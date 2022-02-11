Обзор налоговых новостей: новый отчет в ЦЗН, уплата налогов по ИНН и ошибки в декларации по НДС

Успели уже расстроиться/ужаснуться новостям о нововведениях в финансовую систему, которые готовит ФНС для нас уже в следующем году? Да-да, я имею в виду, что с 2023 года в налоговую надо будет сдавать новый отчет по платежам, а в 2023 году авансы по УСН будут засчитывать по новому отчету.
Знакомый бухгалтер прокомментировала эти новости, использовав все свои знания в области нецензурной лексики. Впрочем, работы прибавится уже в этом году: согласно новому приказу Минтруда работодатели будут сдавать в ЦЗН новые отчеты.
Но «укротители» первички и информационных систем, как обычно, все преодолеют. Поможет в этом профессионализм, поддержка коллег (надеюсь, что она у вас есть) и чувство юмора.
А еще — умение находить маленькие радости в каждом дне. Как, например, сегодняшний.
В мире отмечают День апростохорошо (нет-нет, это не ошибка, название праздника пишется именно так). Давайте присоединимся! Не «препарируйте» прошлое, не мечтайте о будущем, ищите возможности и душевное равновесие в настоящем.
А чтобы этот процесс был не только полезным, но и приятным, предлагаем приготовить салат из рукколы и шоколада. Ведь именно благодаря шоколаду в организме вырабатываются гармоны счастья — эндорфины, а какао-бобы богаты магнием, снимающим стресс.
Ну, с приятным закончили, теперь можно и о полезном.
ФНС сообщает
- МРОТ на сотрудника в пострадавшем бизнесе не облагается НДФЛ и взносами при любой численности.
- Вычет по ИИС в упрощенном порядке можно получить, только если банк передал данные в ФНС.
- Платить налоги можно будет только по ИНН.
- Компаниям надо свериться с налоговиками по транспортному и земельному налогам.
- Для продажи маркированных товаров используйте онлайн-кассу с ФФД 1.2.
- В кассовом чеке надо указывать понятное название товара.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Налоговики рассказали, какие ошибки допускают бухгалтеры в декларации по НДС.
- ФСС советует работодателям сдавать сведения на работников постепенно.
- Заявление на ПСН можно подать в МФЦ.
- Бухгалтеры советуют, как заполнить 3-НДФЛ в личном кабинете клиентам, если те не хотят давать пароли.
- Чтобы налоговики не успевали придумать требование, отправляйте декларацию в последние дни, советуют бухгалтеры.
Обращаем внимание
- Компании должны удерживать НДФЛ у контрагента-ИП без нужного кода ОКВЭД, заявил Минфин.
- Оплата вынужденного прогула облагается НДФЛ.
- По одной трудовой проверке будет один штраф.
- Зарплату пострадавшего бизнеса надо отражать в 6-НДФЛ с кодом вычета 620.
- Для ЕГАИС электронную подпись надо записывать на Рутокен ЭЦП 2.0.
- Компенсация дистанционщикам за комп и интернет не облагается НДФЛ и взносами, если есть документы.
- На УСН нет НДС. Но если выставили счет-фактуру — платите НДС без права на вычет.
Расскажем, как...
- Стало известно, как уменьшать налог по УСН на взносы в 2023 году.
- Налоговики прислали запрос по сотруднику о его бывшей работе? Бухгалтеры советуют, как отвечать.
Упс...
- Отчет по вакансиям все-таки придется сдавать, иначе оштрафуют на 5 000 рублей.
- Налоговики внимательно проверяют нулевки по УСН и находят неучтенные доходы.
Для информации
- На один токен можно записать несколько ЭЦП одного человека.
- Установка чужих программ не идет в льготные доходы IT-компаний.
- Оплату за допвыходные родителям детей-инвалидов возмещает ФСС.
- ФСС утвердил новые бланки для проверки работодателей.
- Утвердили бланки для упрощенного вычета по НДФЛ.
- Будут новые способы сдачи отчетов о вакансиях в ЦЗН.