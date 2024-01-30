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Обучение по бизнес-аналитике с нуля: 20 лучших курсов и школ

Бизнес-аналитик — ключевое звено в современном корпоративном мире. Получив эту востребованную профессию, вы станете играть решающую роль в принятии стратегических решений и оптимизации бизнес-процессов. 
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Обучение по бизнес-аналитике с нуля: 20 лучших курсов и школ
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Вашей основной задачей станет анализ бизнес-процессов, выявление потребностей компаний и предоставление решающих рекомендаций по оптимизации эффективности.

Опасаетесь, что недостаточно подкованы в математике и не справитесь с задачами? Бизнес-аналитика не требует погружения в исчисления и программирование, а карьеру можно начать с любым бэкграундом.

Доверив свое обучение качественным курсам, вы привьете себе аналитическое мышление и способность к системному подходу, узнаете лучшие методы сбора и анализа данных и множество других полезных в профессии навыков, что в будущем поможет даже новичку выйти на зарплату от 80 000 ₽. 

ТОП-10 курсов по бизнес-аналитике в 2023 году

  1. Профессия «Бизнес-аналитик» от Eduson Academy — курс, на котором вы обучитесь профессии с нуля всего за 6 месяцев.

  2. «Бизнес-аналитик» от Нетологии — курс, составленный в партнерстве с командой аналитиков Modelta (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5%).

  3. Профессия «Бизнес-аналитик» от Skillbox — курс с 3 тарифами обучения, выбор которых зависит от ваших целей и имеющихся навыков (промокод ГДЕКУРС — скидка 55%).

  4. «Бизнес-аналитик с нуля до PRO» от SkillFactory — курс с помощью в трудоустройстве и полным возвратом средств, если в течение 6 месяцев вы не найдете работу.

  5. «Бизнес-аналитик» от Яндекс Практикума — курс, в котором можно опробовать свои силы в первом бесплатном модуле.

  6. «Бизнес-аналитика» от МИПО — курс, по окончании которого вы получите диплом Master of Business Administration (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10%).

  7. «Онлайн-курс Power BI» от Бруноям — курс, после которого с вами рядом на протяжении 1 года будет наставник.

  8. «Бизнес-аналитик. Профессия» от Moscow Business School — курс, программа которого разработана с учетом требований Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).

  9. «Бизнес-аналитик» от Компьютерной академии TOP — курс, после которого вы сможете начать карьеру в IT-сфере.

  10. «Бизнес-аналитик» от Среды обучения — курс, программа которого составлена совместно с МГИМО.

Онлайн-курсы по бизнес-аналитике

Для тех, кто дорожит своим временем и хочет узнать только основные плюсы курсов, мы создали рейтинг предложений. Если же вы предпочитаете провести глубокий анализ и самостоятельно выбрать наиболее подходящий вариант, мы предлагаем изучить подробные сведения о каждом из этих курсов.

1. Профессия «Бизнес-аналитик» — Eduson Academy

Курс подойдет тем, кто решил стать бизнес-аналитиком с нуля. Eduson Academy предлагает пройти путь к востребованной профессии, стратегическому мышлению и влиянию на ключевые решения организации всего за 6 месяцев. 

Курс включает сбор требований, моделирование бизнес-процессов, управление проектами, использование SQL и Excel, визуализацию данных и понимание финансовых показателей. 

  • Формат: видеоуроки + практические задания + тренажеры. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Цена: от 84 000 ₽.

  • Цена в рассрочку: от 3 506 ₽/мес.

  • Помощь в трудоустройстве: содействие в поиске работы.

  • Документ об окончании: диплом об окончании или удостоверение о повышении квалификации.

Достоинства:

  • 365 дней поддержки в обучении.

  • Доступ к курсу предоставляется навсегда.

  • Два тарифа на выбор.

  • Важные шаблоны и «шпаргалки» бизнес-аналитика в подарок.

  • Возможность корпоративного обучения.

  • Специальные условия для компаний.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Долгая обратная связь: претензия в некоторых отзывах.

  • В отзывах многие недовольны работой платформы для обучения.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Eduson Academy: Профессия «Бизнес-аналитика для женщин», «BI-аналитик».

2. Бизнес-аналитик — Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

На этом курсе от Нетологии вы научитесь выявлять проблемы бизнеса с помощью данных. Ведь бизнес-аналитики работают на стыке бизнеса и технологий, помогая компаниям принимать обоснованные стратегические решения. 

Студентам дают возможность принять участие в кейс-чемпионате, организованном компаниями-партнерами. Это позволит вам расширить свое портфолио и применить полученные знания на практике. В итоге вы получите рекомендательное письмо и сертификат Нетологии.

  • Формат: видеолекции + воркшопы + онлайн-занятия + практические задания.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 5,5 месяцев.

  • Цена: 121 000 ₽.

  • Цена в рассрочку: 3 538 ₽/мес. на 36 месяцев.

  • Помощь в трудоустройстве: содействие в поиске работы или стажировки.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

  • Частые скидки и акции от школы.

  • Пополнение своего портфолио.

  • Возможность участвовать в реальных проектах.

  • Вебинары с экспертами проходят 1–2 раза в неделю с 19:00 по московскому времени.

  • Записи пропущенных занятий хранятся в личном кабинете.

  • Собственное мобильное приложение школы для обучения.

Недостатки:

  • В отзывах люди жалуются на работу рекламщиков и менеджеров.

  • Встречается повтор тем от преподавателя к преподавателю: частая претензия в отзывах.

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Другие курсы Нетологии: «Аналитик BI».

3. Профессия «Бизнес-аналитик» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 55% на обучение.

В Skillbox вы начнете свое погружение в профессию с базового уровня. У вас появится понимание бизнес-процессов, методов анализа, составления проблемного поля, определение драйверов организационных изменений.

Также вы научитесь работе с матрицей стейкхолдеров, поймете, как брифовать клиентов и вносить предложения изменений в бизнес-процессы с учетом бюджета и рисков. И как результат, научитесь презентовать результаты своего анализа и защищать свои идеи.

  • Формат: видеоуроки + практические задания.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: от 7 месяцев.

  • Цена: от 141 000 ₽.

  • Цена в рассрочку: от 4 577 ₽/мес. на 31 месяц.

  • Помощь в трудоустройстве: гарантия.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Три тарифа на выбор.

  • Бесплатный доступ к платформе Business Studio на время обучения.

  • Собственная платформа для обучения.

  • Поддержка и комьюнити для участников курса.

  • Во время обучения у вас будут вспомогательные курсы — не обязательные, а помогающие освоить недостающие навыки.

  • Пополнение своего портфолио.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не хватает дополнительных материалов при выполнении практических заданий: частое недовольство в отзывах.

  • В отзывах люди жалуются на настойчивость менеджеров по продажам.

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Другие курсы Skillbox: Профессия «BI-аналитик», «Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса».

4. Бизнес-аналитик с нуля до PRO — SkillFactory

В SkillFactory для вас подготовили обучение, которое включает практические кейсы и проекты. Здесь вы будете решать настоящие бизнес-задачи под руководством экспертов, что в будущем позволит с легкостью применять полученные знания на практике, благодаря развитым в реальных условиях навыкам.

Здесь вы сможете поучаствовать в стажировках и хакатонах, прокачать свои Hard и Soft Skills, познакомиться с работой компаний изнутри и получить обратную связь от экспертов. 

  • Формат: вебинары + практические задания.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Цена: от 118 000 ₽.

  • Цена в рассрочку: от 3 291 ₽/мес. на 36 месяцев.

  • Помощь в трудоустройстве: гарантия.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Три тарифа на выбор.

  • Во время обучения вы поучаствуете в стажировках и хакатонах.

  • Все вебинары можно посмотреть в записи в личном кабинете.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Ваши будущие менторы — профессионалы с опытом в IT от 5 лет.

  • На курсе пять видов практики.

  • Пополнение своего портфолио.

  • Практика на реальных бизнес-задачах.

  • Школа вернет деньги за обучение, если вы не найдете работу за 6 месяцев.

  • Доступ к материалам курса остается с вами навсегда.

Недостатки:

  • Не хватает практических задач: частое недовольство в отзывах.

  • Менторы не всегда оперативно отвечают на вопросы: недовольство в отзывах.

  • Некоторым студентам обучение кажется слишком быстрым — не всегда успевают в полной мере понять тему и выполнить домашнее задание.

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5. Бизнес-аналитик — Яндекс Практикум

Если вы еще сомневаетесь, готовы ли получить новую профессию и изменить свой вид деятельности в направлении бизнес-аналитики, то этот курс может вас заинтересовать. 

Все благодаря тому, что у Яндекс Практикума первый модуль обучения доступен совершенно бесплатно. Введение в бизнес-аналитику, жизненный цикл ПО, роли в проекте, процессы as is и to be, и еще много другой полезной информации уже ждет вас на сайте. 

  • Формат: вебинары + практические задания + хакатоны + воркшопы.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 7,5 месяцев.

  • Цена: от 107 600 ₽.

  • Цена в рассрочку: от 14 500 ₽/мес. на 8 месяцев.

  • Помощь в трудоустройстве: сопровождение в поиске работы. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Достоинства:

  • Вы можете пройти первые 2 часа уроков бесплатно.

  • Наставники регулярно проводят онлайн-консультации.

  • Кураторы не только ответят на ваши вопросы, но также будут присылать вам ссылки на записи вебинаров и напоминать о сроках.

  • YandexGPT в помощь к обучению.

  • Помощь от центра карьеры.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Технические неполадки в тренажерах: частая претензия в отзывах.

  • Долгая проверка домашних заданий: претензия в отзывах.

  • Воркшопы проходят вечером по московскому времени, что неудобно восточной части России.

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6. Бизнес-аналитика — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

В МИПО разработали актуальную программу для владельцев малого и среднего бизнеса, менеджеров проектов и создателей новых проектов.

Студенты научатся строить бизнес-модели для принятия стратегических решений, анализировать проблемы бизнеса на основе данных и находить пути для его роста, и все это за 9 месяцев дистанционного обучения.

По окончанию курса выдается диплом MBA, высоко ценящийся в мире бизнеса.

  • Формат: вебинары + видеоуроки + практические задания + тесты.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Цена: от 98 000 ₽.

  • Цена в рассрочку: от 8 200 ₽/мес. до 12 месяцев. 

  • Помощь в трудоустройстве: нет.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

  • Онлайн-вебинары с возможностью просмотра записей на протяжении всего обучения.

  • Лекционные и полезные дополнительные материалы к дисциплинам.

  • Преподаватели с опытом преподавания от 7 до 25 лет.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Возможность закончить обучение экстерном.

  • Возможность обучения для сотрудников вашей компании.

Недостатки:

  • Неудобный личный кабинет: частая претензия в отзывах.

  • Новые дисциплины могут появиться в самый неожиданный момент: претензии в отзывах.

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7. Онлайн-курс Power BI — Бруноям

Бизнес-аналитик должен быть способен разбираться в данных, выявлять тенденции и делать выводы. Всему этому вы научитесь на курсе от Бруноям. Также здесь вы построите графики и дашборды, создадите первые интерактивные отчеты, что в будущем поможет быстро решать различные бизнес-задачи.

Обучение длится всего 6 недель, а далее вы получаете целый год поддержки наставника после обучения, что значительно облегчит внедрение в новую профессию.

  • Формат: видеоуроки + практические задания.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 6 недель.

  • Цена: 19 900 ₽.

  • Цена в рассрочку: 1 658 ₽/мес. на 12 месяцев.

  • Помощь в трудоустройстве: помощь в составлении портфолио и подготовке к интервью.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Частые скидки и акции.

  • 1 год поддержки наставника после обучения.

  • Домашние задания трех уровней сложности.

  • Пополнение своего портфолио.

  • Доступ к курсу остается с вами навсегда.

  • При корпоративном обучении план готовится специально для вашей компании.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Если вам необходимо дополнительное официальное подтверждение вашего обучения, школа по запросу выдает удостоверение о повышении квалификации.

  • Курс можно пройти в формате индивидуальных занятий.

  • В школе есть центр карьеры, где можно посмотреть все действующие стажировки для студентов.

Недостатки:

  • Нет возможности продолжить обучение, пока не проверят домашнее задание: претензия в отзывах.

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8. Бизнес-аналитик. Профессия — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Бизнес-аналитик должен быть готов к изменениям и адаптироваться к новым условиям, сохраняя при этом эффективность. Поэтому курс от Moscow Business School предназначен для тех, кто хочет расширить свои компетенции и получить новые знания в области аналитики. 

Он поможет оценивать сильные и слабые стороны компании, находить возможности для роста и принимать взвешенные стратегические решения. Обучение подойдет как начинающим, так и опытным бизнес-аналитикам.

Курс включает практические занятия, лекции, доступ к электронной библиотеке и помощь в трудоустройстве.

  • Формат: очные занятия + вебинары + практические задания + нетворкинг + тесты.

  • Порог входа: для опытных.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Цена: от 107 100 ₽.

  • Цена в рассрочку: от 9 917 ₽/мес. до 12 месяцев.

  • Помощь в трудоустройстве: есть.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке + сертификат.

Достоинства:

  • Занятия проходят очно и онлайн.

  • Безлимитное посещение очных или онлайн-курсов школы.

  • Доступ к электронным библиотекам.

  • Участие в закрытом бизнес-клубе школы.

  • 100+ записей вебинаров по тематическим разделам.

Недостатки:

  • Переплата при использовании рассрочки.

  • Частый перенос занятий: претензия в некоторых отзывах.

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9. Бизнес-аналитик — Компьютерная академия TOP

Компьютерная академия TOP предлагает учебную программу для всех, кто желает приобрести новые навыки в области бизнес-анализа для работы в востребованной IT-сфере.

Программа включает изучение жизненного цикла и моделей разработки программного обеспечения, самостоятельное создание аналитических дашбордов и применение современных методологий управления проектами. 

Важной изюминкой курса является актуальная программа, соответствующая требованиям работодателей этой ниши. Преподаватели-практики с опытом работы от 5 лет и дружеская атмосфера на занятиях — вот что ждет вас на занятиях. 

  • Формат: онлайн-лекции + практические задания.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Цена: от 15 000 ₽.

  • Цена в рассрочку: от 3 130 ₽/мес.

  • Помощь в трудоустройстве: содействие.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Группы до 25 студентов.

  • Практика включена в процесс обучения.

  • Обучение нацелено на приобретение практических навыков и трудоустройство.

  • Курс подходит людям от 18 до 55 лет.

  • Возможность очного обучения по этой специальности.

Недостатки:

  • Мало практики: недовольство в отзывах.

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10. Бизнес-аналитик — Среда обучения

Курс создан совместно с преподавателями МГИМО и охватывает основы работы с SQL и Python для анализа данных, включая сбор, структурирование и визуализацию информации. Студенты изучат методы исследования и анализа бизнес-процессов, научатся предлагать решения для развития компании и увеличения прибыли.

Также курс включает обучение разработке долгосрочных стратегий развития на 3–5 лет и столь необходимому сейчас определению стратегий выхода из кризисов.

  • Формат: онлайн-уроки + практические задания.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Цена: 252 000 ₽.

  • Цена в рассрочку: от банка по запросу.

  • Помощь в трудоустройстве: подготовка к прохождению собеседования, советы по работе за границей, оформление резюме.

  • Документ об окончании: два диплома о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

  • Занятия проходят в формате онлайн-встреч с преподавателями.

  • Собственная платформа для обучения.

  • Возможность оплачивать обучение по семестрам.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Записи пропущенных вебинаров будут доступны в личном кабинете.

  • Если появляются вопросы после вебинара, вы можете задать их преподавателю на учебной платформе.

  • Общий чат одногруппников.

  • В школе предусмотрены каникулы между семестрами.

Недостатки:

  • Перенос занятий без предварительного предупреждения или с предупреждением за пять минут: претензия в отзывах.

  • Домашние задания могут проверяться очень долго: частое недовольство в отзывах.

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Дополнительные курсы по бизнес-аналитике

В этом разделе вы найдете пять полезных курсов, которые предлагают сильные онлайн-школы. Программы построены таким образом, чтобы вы могли освоить профессию с нуля.

  • Аналитик данных от Skypro — здесь вы с нуля освоите востребованную профессию, независимо от вашего предыдущего образования и опыта. Если вы сомневаетесь в качестве и стиле обучения, то после регистрации вы можете получить бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме курса. Для обучения вам понадобится всего около двух часов в день, доступ к курсу останется с вами навсегда, а огромным плюсом будет гарантия трудоустройства в течение 4 месяцев после окончания учебы.

  • Бизнес-аналитик: быстрый старт в профессии от GeekBrains — на этом курсе обучение проходит в формате видеоуроков и живых онлайн-вебинаров, где вы можете сразу же задавать преподавателю любые интересующие вас вопросы. Курс рассчитан на новичков, и вы постепенно сможете пополнять свое портфолио. После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке, а центр карьеры поможет получить работу.

  • Бизнес-аналитика от НИУ ВШЭ — программа профессиональной переподготовки от одного из лучших университетов нашей страны длится 8 месяцев. Она затрагивает области интеллектуальной обработки данных, управления требованиями к проектируемым информационным системам и стратегического бизнес-анализа. Курс разработан на основе международного свода знаний BABOK и российских профессиональных стандартов. 

  • Бизнес-аналитика от Moscow Business Academy — программа является сокращенной версией 1,5-годичного курса от Moscow Business Academy, а значит вы можете обучиться той же самой профессии, только в два раза быстрее. Но если и этих 9 месяцев много, то при более интенсивном обучении вы можете окончить курс экстерном. Школа помогает своим студентам в трудоустройстве, оформляя резюме и портфолио, а также подготавливая к собеседованию в компаниях-партнерах.

  • Бизнес-аналитик в IT с нуля до специалиста от Stepik — курс дает комплексную подготовку в области бизнес-анализа для специалистов в сфере информационных технологий. Обучение включает освоение инструментов и техник, таких как Excel, SQL, Power BI, BPMN, Agile (Scrum, Kanban), Jira, Confluence. Также вы освоите навыки сбора требований, составления технических заданий и прохождения собеседований. 

5 бесплатных курсов по бизнес-аналитике

Мы также подготовили несколько полезных и бесплатных ресурсов для тех, кто делает первые шаги в изучении бизнес-аналитики.

Как мы подбирали школы и курсы для нашей статьи?

Бизнес-аналитика — область, в которой грамотное обучение может стать трамплином для карьеры. Создавая статью, мы тщательно отбирали варианты и обращали внимание на следующие ключевые факторы: 

  1. Порог входа на курс. Статья создана для тех, кто хочет сменить направление своей деятельности, поэтому большинство курсов подойдет новичкам. 

  2. Удобный и экономящий время формат обучения. Курсы подборки проходят дистанционно. Однако это не должно лишать вас возможности задавать вопросы, поэтому в большинстве выбранных нами курсов есть обратная связь от куратора или наставника.  

  3. Реальный результат в итоге обучения. Курсы должны стать для вас дверью к карьерной лестнице, поэтому мы внимательно следили за тем, чтобы ваше портфолио пополнилось кейсами во время обучения. 

  4. Документ об окончании. По итогам обучения вы можете получить как сертификаты школ, так и дипломы установленного образца и MBA. 

  5. Помощь в трудоустройстве. Большинство курсов из нашей подборки предполагают содействие в поиске работы, а некоторые из них даже готовы предоставить гарантию.

Итоги

Сделать первый шаг к получению востребованной и интересной профессии с хорошей зарплатой можно уже сейчас, доверившись качественным курсам. Напомним о некоторых из них:

  1. Профессия «Бизнес-аналитик» от Eduson Academy — если вы хотите освоить профессию с нуля всего за 6 месяцев;

  2. Бизнес-аналитик от Нетологии — если вы хотите пройти курс, составленный в партнерстве с командой аналитиков Modelta;

  3. Профессия «Бизнес-аналитик» от Skillbox — если вы хотите выбрать один из трех тарифов, который будет соответствовать вашим целям и имеющимся навыкам.

Если вы нашли неактуальную информацию в подборке или хотите добавить проверенный курс в созданный нами перечень, напишите в комментариях под подборкой.

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Причины отказов в регистрации бизнеса с иностранным участием в России

Несмотря на действие санкционных ограничений, иностранные компании продолжают осваивать российский рынок. По последним статистическим данным, которые приводит «СПАРК-Интерфакс» за 2023 год на российском рынке было зарегистрировано более 6 тыс. компаний с иностранным участием. В целом приведенные данные говорят о том, что российский рынок является достаточно привлекательной бизнес-площадкой для сбыта товаров и услуг иностранных компаний.

Причины отказов в регистрации бизнеса с иностранным участием в России
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Счета-фактуры

Ввели новый электронный формат счетов-фактур

Утвердили форматы счета-фактуры, УПД, включающего в себя счет-фактуру и просто УПД, в электронной форме.

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Бухгалтерская отчетность

Как бухгалтеру получить закрывающие документы в разных сервисах для путешествий

Узнайте, как быстро получить закрывающие документы на билеты, купленные с помощью электронных сервисов Tutu.ru, «Авиасейлс», «Аэрофлота» и РЖД.

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Красный уголок бухгалтера

Можно ли не заключать трудовой договор с гендиректором-учредителем?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если ген директор является учредителем, то мы может не заключать с ним трудовой договор? Если он будет работать за дивиденды.

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