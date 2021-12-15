Оформляем и считаем сверхурочные правильно

Иногда возникает необходимость привлечь сотрудников выполнить работу сверх установленного рабочего времени. В своей статье расскажу вам о том, кого и как можно привлечь, а также разберём примеры расчёта сверхурочных.

Сверхурочным считается тот труд, когда сотрудник был привлечён работодателем для выполнения работы свыше установленного рабочего времени. По сути работа признаётся сверхурочной, если её инициатор – работодатель, а не работник.

Например, если сотрудник остаётся работать после окончания рабочего дня (по собственной инициативе), так как не успевает закончить свою работу. Как вы думаете должна ли такая работа приравниваться к сверхурочной в соответствии со ст. 152 ТК РФ?

Частое заблуждение, что оставшись после окончания рабочего дня, будут положены сверхурочные. Задержка сотрудника по своей инициативе на рабочем месте – это не сверхурочная работа. Такие разъяснения даёт Роструд в своём Письме от 2 декабря 2009 г. № 3567-6-1 «О работе сверх установленной продолжительности рабочего времени, выполняемой по инициативе работника». Этой же позиции придерживаются и суды, например, в АО Санкт-Петербургского городского суда от 19 ноября 2019 г. № 33-27769/2019 по делу № 2-722/2019.

Случаи, когда можно привлечь к сверхурочной работе с согласия или без, представлены в таблице ниже:

Привлечение с согласия Привлечение без согласия Сотрудник не успел выполнить задания в рабочее время в связи с технической заминкой, это может повлечь порчу имущества или гибель людей Предотвращение или устранение причин и последствий аварии Производство ремонта механизмов, остановка которых может повлечь простой большого количества работников Устранение непредвиденных обстоятельств, нарушающих работу общественно важных объектов Неявка коллеги на непрерывное производство Работа, связанная с введением чрезвычайного или военного положения, возникновением катастроф и стихийных бедствий

Что касается документального оформления, то в первую очередь нужно оформить приказ на привлечение работника к сверхурочной работе. Нормы трудового законодательства предполагают продолжительность сверхурочной работы не более 4 часов в течение двух дней подряд. Также сотрудников нельзя привлекать к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год. Отсюда следует, что работа сверхурочно не должна быть систематической. Работодателю необходимо обязательно вести учёт сверхурочных часов, также их надо отражать в табеле учёта рабочего времени.

К сведению! Если сотрудники работают по ненормированному графику, работу сверх установленной продолжительности рабочего времени лиц нельзя отнести к сверхурочной.

Не всех сотрудников можно привлекать к сверхурочной работе только по приказу. Некоторые привлекаются по особому порядку. Информацию отразила в таблице ниже.

Категории сотрудников Порядок привлечения Инвалиды Получить письменное согласие такого сотрудника. Убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний. Ознакомить сотрудников под роспись с правом отказаться от выполнения сверхурочной работы. Женщины с детьми до 3 лет Одинокий родитель с ребенком до 5 лет Работники с детьми-инвалидами Работники, ухаживающие за больными членами семьи в соответствии с медицинским заключением Опекуны несовершеннолетних

Оплата первых двух часов сверхурочной работы производится в размере 150%, а остальные по 200%. При суммированном учёте рабочего времени оплата производится по такому же правилу.

Пример

На предприятии суммированный учёт рабочего времени, учётный период – 1 месяц. В апреле 2021 года норма 172 часа. Если сотрудник отработает 173 часа, то лишний час будет оплачиваться в полуторном размере. А, если 175 часов, то первые 2 часа в полуторном, а следующий час в двойном.

Нельзя заменять оплату сверхурочной работы премией, можно лишь по желанию работника предоставить ему дополнительное время отдыха.

Сумма оплаты сверхурочных часов может отличаться от указанной выше. Работодатель вправе установить свой тариф оплаты. Данную информацию нужно указать в коллективном или трудовом договоре, или же в положении об оплате труда. Сумму за сверхурочную работы сотруднику должны выдать вместе с заработной платой, об этом указано в письме Минтруда от 18.04.2017 № 11-4/ООГ-718.

Довольно часто поступают вопросы об оплате сверхурочной работы, если она пришлась на выходные или праздничные дни, ночное время или на время работы в командировке. Рассмотрим эти ситуации подробнее.

Сверхурочные в выходные

Часы сверх обычного рабочего времени в выходные дни не приравниваются к сверхурочным, такого мнения придерживаются специалисты Трудовой инспекции. Подчинённому оплатят труд в этот день в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).

К примеру, рабочий день сотрудника 8 часов, его привлекли к работе в праздничный день. Отработал он 10 часов. Работодатель оплатит все 10 часов в двойном размере, выделять 2 часа и оплачивать их в полуторном размере не нужно. Такие разъяснения в Постановлении № 13/П-21 «О компенсации за работу в праздничные дни», утверждённом Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21. Верховный суд РФ придерживается такого же мнения (решение от 30.11.05 № ГКПИ05-1341. Если сотрудник привлекался не просто к работе в выходной (праздничный) день, а сверхурочно, в случаях ликвидации аварии или катастрофы, то здесь будет действовать правило расчёта сверхурочных. Хочу обратить ваше внимание, что такие часы не включаются в установленную норму, которая составляет 120 сверхурочных часов в год.

В случаях, если у сотрудников сменный график, а смена выпадает на выходной день (субботу или воскресенье), такой день будет оплачиваться в одинарном размере, а сверхурочная работа по порядку ст. 152 ТК РФ.

Сверхурочная работа в командировке

Даже на сотрудника, который находится в командировке, нужно издать приказ на привлечение к сверхурочной работе. Если для выполнения поручения нанимателя, находясь в командировке, сотрудник работает сверх установленной продолжительности рабочего времени, то такую работу можно смело назвать сверхурочной (решение Челябинского областного суда от 25 февраля 2015 г. № 7-122/2015, письмо Минтруда России от 14 ноября 2013 г. № 14-2-195).

Но вот по вопросу о том, как именно следует оплачивать такую работу, единого мнения нет. Мы придерживаемся мнения, что нужно осуществить повышенную оплату сверхурочной работы.

Сверхурочная работа в ночное время

Напомню вам, что время работы с 22:00 до 6:00 считается ночным, и оплачивается в повышенном размере (ст. 154 ТК РФ).

В Постановлении Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» указано, что доплата за работу в ночное время составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за каждый час такой работы.

Оплату ночных часов можно установить иную, но закрепив это коллективным договором, локальным нормативным актом, или трудовым договором. Если сотрудник работал сверхурочно в ночные часы, то оплачиваться они должны и как ночные, и как сверхурочные.

Как правильно оплатить сверхурочную работу в ночное время, Минтруд дал разъяснения в письме от 04.09.2018 № 14–1/ООГ-7353.

Примеры расчёта сверхурочных:

Сотрудник работает по сменам. Смена 12 часов, первая с 8:00 до 20:00, вторая с 20:00 до 8:00. После ночной смены сотрудник был вынужден переработать 4 часа. Переработка пришлась на дневное время, следовательно, расчёт будет таким: 2*1,5 и 2*2. Если бы сотруднику пришлось остаться после первой смены, то время с 20:00 до 22:00 считалось бы дневным 2*1,5, а следующие 2 часа относились бы к ночным и требовали 20-процентной доплаты. Рабочий график сотрудника с 8:00 до 17:00. Ему была поручена дополнительная работа. Для этого он вышел на работу пораньше, в 6 часов утра. Оплата сверхурочной работы с 6:00 до 8:00 будет произведена в полуторном размере. Рабочий график сотрудника с 9:00 до 18:00 (обед 13:00-14:00). Руководитель обратился с просьбой задержаться после окончания рабочего дня до 20:00. С 18:00 до 20:00 – это время сверхурочной работы, которое будет оплачено в полуторном размере. Слесарь работает по графику с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Для устранения аварии его вызвали на работу в субботу с 10:00 до 20:00. Время работы в выходной необходимо оплатить в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).

Немного судебной практики

Второй кассационный суд общей юрисдикции Определение от 18.02.2020 № 88-1441/2020, дело № 2-81/2019.

Сотрудница, работающая в магазине кассиром подала иск в суд с требованием оплатить часы сверхурочной работы. Директор магазина отказал ей в оплате сверхурочной работы, ссылаясь на то, что приказов о привлечении к сверхурочной работе нет, а в табеле у неё отражен восьмичасовой рабочий день. Суд принял сторону истицы.

Судьи признали в качестве доказательств сверхурочной работы следующие обстоятельства:

режим работы магазина с 8:00 до 20:00 в котором кассир работала одна;

фискальные данные ККТ, где указано время совершения расчётов;

журнал ежедневного учёта ТМЦ, где указано время совершения операций, выходящее за пределы 8-часового рабочего дня.

Проанализировав судебную практику можно смело указать на то, какие могут быть доказательства факта переработки:

табели учёта рабочего времени (АО МГС от 08.11.2019 по делу № 33-50256/2019, АО КОС от 01.11.2018 по делу № 33-3260/2018);

показания свидетелей (АО КОС от 01.11.2018 по делу № 33-3260/2018);

данные программ учёта отработанного времени, фиксация времени прихода и ухода сотрудников (АО СОС от 01.03.2019 по делу № 33-3293/2019);

наряды, путевые листы (АО СОС от 16.09.2015 по делу № 33-12904/2015).

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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