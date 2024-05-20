Конституционный Суд: затянувшаяся налоговая проверка не продлит срок взыскания

Инженерно-строительная компания «Эммерса» обратилась в Конституционный Суд с заявление проверить на соответствие Основному закону нормы НК, которые определяют сроки взыскания долга, направления требований и вынесения решений по проверкам.
Организация считает неправильным, что налоговики нарушили сроки проведения проверки и без учета этого времени взыскали долги.
КС отказал в рассмотрении жалобы и заявил, что нарушение сроков проведения проверки не меняет порядок исчисления сроков на взыскание.
«Данные нормы не содержат неопределенности и не предполагают их произвольного применения, в том числе в части исчисления и применения предусмотренных ими сроков … Несвоевременное совершение налоговым органом действий по взысканию налоговой задолженности не влечет продления совокупного срока принудительного взыскания задолженности», — сказано в решении суда.
Решения о взыскании налоговых долгов должны быть вынесены в тех сроках, которые устанавливает НК:
1 год — дается на решение о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика во внесудебном порядке;
2 года — на взыскание налога в судебном порядке;
25 дней — на направление требования об уплате налога.
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