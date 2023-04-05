ЕНП: часто задаваемые вопросы

Как уточнить ЕНП?

Для уточнения платежа можно написать обращение в свободной форме в любую ИФНС.

Если вы ошиблись в платёжке на ЕНП, например, неправильно указали КБК, ИНН налоговой, ОКТМО, платёж всё равно будет учтён на ЕНС. Уточнять его дополнительно не потребуется. Исключение — платежи с неправильным ИНН плательщика. Их отнесут к невыясненным поступлениям и уточнят только после вашего обращения.

Если вы ошибочно указали чужой ИНН, уточнить платёж можно только после согласия этого лица и в случае, если деньги не были использованы для погашения его задолженности.

Как исправить ошибку в уведомлении ЕНП?

Если вы ошиблись в реквизитах и уведомление не принято, отправьте его заново с верными реквизитами. Например, если указали несуществующий КБК.

Чтобы исправить сумму в принятом уведомлении, нужно сделать новое, повторить данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму указать новую. Таким же образом через создание нового уведомления можно исправить и другие ошибки принятого уведомления. Нужно повторить данные ошибочной строки (например, КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме указать «0». Новой строкой указываются верные данные.

Не нужно представлять уточнённые уведомления, если уже сдали декларацию или расчёт — ИФНС возьмёт данные из них.

Если суммы в уведомлении и в декларации будут отличаться, приоритетными будут данные из декларации.

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Нужно ли ИП подавать уведомление перед уплатой страховых взносов за себя?

Нет, не нужно. Уведомления сдают, чтобы налоговики знали, сколько денег списывать с вашего ЕНС. А сумма фиксированных взносов известна заранее. Сумму дополнительных взносов ИФНС узнает из декларации. Если вы применяете патентную систему, сумму дополнительного взноса рассчитают от потенциального дохода, который тоже известен заранее.

Нужно ли сдавать нулевое уведомление по ЕНП?

Если нет сумм к уплате по какому-либо налогу или сбору, то в уведомлениях об исчисленных суммах налогов нет необходимости. Уведомления нужны лишь для того, чтобы налоговики могли списать с ЕНС нужные суммы.

Можно ли подавать несколько уведомлений по ЕНП?

В форме уведомления об исчисленных суммах несколько блоков с полями для данных — в одном уведомлении можно указать данные по разным налогам и по разным обособленным подразделениям. Но это не обязательное требование — вы можете отправить и несколько уведомлений, отдельно для каждого налога. При этом если вы отправите несколько уведомлений по одному и тому же налогу за один и тот же период, ИФНС возьмет сумму из последнего уведомления, а предыдущее будет считаться аннулированным.

Какую дату ставить в поле «Срок уплаты» при подаче заявления о зачёте для уменьшения налога на страховые взносы?

По этому вопросу единого ответа нет.

Формально нужно указать именно крайнюю дату для того налога или сбора, который вы хотите зачесть. По фиксированным страховым взносам ИП это 31 декабря отчётного года. В телеграм-канале ФНС даёт ответ, что дату нужно ставить с учётом переноса с выходного дня на первый рабочий. Например, вместо 31 декабря 2023 года это будет 9 января 2024 года.

По мнению УФНС России по г. Севастополю это должна быть дата, приходящаяся на период, за который планируется уменьшение налога. Например, для уменьшения аванса по УСН за первый квартал 2023 года в заявлении нужно указать 31 марта 2023 года.

До официальных разъяснений в заявлении на зачёт в строке «Срок уплаты» лучше указывать установленные даты расчёта с бюджетом. Например, по фиксированным взносам за 2023 год — «31.12.2023», по дополнительным взносам с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2023 год — «01.07.2024».Для признания страховых взносов ИП уплаченными в определённом периоде важна дата подачи заявления о зачёте, а не дата срока уплаты, указанная в нем. То есть чтобы уменьшить аванс по УСН за первый квартал 2023 года, заявление нужно было подать не позднее 31 марта.

Такой же вопрос возникает и у тех, кто перечисляет взносы не через ЕНП, а платёжкой-уведомлением со статусом «02». В своём телеграм-канале ФНС даёт ответ, что в поле «107» с налоговым периодом можно указать как «ГД.00.23», так и «09.01.2024».

Можно ли обойтись без заявления о зачёте уплаченных взносов ИП за себя, чтобы уменьшить на них платежи при УСН «Доходы»?

Да, пока можно. В 2023 году есть альтернативный вариант: взносы можно заплатить не платёжкой на перечисление ЕНП, а платёжкой-уведомлением со всеми реквизитами, определяющими платеж. Автоматически сформировать такую платёжку можно с помощью сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин», выбрав опцию «Уплата фиксированных страховых взносов».

Для уменьшения налога до наступления крайнего срока уплаты фиксов сальдо ЕНС не должно быть отрицательным.

Как теперь предоставлять стандартные вычеты по НДФЛ?

Вопрос возникает в связи с тем, что с 2023 года НДФЛ удерживается и с первой части зарплаты (аванса), и с суммы окончательного расчёта. Вычет можно предоставлять к любой части зарплаты, но только один раз в месяц.

Например, если зарплату за февраль выплатили в разные месяцы — аванс в феврале, а окончательный расчёт в марте, то вычет можно применить к каждой выплате. Тогда с аванса за март вычет предоставить уже нельзя, потому что в марте вычет уже использовали. Но есть нюанс: стандартный вычет на ребенка предоставляется до месяца, в котором годовой доход работника превысит 350 тысяч рублей. В нашем примере надёжнее отложить предоставление мартовского вычета до выплаты аванса за март, иначе если по итогам марта годовой доход превысит 350 тысяч рублей, последний вычет окажется «лишним» и НДФЛ придётся пересчитать в большую сторону.

Что будет, если не подать уведомления по ЕНП, но вовремя пополнить ЕНС?

За это в общем случае предусмотрен штраф 200 рублей по п. 1 ст. 126 НК РФ, а поскольку без уведомления ИФНС не может списать деньги в уплату налога с ЕНС, то должны быть и пени.

В целом юридический механизм начисления пеней в таких случаях пока непонятен. Но за период с 1 января до 30 июня 2023 года штрафа и пеней не будет при условии, что на ЕНС было достаточно денег для погашения платежей, на которые не подали уведомление. Если при этом вы писали заявления о зачете сумм в счёт предстоящих платежей, на ЕНС должно быть достаточно денег за минусом этого зачёта (постановление № 500 от 29 марта 2023 г.).

Где взять информацию о том, как ИФНС распределяла деньги с ЕНС?

Все ваши перечисления в бюджет теперь находятся в общем «котле», и налоговая инспекция распределяет их в строгой последовательности. Нельзя погасить долги только по определённому налогу, а остальные оставить на потом. Если на погашение всех обязанностей перед бюджетом денег на ЕНС недостаточно, налоговики спишут сначала более ранние. А если у нескольких платежей одинаковый срок, имеющиеся деньги распределят между ними пропорционально.

Чтобы узнать, на что налоговики списали деньги с ЕНС и как их распределили, запросите в налоговой инспекции справку о принадлежности средств, признаваемых в качестве ЕНП. Для этого отправьте заявление по форме с указанием периода, за который нужны данные. В течение пяти рабочих дней вы получите справку, где будут видны остатки, поступления и списания с ЕНС.

Мы описали стандартный порядок и сроки предоставления такой справки, но пока система ЕНП обкатывается и её «лихорадит», поэтому на практике с получением подобной информации временно могут быть проблемы.

Какой КПП указывать в уведомлении по имущественным налогам?

В письме № БС-4-21/2346 от 1 марта 2023 г. ФНС России разъясняет, что можно указать КПП, присвоенный организации по месту её постановки на учёт (по месту нахождения). Однако это не принципиальный момент, поскольку КПП из этого поля уведомления не учитывается при распределении налога. ИФНС ориентируется на другие идентификаторы, такие как ИНН, КБК, ОКТМО, налоговый (отчётный) период.

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