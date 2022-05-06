Обзоры для бухгалтера

Отчет о простое и неполном дне для ПФР, выездные проверки и маркировка параллельного импорта − новости праздничной недели для бухгалтера

Ох, эти майские праздники! Солнышко, тепло, запах шашлыков и ненаказуемого безделия. Хотя, если судить по количеству новостей, то бухгалтеры в краткосрочные отпуска и не уходили.

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Ну, как тут выключить голову, если уменьшать налог по уточненке будут только после окончания камеральной проверки, выездные налоговые проверки никто не отменял и не собираются, а в простое и под риском увольнения 600 тыс. человек? С учетом того, что каждый пятый главбух подрабатывает, ситуация не располагает к позитиву. И все же, как говорил герой известного фильма, у нас всё «по сравнению с Бубликовым — неплохо».

А чтобы стало еще лучше, предлагаем приготовить апельсиново-клюквенный пунш. Понадобится 500 мл клюквенного сока, 500 мл апельсинового сока, 200 мл воды, 2 ч. л. корицы, 2 ч. л. молотого имбиря, 2 апельсина, щепотка мускатного ореха, 100 г сахара, 100 гр. клюквы, мята. В кастрюле смешать свежевыжатые апельсиновый и клюквенный соки. Добавить воды, пряности и на сильном огне довести до кипения. Убавить огонь до умеренного и варить еще 5 минут. Разлить в стеклянные кружки, бросить в каждую по несколько ягод клюквы, украсить нарезанными кружочками апельсина, листочками свежей мяты и подавать горячим. Для прохладного майского вечера — самое оно.

Ну, и собственно, новости.

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