Предельная база по страховым взносам в 2023 году: что изменится в расчётах

Новая сумма предельной базы и новые правила расчётов

На 2023 год единая предельная база по страховым взносам установлена в размере 1 917 000 рублей (постановление от 25.11.2022 № 2143). После объединения ПФР и ФСС с 2023 года вместо отдельных тарифов на пенсионное, социальное и медицинское страхование будет действовать единый тариф – 30% до достижения предельной базы, свыше этой базы – 15,1% (пп. «б» п. 10 ст. 2 закона от 14.07.2022 № 239-ФЗ).

При этом предельная база для всех видов страхования будет одна. Напомним, раньше это были отдельные суммы для пенсионного и социального страхования, а для медицинского страхования лимита не было – эти взносы начисляли при любом доходе.

Пример 1. Зарплата директора ООО «Старт» – 600 000 руб. в месяц. Компания не пользуется льготами по страховым взносам. Рассчитаем взносы по правилам 2023 года. Зарплата директора за январь-март нарастающим итогом составит 1 800 000 руб., что не превышает лимита. Поэтому в каждом из этих месяцев сумма взносов будет одинакова: 600 000 руб. х 30% = 180 000 руб. В апреле лимит будет превышен. Сумма апрельской зарплаты в пределах базы составит: 1 917 000 руб. – 1 800 000 руб. = 117 000 руб. С этой суммы взносы рассчитают по общему тарифу, а с оставшейся – по сниженному. Итого сумма взносов за апрель составит: 117 000 руб. х 30% + (600 000 руб. – 117 000 руб.) х 15,1% = 108 033 руб. Начиная с мая и до конца 2023 года со всей суммы зарплаты взносы нужно считать по сниженной ставке: 600 000 руб. х 15,1% = 90 600 руб.

До 2023 года предельная база по социальному страхованию была существенно ниже, чем по пенсионному. Например, в 2022 году эти суммы были равны 1 032 000 руб. и 1 565 000 руб. соответственно. Теперь сумма социальных страховых взносов у работодателей со средними зарплатами свыше 85 000 руб. в месяц в 2023 году значительно вырастет. Ведь для них предельная база увеличится сразу в 1,86 раза (1 917 000 руб. против 1 032 000 руб.).

Зато с 2024 года существенно увеличится и максимальная сумма больничного. Её считают, исходя из предельной базы по социальным взносам за расчётный период – два предыдущих года (п. 3.2 ст. 14 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Максимальная сумма больничного (МБ) на 2023 год в расчёте на месяц:

МБ2023 = (966 000 руб + 1 032 000 руб.) / 730 дней х 31 день = 84 846,69 руб.

Предполагаемая максимальная сумма больничного в месяц на 2024 год с учётом роста предельной базы:

МБ2024 = (1 032 000 руб. + 1 917 000 руб.) / 730 дней х 31 день = 125 231,51 руб.

Как считать взносы при льготных ставках страховых взносов

Малый и средний бизнес по-прежнему будет платить взносы с зарплаты свыше МРОТ по сниженной ставке, но уже не будет разделения по видам взносов. Ставка для зарплаты свыше МРОТ будет единая – 15% вне зависимости от величины базы (пп. «г» п. 11 ст. 2 закона от 14.07.2022 № 239-ФЗ). Таким образом, новая предельная база для малого и среднего бизнеса повлияет только на расчёт взносов в пределах МРОТ за каждый месяц.

Пример 2. Предположим, что ООО «Старт» относится к среднему бизнесу. Зарплата директора 600 000 руб. в месяц. МРОТ на начало 2023 года – 16 242 руб. (закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ). Ежемесячные взносы с зарплаты директора за январь-март 2023 года будут равны: 16 242 руб. х 30% + (600 000 руб. – 16 242 руб.) х 15% = 92 436 руб. В апреле сумма МРОТ будет также облагаться по ставке 30%, так как она входит в 117 000 руб. апрельской зарплаты в рамках базы. Вся остальная зарплата за апрель будет облагаться по ставке 15%, т.к. льготный тариф для малого и среднего бизнеса не зависит от предельной базы. То есть в апреле компания заплатит за директора столько же взносов, что и январе-марте – 92 436 руб. С мая и до конца 2023 года сумма зарплаты уже будет сверхлимитной, поэтому с зарплаты в пределах МРОТ взносы нужно считать по ставке 15,1%, а с оставшаяся сумма по-прежнему будет облагаться по ставке 15%: 16 242 руб. х 15,1% + (600 000 руб. – 16 242 руб.) х 15% = 90 016 руб.

На что не влияет повышение предельной базы

Изменение предельной базы не влияет:

На дополнительные страховые взносы в ПФР для работников, занятых во вредных или опасных условиях. На страховые взносы на дополнительное социальное обеспечение для отдельных категорий работников, занятых в авиации и угольной промышленности. Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Эти виды взносов в 2023 году продолжают начислять по установленным тарифам вне зависимости от суммы выплат в пользу работника.