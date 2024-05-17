Росимуществу передали две рыбопромышленные компании

Суд национализировал две компании из Владивостока по добыче рыбы. Их договоры с Росрыболовством признали недействительными.

В собственность государства перешли две компании из Владивостока — ООО «Реал девелопмент» и ООО «Мерлион», которые занимаются добычей рыбы.

13 мая 2024 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 17,4 млрд рублей. Договоры на вылов водных биоресурсов, заключенные с Росрыболовством, признали недействительными.

Также прокуроры попросили взыскать в пользу РФ «Реал девелопмент», «Мерлион», «Рыбный остров» и «Апелла». По данным ЕГРЮЛ, в собственности Росимущества перешли только две организации.

Как пишут «Ведомости», аргументом в пользу национализации бизнеса стало то, что владельцы компаний Дмитрий Дремлюга и Олег Кан — граждане иностранных государств, а значит не имеют права добывать биоресурсы без специального согласования с правительством.