителя;

  • по почте — заказным письмом с описью вложения;

  • в электронной форме — через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС.

Воспользуйтесь уникальным предложением и получите необходимый документ бесплатно! Банк готовых документов для профессионального бухгалтера за 17.540 руб. 0 руб. 

Если ИП не направит заявление об утрате патента в указанный срок, он может быть оштрафован на 200 руб. 

Если ИП вообще не сообщит в налоговую о том, что он утратил право на применение ПСН, то после того как налоговая узнает об этом, она привлечет его к ответственности по статье 119 и 122 НК. Также на сумму задолженности будут начислены пени.

Пересчитать налоги

1. ИП совмещает УСН и ПСН.

Если вместе с патентной системой ИП применял упрощенку, то пересчитать доход ему потребуется по УСН. 

На объекте «доходы» ставка по УСН составляет 6%, на объекте «доходы минус расходы» — 15%. 

Если в регионе, в котором зарегистрирован ИП, установлены пониженные ставки, то налог будет рассчитываться по ним. Обратите внимание, что налог ИП должен пересчитать, как при первичной регистрации. То есть с даты начала действия патента. Для этого ему потребуется:

  • Определить фактически полученный доход в период применения ПСН (данные можно взять из КУД).

  • Рассчитать налог. 

  • Перечислить его в бюджет в ближайший срок оплаты. 

За первый квартал платеж нужно будет сделать до 28 апреля, за полугодие — до 28 июля, за 9 месяцев — до 28 октября. Если на патент действовал в 4 квартале, то налог потребуется оплатить до 28 апреля следующего года.

Если ИП вел деятельность и занимался торговлей в городе Москве, кроме налога по УСН, ему потребуется оплатить еще и торговый сбор. Этот платеж ежеквартальный и перечисляется в бюджет до 28 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.

2. ИП работал только по патенту.

Если патентная система применялась без совмещения с упрощенкой, налоги потребуется пересчитать по общей системе

Напомним, что на ОСНО ИП обязан оплачивать:

  • НДС.

Налог перечисляется в бюджет ежеквартально — до 28 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом. За первые три квартала налог перечисляется в те же сроки, что и на УСН: до 28 апреля, 28 июля, 28 октября. За 4 квартал — до 28 января следующего года.

Ставка по НДС зависит от типа реализуемого товара, работы или услуги, от таможенных процедур и момента определения налоговой базы. В настоящий момент действует 3 ставки по НДС: 0%, 10% и 20%.

  • НДФЛ.

НДФЛ, как и налог по УСН, перечисляется в бюджет по итогам первых трех кварталов и за год. Срок уплаты авансов по НДФЛ: до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Налог за год перечисляется в бюджет до 15 июля.

Ставка по налогу составляет 13% с дохода, не превышающего 5 млн руб., и 15% — с доходов, свыше 5 млн руб.

  • Торговый сбор.

Как и в случае с упрощенкой, если предприниматель вел в торговлю в городе Москве, ему потребуется дополнительно оплатить торговый сбор.

Сдать отчетность

Состав отчетности зависит от того, с каким режимом налогообложения предприниматель совмещал ПСН:

  • УСН.

По итогам каждого квартала ИП на УСН обязаны направлять в ИФНС по месту учета уведомление об исчисленных суммах налога. Это делается для того, чтобы инспекция знала, какую сумму аванса списать с ЕНС. Если ИП утратил право на применение ПСН с января по конец сентября, ему необходимо будет направить в ИФНС этот документ.

Если ИП лишился права на работу по патенту в четвертом квартале, сдавать уведомления ему не потребуется. Данные о сумме налога, который нужно списать со счета, ИФНС получит из налоговой декларация.

Налоговая декларация сдается ежегодно — до 25 апреля. 

Соответственно, если ИП утратил право на применение ПСН в четвертом квартале 2023 года, он должен будет отчитаться по УСН, сдав декларацию до 25 апреля 2024 года. Если ИП слетел с патента, например, в марте 2024 года, ему нужно будет по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев сдать уведомление об исчисленных суммах налога, а по итогам 2024 года — декларацию, в срок до 28 апреля.

Сложно разобраться во всех нюансах применения ПСН, в том числе понять свои действия при утрате права на него? Учебно-консалтинговый центр «Разобраться в налогах» поможет разобраться в тонкостях бухгалтерского и налогового учета как крупным предприятиям, так и ИП. 

Попробуйте полноценное 5 дневное обучение с кураторской поддержкой в лучшей онлайн-школе 2023 по версии GetCourse в номинации «Обучение профессиям» с 50% скидкой всего за 450 ₽ и 950 ₽.

  • ОСНО.

На общей системе налогообложения предпринимателю нужно будет отчитаться по:

  • НДС.

Отчетность по НДС ежеквартальная. Сдается она в инспекцию только в электронной форме по ТКС. Срок направления — до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Уведомление об исчисленных суммах налога по НДС сдавать не нужно.

  • НДФЛ.

По НДФЛ предпринимателю потребуется отчитаться один раз за год — до 30 апреля следующего года. Для этого нужно будет заполнить и направить в ИФНС по месту учета форму 3-НДФЛ.

Бесплатный годовой доступ к записям и материалам наших мероприятий 2022–2024

Более 150 часов видеоразборов по налогам и более 5,500 листов презентаций получите бесплатно. Забрать пока открыт доступ

Когда ИП сможет вернуться на ПСН после утраты права на него

Приобрести новый патент ИП сможет не ранее следующего года (п. 8 ст. 346.45 НК).

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: LjN8KVtq3

Начать дискуссию

Фиксированные взносы ИП

ИП на УСН «доходы» может уменьшить налог на фиксированные взносы без их уплаты: таблица

Факт уплаты или неуплаты фиксированных взносов никак не влияет на возможность уменьшать на них налог по УСН.

14
Банки

Банки Турции отказываются работать с российскими партнерами

Опасаясь вторичных санкций США, турецкие банки могут разорвать корреспондентские отношения с российскими кредитными организациями и перестать обрабатывать платежи.

37
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужна ли справка от отца при оформлении пособия в СФР?

Коллеги, привет. Подскажите, пожалуйста, оформляю единовременное пособие в СФР при рождения ребенка для матери. Нужно ли запрашивать у их отца, справку о неназначении пособия или и так пройдет? И нужно ли указывать данные о заработке где указывается коэффициент? Заранее благодарю

9
Отчетность в Росстат

❗ Введут единый реестр объектов статистического наблюдения

Компании и ИП будут передавать Росстату сведения для размещения их в реестре статнаблюдения – в том числе, данные о ведении бизнеса не по месту прописки.

69
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
ПСН

Слетели с патента в конце года — что делать

Утрата права на применение ПСН грозит ИП серьезными проблемами. Разберем, что делать, если предприниматель слетел с патента в конце года, нужно ли пересчитывать налог, как быть, если патентов было несколько, и влияет ли на что-то параллельное совмещение ПСН и УСН. 

Слетели с патента в конце года — что делать
47
Маркетплейсы

Для МСП запустили сервис по работе на маркетплейсах

На платформе МСП появились пошаговые инструкции для предпринимателей, которые хотят заниматься онлайн-торговлей. Маркетплейсы предоставят пользователям особые условия сотрудничества.

69
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Наши стикерпаки установили уже 161 раз! Придумайте свою картинку для Клерка и получите Клерк.Премиум в подарок

Наши стикерпаки появились всего неделю назад, но их установили уже 161 раз! Наши дизайнеры уже отрисовали парочку идей, предложенных вами, их уже можно использовать в переписках. А мы ждем от вас новых идей!

Наши стикерпаки установили уже 161 раз! Придумайте свою картинку для Клерка и получите Клерк.Премиум в подарок
7
74

Записи вебинаров

715
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Инвентаризация

Инвентаризация: антикризисный инструмент для вашего бизнеса

Экономическая ситуация в стране меняется непредсказуемо. Как успеть сохранить имущество и денежные средства компании? Инвентаризация — это один из базовых инструментов, который повышает качество системы внутреннего контроля и помогает своевременно принять меры по минимизации рисков потери имущества.

Инвентаризация: антикризисный инструмент для вашего бизнеса
27
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
РСВ

Как составить расчет по страховым взносам в 2024 году

С 2024 года действует обновленная форма расчета по страховым взносам (РСВ). Впервые сдать отчет на новом бланке нужно за 2023 год не позднее 25 января 2024 года. Рассказываем, что изменилось и как теперь заполнять РСВ.

Как составить расчет по страховым взносам в 2024 году
190
Налоги, взносы, пошлины

Цитата дня. Про налоги и комфорт

Глава Минфина считает, что платить налоги стало кофмортно.

Цитата дня. Про налоги и комфорт
40
Логотип Моё дело
Моё дело
Отчетность в СФР

Новая форма ЕФС-1 – с 1 января 2024 года

С нового года действует новая форма ЕФС-1. Региональные отделения СФР уже убрали со своих сайтов информацию о том, что отчет временно принимают по старой форме. На носу срок представления нескольких разделов этого отчета (не позднее 25 января). Поэтому готовимся к сдаче, разбираемся в изменениях.

Новая форма ЕФС-1 – с 1 января 2024 года
858
Детские пособия

Депутаты предложили учитывать выплаты по ипотеке при начислении детского пособия

Расходы на выплату жилищного кредита — главная нагрузка на семейный бюджет, поэтому в Госдуме предлагают учитывать при назначении единого пособия не только доходы семьи, но и траты на ипотеку.

92
ЕНП (единый налоговый платеж)

С 2024 года снова можно переводить деньги со своего ЕНС на чужой

Зачет ЕНП в счет налогов третьих лиц снова стал возможен.

356
Интернет и IT

Роскомнадзор создаст базу с геолокацией российских IP-адресов

Географические координаты помогут ведомству пресечь активность хакеров, которые занимаются DDoS-атаками, а также избежать блокировки легитимных пользователей сети.

1
98
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Управление персоналом

👉Как управлять командой? Управленческие принципы. Мой кейс

Волшебную инструкцию по управлению никто не написал. У каждого управленца свои методы. Поделюсь с своими.

👉Как управлять командой? Управленческие принципы. Мой кейс
1
84
ФСБУ

🎓Вебинар. Все ФСБУ: что проверить за 2023 год и как перейти на новый ФСБУ 14/2022 НМА. 19 января в 11:00 мск!

Разберитесь с самыми важными аспектами работы с ФСБУ и подготовьтесь к применению нового ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

41
Малый и средний бизнес

Вклад малого и среднего бизнеса в экономику вырос до 21%

Власти ждут, что по итогам 2024 года вклад малых и средних предприятий в ВВП страны достигнет 32,5%.

1
73
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Ведение бизнеса

Как начинающему предпринимателю вести бизнес? Ответ эксперта

Начинающим предпринимателям бывает сложно определиться с идеей и сделать первый шаг. Иногда задумка хороша лишь на этапе планирования. Чтобы не ошибиться, стоит начать с MVP — минимально жизнеспособного продукта. Так получится протестировать идею и убедиться, что продукт или услуга действительно нужны рынку.

Как начинающему предпринимателю вести бизнес? Ответ эксперта
1
32
Основные средства

ОС, внесенное в уставной капитал, может иметь нулевую стоимость

Когда основное средство является взносом в уставный капитал организации, его стоимость в налоговом учете определяют по данным передающей стороны.

94
Логотип nlukina
nlukina
Отчетность

🔥В каких случая надо подавать в ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-СТАЖ). Забирайте в закладки

Годовую отчетность за 2023 год компании должны сдать в СФР на новых бланках и по новым правилам. Расскажем, в каких случая надо заполнить подраздел 1.2, где произошло больше всего изменений. Перечислили случаи, когда подать сведения о стаже за 2023 год нужно.

🔥В каких случая надо подавать в ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-СТАЖ). Забирайте в закладки
365