Оптимизация НДС. Неужели, вы все еще верите, что она работает?

«Благонадежный» контрагент

Каждый третий наш пользователь после взаимодействия с платформой спрашивает: «Мы хотим заключить договор с компанией Х, которая умеет или может предоставлять счета-фактуры с отсрочкой по платежу» (полагаем, все догадались, о какой компании пойдет речь).

Дальше начинают рассказывать про ее «обвес» с точки зрения благонадежного налогоплательщика:

реальный офис с секретарем и мебелью по месту нахождения юридического адреса;

сайт за 100 000 рублей;

собственный сервер / городской номер телефона / электронная почта на доменном имени;

арендованный склад квадратов на 200-300 и не более;

численность живых сотрудников с отчислением НДФЛ на рекомендуемом уровне в количестве от 5 (торговля) и от 20 (СМР или иные услуги);

налоги платит от 1,5% от оборота;

отвечает на все запросы со стороны ФНС и МВД;

оборот компании сопоставим с требованиями кредитных учреждений не более 800 тыс. 1 млрд в год (то есть проводки по банковскому счету проходили не менее 3-4 месяцев, чтобы снять повышенный надзор со стороны комплаенса, а это не менее 20-30 млн рублей в том числе НДС 20);

и вообще, проработав до 3 лет, эта компания гарантированно уйдет в ликвидацию без прохождения выездной налоговой проверки или исключится из реестра ЕГРЮЛ по процедуре контролируемого банкротства, к нам вопросов не будет.

А мы в ответ: это не так. Все это принесет в будущем обратный отрицательный эффект, помноженный на пени и штрафы с вероятностью 60-70%.

Не верите? Давайте по-другому.

Как вывести контрагента на чистую воду

Когда есть предложение или потребность заключить договор с некой компанией Х для взаимовыгодного сотрудничества, история у этой компании уже есть, небольшая, но есть. А значит, отражение счетов-фактур по книге покупок продаж она запустила. А раз запустила, платформа Контрагент.рф ее сможет идентифицировать и дать заключение.

Откуда у нас такая уверенность?

Наша аудитория более 183 активных пользователей c годовым оборотом от 162 млн рублей (без учета прироста вновь присоединившихся, а это 10-12% в неделю). Они уже загрузили и продолжают обновлять список своих контрагентов по принципу «расскажу, что знаю» (сами его рейтингуют, добавляют и обосновывают негативные факторы протоколами рабочих групп, запросами и требованиями и т. п.) и делятся данной информацией с остальными участниками нашей платформы.

В результате мы имеет несколько тысяч уникальных потоков информации, которые загружаются в недра искусственного интеллекта и гарантировано предоставят результат аналогичный как у АСК «НДС-2».

Для скептиков и сомневающихся мы предлагаем до конца сентября 2022 пройти регистрацию на платформе и по коду NEWUSER2022 и проверить свою компанию на потенциальные налоговые риски в двух любых кварталах внутри трех лет. Подробности акции уточняйте у виртуального оператора нашего чата на сайте Контрагент.рф.

Почему критерии добросовестности не работают

Как правило, такие компании Х сходу начинают на себе применять оптимизационные инструменты, но:

1. Прогонять через себя 20-30 млн рублей и заплатить в бюджет РФ 1,5% как минимум странно. Особенно, если вид деятельности СМР или услуги клининга. А давать рассрочку по выставленным счетам-фактурам, значит заблаговременно подтягивать к себе воздушный НДС, схемы которого хорошо известны и изучены.

2. Численность — это хорошо. Значит, кредитное учреждение обязательно продаст зарплатный проект, а взамен — комплаенс повысит рейтинг доверия. Но численность дело, как и благое, так и с последствиями. Разберем три типа численности в штате компании и определим зону риска:

А — это, по сути, сотрудники того самого потребителя, которые по факту и выполняют те или иные поставки/ работы/услуги, только от имени компании Х.

В 90% случаев данный штат сотрудников уже принимал участие в подобных компаниях, а еще хуже, буквально несколько месяцев назад был уволен из компании-заинтересанта. Фискальным органом это признается как перебежка сотрудников. В общей концепции снятия вычета будет формулировка: контракт исполнял именно заинтересант, а не Х-компания, а численность — для красоты процесса.

Б — численность, сформированная из рынка труда, без реального труда. Простыми словами, это студенты, пенсионеры, которым крайне необходим дополнительный заработок без реального исполнения трудовых обязанностей.

В 99% такие работники после первого разговора с ИФНС или МВД отказываются признать свою трудоустроенность и фактически отрекаются от численности. Причем, это как карточный домик: стоит отказаться одному, как за ним последуют и все остальные. Потому как каждому следующему работнику показывают протокол отказа со словами: «Все отказываются, придется тебе отвечать».

Проконтролировать этот момент еще можно в процессе, когда Х-компания функционирует, но когда она прекратила свою деятельность, а впереди еще три налоговых года проверок — это фактически нереально.

В — численность, сформированная с «потолка», когда данные физических лиц, гражданин РФ набирают без их ведома (мы не будем говорить о том, каким образом компании получают такие данные, но подчеркнем — это незаконно).

Далее, на таких «незнающих про себя» граждан открывается зарплатный проект компании, и даже деньги перечисляют на карты (правда снимает их человек в бейсболке в ночное время), и уплачивается НДФЛ. Но все это до первого вопроса такому гражданину. Достаточно получить от него ответы, что компании не знаю и никаких документов о приеме на работу не подписывал и вся конструкция разбивается в щепки.

3. Ни одна подобного рода Х-компания не будет работать с одним заинтересантом. Если, конечно, он не заберет на себя все ежемесячные расходы и прибыль ее тайному владельцу. Как правило, заинтересантов от 5 до 12. И у каждого из них своя философия и подход к бизнесу.

И вот представьте себе, половина компаний-заинтересантов соблюдает условия игры, а остальные живут как в последний раз. Что будет на выходе? Зацепятся на одном таком индивидууме — перейдут ко всем остальным с особым пристрастием.

4. Воздушный НДС необходим всем заинтересантам. Ведь транзит денежных средств не решает всех проблем, нужна экономия по уплате в бюджет. И по факту мы имеем среднюю по палате картину: Х-компания, поработав три года, по счетам провела не более 3 млрд рублей, а счетов- фактур отразила в два раза больше. То есть «качество» НДС никогда не будет на высшем уровне.

Покупка НДС у так называемых импортеров тоже та еще уловка. Зачем импортеру продавать законный НДС, если он сможет его возместить по всем правилам НК, а не отдавать в три-четыре раза дешевле?

5. Процедура ликвидации или банкротства Х-компании не отведет все беды от заинтересанта. Данная процедура выгодна только самой Х, а не тем, с кем она работала. Фискальным и правоохранительным органам этот Х не нужен, им необходимо выйти на выгодоприобреталя, а он у нас — заинтересант.

А контролировать после прекращения деятельности предприятия директора / учредителя, а тем более сотрудников в штате, увы, никто не будет. То есть с них можно получить абсолютно любые удобные показания и протоколы допроса.

6. Реальность выполнения или поставки никто не отменял, а это основной пункт для доказательной базы фискального органа. Ведь, если никто не видел и не выполнял, как тогда поставлялся товар и оказывались услуги? К этому пункту контролеры приступают сразу после опроса всех сотрудников и руководящего состава компании Х.

В реальности можно еще расписать с десяток критериев проверки добросовестности. Но, по сути, если шесть описанных не выполняются, — грош цена такой Х-компании.

Для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне платформа Контрагент.рф готова взять на себя мониторинг ваших контрагентов и своевременно проинформировать пользователя о потенциально надвигающихся налоговых рисках.

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