Слетели с патента в конце года — что делать

Утрата права на применение ПСН грозит ИП серьезными проблемами. Разберем, что делать, если предприниматель слетел с патента в конце года, нужно ли пересчитывать налог, как быть, если патентов было несколько, и влияет ли на что-то параллельное совмещение ПСН и УСН.

Основания утраты права на применение ПСН

Ограничения на применение патентной системы налогообложения приведены в п. 6 ст. 346.45 НК. К ним относится:

Превышение лимита по доходам.

Несмотря на то что стоимость патента не зависит от фактически полученного дохода, ИП обязаны вести учет полученных доходов. А если патентная система совмещается с ОСНО, УСН или ЕСХН, учет должен быть раздельный.

Максимальный лимит по доходу для применения ПСН составляет 60 млн руб. Эта сумма не корректируется на коэффициент-дефлятор, как в случае с УСН.

Есть ли ИП совмещает ПСН и УСН, то лимит по доходам распространяется на обе эти системы налогообложения. То есть максимальный доход, который может получить ИП на ПСН и УСН, чтобы не слететь с патента, — 60 млн руб. (абз. 6 п. 6 ст. 346.45 НК).

Если ИП совмещает ПСН с другими режимами налогообложения (ОСНО, ЕСХН), то лимит в 60 млн руб. распространяется только на патентную систему (письма Минфина от 29.07.2020 № 03-11-11/66669, от 25.12.2020 № 03-11-11/114302).

Превышение лимита по численности сотрудников.

ИП на патенте может привлечь к сотрудничеству не более 15 человек. Этот лимит распространяется только на ПСН и не совмещается с УСН (письмо Минфина от 20.09.2018 № 03-11-12/67188).

То есть если у ИП, который работает одновременно на патенте и упрощенке, по ПСН количество работников составляет 15 человек, а по УСН — 5 человек, права на применение патента он не лишается.

ИП заключил договор простого товарищества или договор доверительного управления имуществом.

Других оснований для утраты права на применение ПСН законодательством не установлено.

Обратите внимание, что неоплата в срок патента не является основанием для лишения права на его применение: с 2017 года, такое условие было исключено из НК.

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Момент утраты права и перехода на УСН (ОСНО, ЕСХН)

При утрате права на применение ПСН ИП считается перешедшим на другой режим налогообложения с даты начала действия патента. Соответственно, если ИП брал патент на весь календарный год, то в случае утраты права на него, он будет считаться перешедшим на другой режим налогообложения с 1 января и до 31 декабря.

Если предприниматель получил патент на несколько месяцев, например, на период с 1 февраля по 30 апреля, то при утрате права на него, он будет переведен на другой режим налогообложения, соответственно с 01.02 по 30.04.

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Утрата права на ПСН, если у ИП было несколько патентов

Утрата права на применение ПСН распространяется только на активные патенты. На те патенты, срок действия которых уже истек, лишение права не распространяется.

Например, в 2023 году у ИП было 4 патента по разным видам деятельности:

Первый: с 01.01.23 по 31.03.23.

Второй: с 01.01.23 по 31.12.23.

Третий: с 01.03 по 30.06.23.

Четвертый: с 01.07.23 по 31.12.23.

В августе доход ИП по всем видам деятельности превысил 60 млн руб. и он утратил право на применение ПСН. Так как на момент утраты права у ИП было только два действующих патента: второй и четвертый, то он будет считаться перешедшим на ОСНО с 01.07.2023 — даты начала действия наиболее раннего патента. По первому и третьему патенту, которые действовали в период с января по конец июня, пересчитывать доход, не потребуется.

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Порядок действий при утрате права на ПСН

После того как ИП утратил право на применение патентной системы налогообложения, он должен будет:

Направить в ИФНС заявление об утрате права на ПСН

Сделать это нужно в десятидневный срок с даты утраты права на применение ПСН. После того как инспекция получит заявление, она должна будет снять ИП с ПСН в пятидневный срок.

Форма заявления утверждена приказом ФНС от 04.12.2020 № КЧ-7-3/882.

Этот документ необходимо направить в ИФНС, которая выдала патент. Если патентов несколько, и они были получены в разных инспекциях, заявление можно подать в любую из них.

В заявлении необходимо указать реквизиты всех патентов, которые действовали на момент утраты ИП права на применение ПСН. Те патенты, по которым срок действия истек, в заявление включать не нужно.

Заявление можно направить в ИФНС:

на бумаге — лично или через представителя;

по почте — заказным письмом с описью вложения;

в электронной форме — через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС.

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Если ИП не направит заявление об утрате патента в указанный срок, он может быть оштрафован на 200 руб.

Если ИП вообще не сообщит в налоговую о том, что он утратил право на применение ПСН, то после того как налоговая узнает об этом, она привлечет его к ответственности по статье 119 и 122 НК. Также на сумму задолженности будут начислены пени.

Пересчитать налоги

1. ИП совмещает УСН и ПСН.

Если вместе с патентной системой ИП применял упрощенку, то пересчитать доход ему потребуется по УСН.

На объекте «доходы» ставка по УСН составляет 6%, на объекте «доходы минус расходы» — 15%.

Если в регионе, в котором зарегистрирован ИП, установлены пониженные ставки, то налог будет рассчитываться по ним. Обратите внимание, что налог ИП должен пересчитать, как при первичной регистрации. То есть с даты начала действия патента. Для этого ему потребуется:

Определить фактически полученный доход в период применения ПСН (данные можно взять из КУД).

Рассчитать налог.

Перечислить его в бюджет в ближайший срок оплаты.

За первый квартал платеж нужно будет сделать до 28 апреля, за полугодие — до 28 июля, за 9 месяцев — до 28 октября. Если на патент действовал в 4 квартале, то налог потребуется оплатить до 28 апреля следующего года.

Если ИП вел деятельность и занимался торговлей в городе Москве, кроме налога по УСН, ему потребуется оплатить еще и торговый сбор. Этот платеж ежеквартальный и перечисляется в бюджет до 28 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.

2. ИП работал только по патенту.

Если патентная система применялась без совмещения с упрощенкой, налоги потребуется пересчитать по общей системе.

Напомним, что на ОСНО ИП обязан оплачивать:

НДС.

Налог перечисляется в бюджет ежеквартально — до 28 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом. За первые три квартала налог перечисляется в те же сроки, что и на УСН: до 28 апреля, 28 июля, 28 октября. За 4 квартал — до 28 января следующего года.

Ставка по НДС зависит от типа реализуемого товара, работы или услуги, от таможенных процедур и момента определения налоговой базы. В настоящий момент действует 3 ставки по НДС: 0%, 10% и 20%.

НДФЛ.

НДФЛ, как и налог по УСН, перечисляется в бюджет по итогам первых трех кварталов и за год. Срок уплаты авансов по НДФЛ: до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Налог за год перечисляется в бюджет до 15 июля.

Ставка по налогу составляет 13% с дохода, не превышающего 5 млн руб., и 15% — с доходов, свыше 5 млн руб.

Торговый сбор.

Как и в случае с упрощенкой, если предприниматель вел в торговлю в городе Москве, ему потребуется дополнительно оплатить торговый сбор.

Сдать отчетность

Состав отчетности зависит от того, с каким режимом налогообложения предприниматель совмещал ПСН:

УСН.

По итогам каждого квартала ИП на УСН обязаны направлять в ИФНС по месту учета уведомление об исчисленных суммах налога. Это делается для того, чтобы инспекция знала, какую сумму аванса списать с ЕНС. Если ИП утратил право на применение ПСН с января по конец сентября, ему необходимо будет направить в ИФНС этот документ.

Если ИП лишился права на работу по патенту в четвертом квартале, сдавать уведомления ему не потребуется. Данные о сумме налога, который нужно списать со счета, ИФНС получит из налоговой декларация.

Налоговая декларация сдается ежегодно — до 25 апреля.

Соответственно, если ИП утратил право на применение ПСН в четвертом квартале 2023 года, он должен будет отчитаться по УСН, сдав декларацию до 25 апреля 2024 года. Если ИП слетел с патента, например, в марте 2024 года, ему нужно будет по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев сдать уведомление об исчисленных суммах налога, а по итогам 2024 года — декларацию, в срок до 28 апреля.

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ОСНО.

На общей системе налогообложения предпринимателю нужно будет отчитаться по:

НДС.

Отчетность по НДС ежеквартальная. Сдается она в инспекцию только в электронной форме по ТКС. Срок направления — до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Уведомление об исчисленных суммах налога по НДС сдавать не нужно.

НДФЛ.

По НДФЛ предпринимателю потребуется отчитаться один раз за год — до 30 апреля следующего года. Для этого нужно будет заполнить и направить в ИФНС по месту учета форму 3-НДФЛ.

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Когда ИП сможет вернуться на ПСН после утраты права на него

Приобрести новый патент ИП сможет не ранее следующего года (п. 8 ст. 346.45 НК).

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