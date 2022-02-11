Обзор налоговых новостей: новый отчет в ЦЗН, уплата налогов по ИНН и ошибки в декларации по НДС

Успели уже расстроиться/ужаснуться новостям о нововведениях в финансовую систему, которые готовит ФНС для нас уже в следующем году? Да-да, я имею в виду, что с 2023 года в налоговую надо будет сдавать новый отчет по платежам, а в 2023 году авансы по УСН будут засчитывать по новому отчету.

Знакомый бухгалтер прокомментировала эти новости, использовав все свои знания в области нецензурной лексики. Впрочем, работы прибавится уже в этом году: согласно новому приказу Минтруда работодатели будут сдавать в ЦЗН новые отчеты.

Но «укротители» первички и информационных систем, как обычно, все преодолеют. Поможет в этом профессионализм, поддержка коллег (надеюсь, что она у вас есть) и чувство юмора.

А еще — умение находить маленькие радости в каждом дне. Как, например, сегодняшний.

В мире отмечают День апростохорошо (нет-нет, это не ошибка, название праздника пишется именно так). Давайте присоединимся! Не «препарируйте» прошлое, не мечтайте о будущем, ищите возможности и душевное равновесие в настоящем.

А чтобы этот процесс был не только полезным, но и приятным, предлагаем приготовить салат из рукколы и шоколада. Ведь именно благодаря шоколаду в организме вырабатываются гармоны счастья — эндорфины, а какао-бобы богаты магнием, снимающим стресс.

Нам понадобится пучок рукколы, 10 штук Черри, 100 гр. сыра «Моцарелла» (шарики), 25 гр. горького шоколада, 50 гр. миндаля, 100 гр. свежей клубники, бальзамический уксус 5-6 столовых ложек, 3 ст.л. сахарной пудры. Нужно промыть и немного подсушить рукколу. Разрезать пополам клубнику, помидоры и шарики моцареллы. Аккуратно перемешать все составляющие. Растопить шоколад на водяной бане, добавить к нему измельченные орехи, уксус и сахарную пудру, перемешать и заправить салат. Очень праздничное блюдо для такого необычного дня, как по мне. Ваша подруга предлагает вам диету с отказом от сладкого, мучного и спиртного? Подумайте, а подруга ли она вам после этого?

Ну, с приятным закончили, теперь можно и о полезном.

ФНС сообщает

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