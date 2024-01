Обучение по бизнес-аналитике с нуля: 20 лучших курсов и школ

Вашей основной задачей станет анализ бизнес-процессов, выявление потребностей компаний и предоставление решающих рекомендаций по оптимизации эффективности.

Опасаетесь, что недостаточно подкованы в математике и не справитесь с задачами? Бизнес-аналитика не требует погружения в исчисления и программирование, а карьеру можно начать с любым бэкграундом.

Доверив свое обучение качественным курсам, вы привьете себе аналитическое мышление и способность к системному подходу, узнаете лучшие методы сбора и анализа данных и множество других полезных в профессии навыков, что в будущем поможет даже новичку выйти на зарплату от 80 000 ₽.

ТОП-10 курсов по бизнес-аналитике в 2023 году

Профессия «Бизнес-аналитик» от Eduson Academy — курс, на котором вы обучитесь профессии с нуля всего за 6 месяцев. «Бизнес-аналитик» от Нетологии — курс, составленный в партнерстве с командой аналитиков Modelta (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5%). Профессия «Бизнес-аналитик» от Skillbox — курс с 3 тарифами обучения, выбор которых зависит от ваших целей и имеющихся навыков (промокод ГДЕКУРС — скидка 55%). «Бизнес-аналитик с нуля до PRO» от SkillFactory — курс с помощью в трудоустройстве и полным возвратом средств, если в течение 6 месяцев вы не найдете работу. «Бизнес-аналитик» от Яндекс Практикума — курс, в котором можно опробовать свои силы в первом бесплатном модуле. «Бизнес-аналитика» от МИПО — курс, по окончании которого вы получите диплом Master of Business Administration (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10%). «Онлайн-курс Power BI» от Бруноям — курс, после которого с вами рядом на протяжении 1 года будет наставник. «Бизнес-аналитик. Профессия» от Moscow Business School — курс, программа которого разработана с учетом требований Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%). «Бизнес-аналитик» от Компьютерной академии TOP — курс, после которого вы сможете начать карьеру в IT-сфере. «Бизнес-аналитик» от Среды обучения — курс, программа которого составлена совместно с МГИМО.

Онлайн-курсы по бизнес-аналитике

Для тех, кто дорожит своим временем и хочет узнать только основные плюсы курсов, мы создали рейтинг предложений. Если же вы предпочитаете провести глубокий анализ и самостоятельно выбрать наиболее подходящий вариант, мы предлагаем изучить подробные сведения о каждом из этих курсов.

1. Профессия «Бизнес-аналитик» — Eduson Academy

Курс подойдет тем, кто решил стать бизнес-аналитиком с нуля. Eduson Academy предлагает пройти путь к востребованной профессии, стратегическому мышлению и влиянию на ключевые решения организации всего за 6 месяцев.

Курс включает сбор требований, моделирование бизнес-процессов, управление проектами, использование SQL и Excel, визуализацию данных и понимание финансовых показателей.

Формат: видеоуроки + практические задания + тренажеры.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 6 месяцев.

Цена: от 84 000 ₽.

Цена в рассрочку: от 3 506 ₽/мес.

Помощь в трудоустройстве: содействие в поиске работы.

Документ об окончании: диплом об окончании или удостоверение о повышении квалификации.

Достоинства:

365 дней поддержки в обучении.

Доступ к курсу предоставляется навсегда.

Два тарифа на выбор.

Важные шаблоны и «шпаргалки» бизнес-аналитика в подарок.

Возможность корпоративного обучения.

Специальные условия для компаний.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Долгая обратная связь: претензия в некоторых отзывах.

В отзывах многие недовольны работой платформы для обучения.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Eduson Academy: Профессия «Бизнес-аналитика для женщин», «BI-аналитик».

На этом курсе от Нетологии вы научитесь выявлять проблемы бизнеса с помощью данных. Ведь бизнес-аналитики работают на стыке бизнеса и технологий, помогая компаниям принимать обоснованные стратегические решения.

Студентам дают возможность принять участие в кейс-чемпионате, организованном компаниями-партнерами. Это позволит вам расширить свое портфолио и применить полученные знания на практике. В итоге вы получите рекомендательное письмо и сертификат Нетологии.

Формат: видеолекции + воркшопы + онлайн-занятия + практические задания.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 5,5 месяцев.

Цена: 121 000 ₽.

Цена в рассрочку: 3 538 ₽/мес. на 36 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: содействие в поиске работы или стажировки.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

Частые скидки и акции от школы.

Пополнение своего портфолио.

Возможность участвовать в реальных проектах.

Вебинары с экспертами проходят 1–2 раза в неделю с 19:00 по московскому времени.

Записи пропущенных занятий хранятся в личном кабинете.

Собственное мобильное приложение школы для обучения.

Недостатки:

В отзывах люди жалуются на работу рекламщиков и менеджеров.

Встречается повтор тем от преподавателя к преподавателю: частая претензия в отзывах.

Изучить программу курса

Другие курсы Нетологии: «Аналитик BI».

В Skillbox вы начнете свое погружение в профессию с базового уровня. У вас появится понимание бизнес-процессов, методов анализа, составления проблемного поля, определение драйверов организационных изменений.

Также вы научитесь работе с матрицей стейкхолдеров, поймете, как брифовать клиентов и вносить предложения изменений в бизнес-процессы с учетом бюджета и рисков. И как результат, научитесь презентовать результаты своего анализа и защищать свои идеи.

Формат: видеоуроки + практические задания.

Порог входа: с нуля.

Длительность: от 7 месяцев.

Цена: от 141 000 ₽.

Цена в рассрочку: от 4 577 ₽/мес. на 31 месяц.

Помощь в трудоустройстве: гарантия.

Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

Три тарифа на выбор.

Бесплатный доступ к платформе Business Studio на время обучения.

Собственная платформа для обучения.

Поддержка и комьюнити для участников курса.

Во время обучения у вас будут вспомогательные курсы — не обязательные, а помогающие освоить недостающие навыки.

Пополнение своего портфолио.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не хватает дополнительных материалов при выполнении практических заданий: частое недовольство в отзывах.

В отзывах люди жалуются на настойчивость менеджеров по продажам.

Изучить программу курса

Другие курсы Skillbox: Профессия «BI-аналитик», «Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса».

В SkillFactory для вас подготовили обучение, которое включает практические кейсы и проекты. Здесь вы будете решать настоящие бизнес-задачи под руководством экспертов, что в будущем позволит с легкостью применять полученные знания на практике, благодаря развитым в реальных условиях навыкам.

Здесь вы сможете поучаствовать в стажировках и хакатонах, прокачать свои Hard и Soft Skills, познакомиться с работой компаний изнутри и получить обратную связь от экспертов.

Формат: вебинары + практические задания.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 12 месяцев.

Цена: от 118 000 ₽.

Цена в рассрочку: от 3 291 ₽/мес. на 36 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: гарантия.

Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

Три тарифа на выбор.

Во время обучения вы поучаствуете в стажировках и хакатонах.

Все вебинары можно посмотреть в записи в личном кабинете.

Возможность оформить налоговый вычет.

Ваши будущие менторы — профессионалы с опытом в IT от 5 лет.

На курсе пять видов практики.

Пополнение своего портфолио.

Практика на реальных бизнес-задачах.

Школа вернет деньги за обучение, если вы не найдете работу за 6 месяцев.

Доступ к материалам курса остается с вами навсегда.

Недостатки:

Не хватает практических задач: частое недовольство в отзывах.

Менторы не всегда оперативно отвечают на вопросы: недовольство в отзывах.

Некоторым студентам обучение кажется слишком быстрым — не всегда успевают в полной мере понять тему и выполнить домашнее задание.

Изучить программу курса

5. Бизнес-аналитик — Яндекс Практикум

Если вы еще сомневаетесь, готовы ли получить новую профессию и изменить свой вид деятельности в направлении бизнес-аналитики, то этот курс может вас заинтересовать.

Все благодаря тому, что у Яндекс Практикума первый модуль обучения доступен совершенно бесплатно. Введение в бизнес-аналитику, жизненный цикл ПО, роли в проекте, процессы as is и to be, и еще много другой полезной информации уже ждет вас на сайте.

Формат: вебинары + практические задания + хакатоны + воркшопы.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 7,5 месяцев.

Цена: от 107 600 ₽.

Цена в рассрочку: от 14 500 ₽/мес. на 8 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: сопровождение в поиске работы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Достоинства:

Вы можете пройти первые 2 часа уроков бесплатно.

Наставники регулярно проводят онлайн-консультации.

Кураторы не только ответят на ваши вопросы, но также будут присылать вам ссылки на записи вебинаров и напоминать о сроках.

YandexGPT в помощь к обучению.

Помощь от центра карьеры.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Технические неполадки в тренажерах: частая претензия в отзывах.

Долгая проверка домашних заданий: претензия в отзывах.

Воркшопы проходят вечером по московскому времени, что неудобно восточной части России.

Изучить программу курса

В МИПО разработали актуальную программу для владельцев малого и среднего бизнеса, менеджеров проектов и создателей новых проектов.

Студенты научатся строить бизнес-модели для принятия стратегических решений, анализировать проблемы бизнеса на основе данных и находить пути для его роста, и все это за 9 месяцев дистанционного обучения.

По окончанию курса выдается диплом MBA, высоко ценящийся в мире бизнеса.

Формат: вебинары + видеоуроки + практические задания + тесты.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 9 месяцев.

Цена: от 98 000 ₽.

Цена в рассрочку: от 8 200 ₽/мес. до 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

Онлайн-вебинары с возможностью просмотра записей на протяжении всего обучения.

Лекционные и полезные дополнительные материалы к дисциплинам.

Преподаватели с опытом преподавания от 7 до 25 лет.

Возможность оформить налоговый вычет.

Возможность закончить обучение экстерном.

Возможность обучения для сотрудников вашей компании.

Недостатки:

Неудобный личный кабинет: частая претензия в отзывах.

Новые дисциплины могут появиться в самый неожиданный момент: претензии в отзывах.

Изучить программу курса

Бизнес-аналитик должен быть способен разбираться в данных, выявлять тенденции и делать выводы. Всему этому вы научитесь на курсе от Бруноям. Также здесь вы построите графики и дашборды, создадите первые интерактивные отчеты, что в будущем поможет быстро решать различные бизнес-задачи.

Обучение длится всего 6 недель, а далее вы получаете целый год поддержки наставника после обучения, что значительно облегчит внедрение в новую профессию.

Формат: видеоуроки + практические задания.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 6 недель.

Цена: 19 900 ₽.

Цена в рассрочку: 1 658 ₽/мес. на 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: помощь в составлении портфолио и подготовке к интервью.

Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

Частые скидки и акции.

1 год поддержки наставника после обучения.

Домашние задания трех уровней сложности.

Пополнение своего портфолио.

Доступ к курсу остается с вами навсегда.

При корпоративном обучении план готовится специально для вашей компании.

Возможность оформить налоговый вычет.

Если вам необходимо дополнительное официальное подтверждение вашего обучения, школа по запросу выдает удостоверение о повышении квалификации.

Курс можно пройти в формате индивидуальных занятий.

В школе есть центр карьеры, где можно посмотреть все действующие стажировки для студентов.

Недостатки:

Нет возможности продолжить обучение, пока не проверят домашнее задание: претензия в отзывах.

Изучить программу курса

8. Бизнес-аналитик. Профессия — Moscow Business School

Бизнес-аналитик должен быть готов к изменениям и адаптироваться к новым условиям, сохраняя при этом эффективность. Поэтому курс от Moscow Business School предназначен для тех, кто хочет расширить свои компетенции и получить новые знания в области аналитики.

Он поможет оценивать сильные и слабые стороны компании, находить возможности для роста и принимать взвешенные стратегические решения. Обучение подойдет как начинающим, так и опытным бизнес-аналитикам.

Курс включает практические занятия, лекции, доступ к электронной библиотеке и помощь в трудоустройстве.

Формат: очные занятия + вебинары + практические задания + нетворкинг + тесты.

Порог входа: для опытных.

Длительность: 8 месяцев.

Цена: от 107 100 ₽.

Цена в рассрочку: от 9 917 ₽/мес. до 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: есть.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке + сертификат.

Достоинства:

Занятия проходят очно и онлайн.

Безлимитное посещение очных или онлайн-курсов школы.

Доступ к электронным библиотекам.

Участие в закрытом бизнес-клубе школы.

100+ записей вебинаров по тематическим разделам.

Недостатки:

Переплата при использовании рассрочки.

Частый перенос занятий: претензия в некоторых отзывах.

Изучить программу курса

9. Бизнес-аналитик — Компьютерная академия TOP

Компьютерная академия TOP предлагает учебную программу для всех, кто желает приобрести новые навыки в области бизнес-анализа для работы в востребованной IT-сфере.

Программа включает изучение жизненного цикла и моделей разработки программного обеспечения, самостоятельное создание аналитических дашбордов и применение современных методологий управления проектами.

Важной изюминкой курса является актуальная программа, соответствующая требованиям работодателей этой ниши. Преподаватели-практики с опытом работы от 5 лет и дружеская атмосфера на занятиях — вот что ждет вас на занятиях.

Формат: онлайн-лекции + практические задания.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 5 месяцев.

Цена: от 15 000 ₽.

Цена в рассрочку: от 3 130 ₽/мес.

Помощь в трудоустройстве: содействие.

Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

Группы до 25 студентов.

Практика включена в процесс обучения.

Обучение нацелено на приобретение практических навыков и трудоустройство.

Курс подходит людям от 18 до 55 лет.

Возможность очного обучения по этой специальности.

Недостатки:

Мало практики: недовольство в отзывах.

Изучить программу курса

10. Бизнес-аналитик — Среда обучения

Курс создан совместно с преподавателями МГИМО и охватывает основы работы с SQL и Python для анализа данных, включая сбор, структурирование и визуализацию информации. Студенты изучат методы исследования и анализа бизнес-процессов, научатся предлагать решения для развития компании и увеличения прибыли.

Также курс включает обучение разработке долгосрочных стратегий развития на 3–5 лет и столь необходимому сейчас определению стратегий выхода из кризисов.

Формат: онлайн-уроки + практические задания.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 12 месяцев.

Цена: 252 000 ₽.

Цена в рассрочку: от банка по запросу.

Помощь в трудоустройстве: подготовка к прохождению собеседования, советы по работе за границей, оформление резюме.

Документ об окончании: два диплома о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

Занятия проходят в формате онлайн-встреч с преподавателями.

Собственная платформа для обучения.

Возможность оплачивать обучение по семестрам.

Возможность оформить налоговый вычет.

Записи пропущенных вебинаров будут доступны в личном кабинете.

Если появляются вопросы после вебинара, вы можете задать их преподавателю на учебной платформе.

Общий чат одногруппников.

В школе предусмотрены каникулы между семестрами.

Недостатки:

Перенос занятий без предварительного предупреждения или с предупреждением за пять минут: претензия в отзывах.

Домашние задания могут проверяться очень долго: частое недовольство в отзывах.

Изучить программу курса

Дополнительные курсы по бизнес-аналитике

В этом разделе вы найдете пять полезных курсов, которые предлагают сильные онлайн-школы. Программы построены таким образом, чтобы вы могли освоить профессию с нуля.

Аналитик данных от Skypro — здесь вы с нуля освоите востребованную профессию, независимо от вашего предыдущего образования и опыта. Если вы сомневаетесь в качестве и стиле обучения, то после регистрации вы можете получить бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме курса. Для обучения вам понадобится всего около двух часов в день, доступ к курсу останется с вами навсегда, а огромным плюсом будет гарантия трудоустройства в течение 4 месяцев после окончания учебы.

Бизнес-аналитик: быстрый старт в профессии от GeekBrains — на этом курсе обучение проходит в формате видеоуроков и живых онлайн-вебинаров, где вы можете сразу же задавать преподавателю любые интересующие вас вопросы. Курс рассчитан на новичков, и вы постепенно сможете пополнять свое портфолио. После прохождения курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке, а центр карьеры поможет получить работу.

Бизнес-аналитика от НИУ ВШЭ — программа профессиональной переподготовки от одного из лучших университетов нашей страны длится 8 месяцев. Она затрагивает области интеллектуальной обработки данных, управления требованиями к проектируемым информационным системам и стратегического бизнес-анализа. Курс разработан на основе международного свода знаний BABOK и российских профессиональных стандартов.

Бизнес-аналитика от Moscow Business Academy — программа является сокращенной версией 1,5-годичного курса от Moscow Business Academy, а значит вы можете обучиться той же самой профессии, только в два раза быстрее. Но если и этих 9 месяцев много, то при более интенсивном обучении вы можете окончить курс экстерном. Школа помогает своим студентам в трудоустройстве, оформляя резюме и портфолио, а также подготавливая к собеседованию в компаниях-партнерах.

Бизнес-аналитик в IT с нуля до специалиста от Stepik — курс дает комплексную подготовку в области бизнес-анализа для специалистов в сфере информационных технологий. Обучение включает освоение инструментов и техник, таких как Excel, SQL, Power BI, BPMN, Agile (Scrum, Kanban), Jira, Confluence. Также вы освоите навыки сбора требований, составления технических заданий и прохождения собеседований.

5 бесплатных курсов по бизнес-аналитике

Мы также подготовили несколько полезных и бесплатных ресурсов для тех, кто делает первые шаги в изучении бизнес-аналитики.

Как мы подбирали школы и курсы для нашей статьи?

Бизнес-аналитика — область, в которой грамотное обучение может стать трамплином для карьеры. Создавая статью, мы тщательно отбирали варианты и обращали внимание на следующие ключевые факторы:

Порог входа на курс. Статья создана для тех, кто хочет сменить направление своей деятельности, поэтому большинство курсов подойдет новичкам. Удобный и экономящий время формат обучения. Курсы подборки проходят дистанционно. Однако это не должно лишать вас возможности задавать вопросы, поэтому в большинстве выбранных нами курсов есть обратная связь от куратора или наставника. Реальный результат в итоге обучения. Курсы должны стать для вас дверью к карьерной лестнице, поэтому мы внимательно следили за тем, чтобы ваше портфолио пополнилось кейсами во время обучения. Документ об окончании. По итогам обучения вы можете получить как сертификаты школ, так и дипломы установленного образца и MBA. Помощь в трудоустройстве. Большинство курсов из нашей подборки предполагают содействие в поиске работы, а некоторые из них даже готовы предоставить гарантию.

Итоги

Сделать первый шаг к получению востребованной и интересной профессии с хорошей зарплатой можно уже сейчас, доверившись качественным курсам. Напомним о некоторых из них:

Профессия «Бизнес-аналитик» от Eduson Academy — если вы хотите освоить профессию с нуля всего за 6 месяцев; Бизнес-аналитик от Нетологии — если вы хотите пройти курс, составленный в партнерстве с командой аналитиков Modelta; Профессия «Бизнес-аналитик» от Skillbox — если вы хотите выбрать один из трех тарифов, который будет соответствовать вашим целям и имеющимся навыкам.

Если вы нашли неактуальную информацию в подборке или хотите добавить проверенный курс в созданный нами перечень, напишите в комментариях под подборкой.