Требование по НДС в 2023 году: по какому поводу пришлют и что делать

Рассмотрим самые частые случаи, при которых можно получить требование о даче пояснений, и расскажем, как на такие требования отвечать.

Общие правила работы с требованиями по НДС

Сразу, как только получили требование, зафиксируйте его дату получения и отправьте квитанцию о приеме в ИФНС. Срок для ответа на требование установлен п. 3 ст. 88 НК и составляет обычно пять рабочих дней. Срок отсчитывают со следующего дня после получения требования.

Непредставление информации по запросу налоговой службы грозит компании штрафом по правилам п.1 и п. 2 ст. 129.1 НК на сумму от 5 000 руб. до 20 000 руб.

При получении запроса нужно понять по каким конкретно декларациям, а также операциям и строкам ФНС требует предъявить уточнения, какие ошибки были обнаружены в отчете. Коды ошибок, которые могут содержаться в требовании, указаны в приложении к информационному письму ФНС от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@. После того как будут выяснены все обстоятельства, следует подготовить ответ в налоговую.

В качестве ответа на запрос ФНС можно направить не только пояснения, но и декларацию, если организация понимает, что в первичном отчете была допущена ошибка.

При этом, ошибка может быть существенной, например, занижение суммы налога, так и несущественной, например, ошибка в номере счета-фактуры.

Если по первому типу ошибки организация обязана подать уточненную декларацию и доплатить налог, то при обнаружении ошибок второго типа можно или предоставить корректировку, или письменное пояснение.

Если требование пришло, а указанные в нем ошибки не влияют на сумму налога, то все же надежнее представить уточненку. Так все данные у ФНС, в вашей организации и у контрагента будут совпадать, а ФНС не будет больше направлять требования по этим ошибкам.

Однако тут тоже есть подвох. Он заключается в том, что камералят все декларации одинаково, в том числе и уточненки. То есть, пройдя камералку по первичной декларации и подав уточненную декларацию, вы снова попадаете на камеральную проверку, но уже повторного отчета.

Отвечать на запросы ФНС компании имеют право только в электронном виде.

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Счета-фактуры

Больше всего требований налогоплательщики получают по сведениям, указанным в разделах 8 и 9 декларации по НДС. В этих разделах указываются данные о полученных и выставленных счетах-фактурах. Сопоставляют сведения из деклараций организацией – контрагентов по договору и ищут так называемые разрывы.

Если есть несоответствия сведений из этих разделов в декларации вашей организации и в декларации контрагента – вам обоим придут требования о даче пояснений.

Лучше в данном случае связаться с контрагентом, сопоставить данные и выявить причину запроса дачи пояснений от ФНС. Ведь ошибиться может как ваша компания, так и контрагент.

Часто запросы направляются в связи с обнаружением ошибок в данных самих счетов-фактур, например, в стоимости, сумме налога, датах, сведениях о покупателе или продавце.

При этом можно отметить, что заявить к вычету входной НДС можно в течение трех лет с момента получения счета-фактуры (п. 1.1 ст. 172 НК). Налоговая направит требование представить пояснения в случае, если выявлены расхождения в данных счетов-фактур или если прошел трехлетний срок.

Кроме того, налоговая выставит требование, если нет основания для вычета – когда продавец не отразил реализацию.

Тут кроется небольшой нюанс. По общим правилам ФНС не может снять вычеты с компании из-за действий контрагента. Инспекторы должны работать с контрагентом по вопросу начисления НДС, а не с вашей компанией по вопросу изъятия суммы по спорному счету-фактуре из состава вычетов.

Однако согласно правилам ст. 54.1 НК к вашей компании могут быть применены санкции в связи с отсутствием реальной сделки. В таком случае безопаснее будет к ответу приложить пояснительную записку и документы, свидетельствующие о реальности работы между контрагентами.

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Доля вычетов

Вторым по частоте случаем получения запроса на предоставление пояснений является ситуация, когда доля вычетов превышает установленную норму. Норму вычетов для своего региона можно узнать на сайте налоговой.

Установленную норму следует сравнить с данным из раздела 3 рассматриваемой декларации (сумму строки 190 нужно разделить на показатель строки 118).

Если отчетность без ошибок и все сделки были фактически совершены, то следует дать пояснения. Если обнаружились ошибки, например, задвоился входной счет-фактура, то следует исправить ошибку, доплатить налог и пени, а после – сдать уточненную декларацию.

Совет: при сдаче каждой первичной декларации лучше сразу рассчитывать показатель безопасной доли вычета по формуле, приведенной выше. Если видите рост вычетов по отношению к предыдущим периодам или несоответствие показателя региональному, тогда будьте готовы предоставить ответ ФНС с приложением документов и пояснений.

Расхождения в отчетах по НДС и налогу на прибыль

Налоговые инспекторы сравнивают показатели деклараций по НДС и налогу на прибыль. Бывают ситуации, когда базы для исчисления этих двух налогов расходятся законно, но скорее всего, если в вашей компании есть такие операции, которые участвуют в расчете базы по одному налогу и не участвуют в базе для расчета другого налога – вы получите такое требование.

На практике у налоговых инспекторов часто вызывает вопросы несоответствие выручки по НДС с доходами в отчетности по налогу на прибыль. В этой ситуации вы должны сверить показатели деклараций, убедиться, что все показатели отражены верно и на сообщение ФНС направить пояснения, в которых указать причины несоответствия.

Главная причина расхождений заключается в том, что значения показателей в налоговом и бухгалтерском учете рассчитываются по разным правилами учета.

Несоответствия в рамках одной декларации

Помимо расхождений сведений между отчетами по разным налогам, а также с декларациями контрагентов несоответствия могут быть найдены между данными, представленными в одной декларации, но в разных разделах.

Например, один и тот же счет-фактура отражен в разделах 8 и 9 или 8.1 и 9.1, но данные по суммам отличаются, или реквизиты поставщика не точны.

Также в рамках одной декларации могут возникнуть вопросы по отражению сумм в разных разделах из-за округления.

Например, в разделе 3 декларации по НДС суммы указываются в полных рублях, а вот в разделах 8 и 9 – даются сведения из счетов-фактур, то есть в рублях с копейками.

Также инспекторы могут выдать запрос на пояснения по другим причинам, например, при общей низкой налоговой нагрузке.

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Чем платформа Контрагент.рф отличается от информационных ресурсов, где формируются сведения об организациях, в отношении которых налоговыми службами через каналы ТКС передана информация о наличии несформированного источника для применения вычета по НДС:

Платформа не состоит и никогда не присоединится к всевозможным хартиям и ассоциациям добросовестных налогоплательщиков. Наш пользователь не дает «Согласия налогоплательщика» (плательщика страховых взносов) на признание части сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (приказ ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1085@). Платформа не требует направлять по телекоммуникационным каналам в налоговую письмо с запросом об информировании о несформированных источниках для принятия к вычету сумм НДС по цепочке поставщиков. Мы не участвуем в судебных и досудебных делопроизводствах в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно пояснений, согласно которым, налоговым «разрывом» признается отсутствие источника для вычета по НДС не только в отношении прямой сделки налогоплательщика с поставщиком, но и в ситуации, когда поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по цепочке хозяйственных операций. Мы не предоставляем демо-доступа с ограниченным функционалом, а предлагаем сразу получить за 1 рубль мониторинг контрагентов на предмет недобросовестности и участие в схемах по несформированному источнику применения вычета по НДС в формате оповещения. А полный функционал доступен по годовым подпискам. Мы не требуем никаких согласий в письменном виде между всеми контрагентами, в цепочке операций которых может присутствовать фактор налогового «разрыва». Уникальность платформы в том, что, не дожидаясь уведомления или приглашения фискального органа в отношении/или наличии несформированного источника применения вычета по НДС по цепочке операций, наш пользователь заранее узнает о данной проблеме, не теряя драгоценного времени на ее скорейшее решение. Наша миссия создание открытого бизнес-сообщества предпринимателей на базе одной платформы, где каждый ее пользователь информирует остальных, о критических и значимых событиях в жизни его контрагентов и последующих цепочек взаимосвязей.

Наша цель – уберечь и заранее предупредить бизнес о последствиях или негативных факторах при взаимодействии с контрагентами, налоговый вычет которых может быть поставлен под сомнение фискальными и правоохранительными органами.