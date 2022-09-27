Как отказаться от льготы по НДС

По каким операциям возможен отказ?

Начать платить НДС, отказавшись от освобождения, возможно лишь по определенным операциям, по тем, которые поименованы в п. 3 ст. 149 НК, в частности:

страховые услуги;

проведение лотерей;

реализация руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы;

благотворительная передача товаров ( выполнение работ, оказание услуг, имущественных прав );

выполнение работ, оказание услуг, имущественных прав продажа входных билетов и абонементов организациями физической культуры и спорта на проводимые ими спортивно-зрелищные мероприятия;

денежные займы;

клиринговая деятельность;

НИОКР;

выдача поручительств ( гарантий ) лицом, которое не является банком и т. д.

По какой форме заполнять заявление?

Заявление вы можете подать в произвольной форме (унифицированного образца нет), указав операции, по которым вы отказываетесь от НДС-льготы. Например:

Разумеется, также необходимо указать:

ИФНС — «адресата»;

информацию о вас, т. е. налогоплательщике ( ИНН, КПП, контакты и т. п .).

Надо указать и срок отказа, учитывая, что это можно сделать минимум на один год (п. 5 ст. 149 НК). Следует понимать, что отказ от льготы распространяется на все операции, которые вы указали в заявлении, и вы вправе отказаться от льготы как по всем, так и лишь по некоторым операциям (п. 5 ст. 149 НК).

Причем не имеет значения, кто оплачивает товары (работы, услуги, имущественные права).

Подается заявление не позднее первого числа квартала, с которого есть желание уплачивать НДС, если этот день выпадает на выходной или нерабочий, то подаем заявление на следующий рабочий день (ст. 6.1, 149, 163 НК). В этом году последний день подачи заявления выпадает на 3 октября.

Что далее?

После отказа от НДС-льготы вы получаете право на общих условиях принимать к вычету «входной» НДС по товарам (работам, услугам), которые были использованы для таких операций (ст. 171, 172 НК).

Истек срок отказа — и вы не должны платить НДС, причем уведомлять об этом ИФНС не надо. Иное дело, если вы и далее не желаете применять льготу. Тогда надо отправить новое заявление об отказе (п. 5 ст. 149 НК).

Что будет, если не подать заявление, но начислять НДС?

Если не уведомить об отказе от НДС-льготы, но при этом начислять НДС по операциям, то операции эти освобождаются от НДС по прямому указанию п. 3 ст. 149 НК.

Если выставлен счет-фактура, в котором выделен НДС, то в бюджет должна быть уплачена сумма, равная сумме налога, указанной в счете-фактуре, который был передан покупателю (такое разъяснение имеется в письме Минфина от 12.11.2015 No 03-07-14/65155).

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О вычетах

Можно ли заявить вычет «входного» НДС, если не подать заявление, но льготу не применять?

Приобретение товара (работы, услуги, имущественного права) для операций, облагаемых НДС — одно из условий для применения налогового вычета (п. 2 ст. 171 НК). Нет обязанности составлять счета-фактуры по необлагаемым операциям (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК), но если покупателю выставлен счет-фактура с выделенной суммой НДС, то продавец обязан налог уплатить (подп. 2 п. 5 ст. 173 НК). А уплатив, вправе и применить вычеты.

В свое время это право подтвердил Пленум ВАС (п. 6 постановления от 30.05.2014 No 33), а Минфин письмом от 10.12.2015 No 03-07-14/72142 отметил, что этой позицией ВАС можно руководствоваться. Даже если налогоплательщик несвоевременно уведомил ИФНС об отказе от освобождения от НДС, но на самом деле льготой не пользуется, то право на вычет имеется.

Ну а если опоздать с заявлением и подать его одновременно с «уточненкой» по НДС, в которой заявлен вычет, то за какой период неиспользования льготы можно заявить вычет «входного» НДС?

В определении от 21.02.2017 № 305-КГ16-14941 Верховный Суд как раз рассмотрел подобную ситуацию, указав, что:

срок для подачи заявления не является пресекательным;

в качестве письменного заявления о налоговых льготах может быть и «уточненка» ( на основании п. 1 ст. 80 НК );

на основании п. 1 ст. 80 НК право на вычет может быть реализовано в течение трехлетнего срока ( п. 2 ст. 173 НК ).

Возможно ли аннулировать отказ?

Согласно разъяснениям, которые дали налоговики (см. письмо от 01.04.2022 № СД-4-3/3960), налогоплательщик вправе отказаться от использования льготы, а равно и поставить ее использование на паузу (приостановить ее использование) как на один, так и на несколько налоговых периодов (если иное не предусмотрено НК, п. 2 ст. 56 НК).

С одной стороны, нельзя отказаться или приостановить льготу на срок менее одного года, с другой — НК не предусмотрен порядок аннулирования заявлений об отказе от освобождения от обложения НДС операций, предусмотренных п. 3 ст. 149 НК.

Следовательно, говорит ФНС, налоговая инспекция не вправе отказать в принятии заявления об аннулировании заявления об отказе.

Разумеется, решающее значение имеет не представление (непредставление) заявления об отказе, а фактическое применение (неприменение) им льготы. Этот факт легко определяется на основании документов (договоров, первички, учетных регистров). Это подтверждает и судебная практика (см., в частности, постановления ФАС Дальневосточного округа от 06.08.2012 № Ф03-3426/2012, Центрального округа от 29.10.2012 по делу № А54-6775/2011).

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