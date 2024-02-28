Проверки ГИТ в 2024 году: поводов для внеплановой проверки стало больше

В январе работодателей поджидали постновогодние «сюрпризы» в виде расширения перечня индикаторов риска, которые сообщают о нарушении прав трудящихся. Поправки устанавливает приказ от 28.11.2023 № 836н. Эти «маркеры» нужно знать, поскольку именно они повлекут за собой внеплановые проверки ГИТ.

Новые обстоятельства для проверок

С 8 января 2024 года ГИТ инициирует внеплановую проверку, в том числе при выявлении:

50% сокращения обязательных отчислений в Социальный фонд России (СФР) при отсутствии кадровых изменений у работодателя за квартал;

фактов того, что среднее значение оплаты труда работника ниже МРОТ.

Последний показатель будут рассчитывать путем соотношения размера ФОТ и количества трудящихся у работодателя за квартал. При этом не учитываются случаи:

предоставления отпуска работникам за свой счет, то есть без сохранения зарплаты;

отстранения от работы без сохранения зарплаты;

сокращения продолжительности рабочего дня или тарифной ставки (должностного оклада).

Все ранее утвержденные индикаторы риска также продолжают действовать. Напомним их.

«Старые» основания остались неизменны

Есть несколько поводов, по которым ГИТ в 2024-2025 годах может прийти с проверкой (приказ Минтруда от 30.11.2021 № 838н) :

В суд подано заявление о банкротстве работодателя, среднесписочная численность сотрудников у которого равна или превышает 50 человек. В это число входят и совместители.

Два и более раза за одни сутки в течение шести месяцев были проведены одним и тем же лицом и (или) одним и тем же средством измерения в целях СОУТ у контролируемого лица и иного лица, которое находится в другом субъекте РФ.

Исключение — случаи проведения СОУТ на территории субъектов РФ, имеющих общую административную границу.

Во ФГИС СОУТ отсутствуют данные о результатах оценки условий труда у работодателя, который зарегистрирован в соответствующем реестре (ЕГРИП, ЕГРЮЛ) более 12 месяцев назад при наличии определенных условий.

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Рост числа несчастных случаев на производстве с легкими последствиями за квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года тоже спровоцирует внеплановую проверку. Но для таких случаев должно быть:

три и более — при среднесписочной численности до 50 человек включительно;

четыре и более — если численность работников до 100 человек;

пять и более — если в организации трудятся 100 и больше человек.

Основания проведения внеплановой проверки ГИТ в 2024 году зависят от необходимости согласования с органами прокуратуры. Так, без согласования внеплановые проверки проводятся:

по требованию прокурора;

для проверки того, исполнил ли работодатель ранее выданное предписание об устранении выявленных нарушений;

по поручению Президента или Правительства.

По согласованию с органами прокуратуры, ГИТ может прийти с проверкой при выявлении:

угроз причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью;

угроз обороне и безопасности государства;

угроз возникновения ЧС техногенного или природного характера;

индикаторов риска нарушения обязательных требований;

обращений от работников в случае массового нарушения трудовых прав, связанных с оплатой труда.

П. 3 постановления Правительства от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Самая частая причина внеплановой проверки — жалобы работников. Причем, если закон обязывает заранее уведомлять о предстоящем визите ГИТ, то при поступлении сведений об угрозе жизни и здоровью уведомление не требуется (п. 12 ст. 66 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ). Кстати, внеплановая проверка в связи с невыплатой зарплаты возможна при поступлении коллективной жалобы. Такую жалобу должны подать от 10 человек или 10% от среднесписочной численности (см. постановление Правительства от 10.11.2022 № 2036).

В заключение подчеркнем, что для проверки достаточно наличия любого из вышеуказанных индикаторов. Хотя, если в деятельности работодателя есть какой-то из этих «маркеров», то это еще не означает наличие самого нарушения.

Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, то лицо может быть подвергнуто гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности (ст. 419 ТК). Поэтому, если есть основания для внеплановой проверки ГИТ, имеет смысл немедленно исправлять возможные огрехи в трудовой сфере. С помощью экспертов АКГ «Созидание и Развитие» это будет просто.

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