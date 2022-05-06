Отчет о простое и неполном дне для ПФР, выездные проверки и маркировка параллельного импорта − новости праздничной недели для бухгалтера

Ну, как тут выключить голову, если уменьшать налог по уточненке будут только после окончания камеральной проверки, выездные налоговые проверки никто не отменял и не собираются, а в простое и под риском увольнения 600 тыс. человек? С учетом того, что каждый пятый главбух подрабатывает, ситуация не располагает к позитиву. И все же, как говорил герой известного фильма, у нас всё «по сравнению с Бубликовым — неплохо».
А чтобы стало еще лучше, предлагаем приготовить апельсиново-клюквенный пунш. Понадобится 500 мл клюквенного сока, 500 мл апельсинового сока, 200 мл воды, 2 ч. л. корицы, 2 ч. л. молотого имбиря, 2 апельсина, щепотка мускатного ореха, 100 г сахара, 100 гр. клюквы, мята. В кастрюле смешать свежевыжатые апельсиновый и клюквенный соки. Добавить воды, пряности и на сильном огне довести до кипения. Убавить огонь до умеренного и варить еще 5 минут. Разлить в стеклянные кружки, бросить в каждую по несколько ягод клюквы, украсить нарезанными кружочками апельсина, листочками свежей мяты и подавать горячим. Для прохладного майского вечера — самое оно.
Ну, и собственно, новости.
Важно!
- Работодатели сдают в ПФР отчет о простое и неполном дне, сказал глава Минтруда.
- Отсрочка на год по уплате взносов будет принудительная.
Лайфхаки — берем на вооружение
- При временном переводе на новую работу без увольнения со старой СЗВ-ТД сдает только новый работодатель.
- Экспортерам разрешат принимать оплату от иностранных контрагентов наличными.
- У гендиров на допросе спрашивают про основные средства, дебиторку и платежи контрагентам. Суммы надо знать наизусть.
- Как проходят проверки бизнеса, расскажут всем. Реестр видов контроля теперь открытый.
Обращаем внимание
- Вычет на фитнес — это не субсидия. Деньги вернут только тем, кто платил НДФЛ.
- Пока авто стоит на учете в ГИБДД, за него будут начислять налог.
- Фиксированные взносы ИП будут числиться в переплате до конца года.
- Бизнесу запретили сделки и расчеты с иностранными фирмами, попавшими под санкции РФ.
- Для параллельного импорта маркировку никто не отменял.
- Белый бизнес поставят на учет.
Для информации
- Арендатор делит аренду на операционную и финансовую, а арендодатель применяет способ с ППА или без ППА.
- Иностранные фирмы будут становиться на учет в ФНС при открытии счета в российском банке.
- Налоговики обещают не штрафовать за опоздание со сдачей отчетов из-за проблем с отправкой.
- Самозанятым будут давать льготные кредиты для бизнеса.
- Российская часть PwC поменяла название. Теперь будет компания «Технологии доверия».
- Заявления Набиуллиной: дефолта не будет, рубль к золоту привязывать не будут.
- Айтишникам придется платить НДФЛ. Льгот по этому налогу не будет.
- Фермерам вернут возможность регистрироваться главой КФХ. ФНС обещает разработать бланк.
- Госархивы по запросу ПФР будут передавать данные для начисления пенсий.
- Где бизнесу дали отсрочку по уплате налога на имущество и транспорт.
Новости банковской жизни
- Банк «Открытие» присоединил к себе РГС-банк.
- От SWIFT отключат новые российские банки. Среди них Россельхозбанк и МКБ.
- Ключевую ставку снизили до 14%.
- Банки снижают доходность по вкладам.
- Банки просят отложить ввод новых банкнот.
В планах
- Бизнес сможет выкупить лизинговое имущество досрочно без штрафов и пени.
- Налоговики реже будут запрашивать документы по встречке.
- РСПП предложил отменить в России запрет на создание «фирм-матрёшек».
- Меры поддержки айтишников могут распространить и на банки.
- МРОТ могут повысить до 15 140 рублей.
- Собственники смогут узнать, кто прописан в их квартире.
Упс...
- Банки блокируют клиентам кредитки из-за заявок на кредитные каникулы.
- Олег Тиньков заявил, что уходит из России. И права на бренд Тинькофф забирает с собой.
- В 2022 году инфляция может дойти до 23 %, считают в ЦБ.
- Реальные доходы россиян упали на 1,2%.
О как!
- Бизнес может жаловаться в Минфин на власти других стран.
- Налоговики раскроют налоговую тайну о ваших доходах пенсионщикам. ПФР будет эту тайну хранить.
- ФНС составит тайный перечень компаний, по которым засекретят данные в ГИР БО и ЕГРЮЛ.
- Налоговую уголовку закроют, если все возместить. Готовят новый закон.
- Налоговики помогают властям поддерживать бизнес. Так считают в Минфине.
И о хорошем
- Сотрудникам ИТ-компаний будут давать ипотеку под 5% годовых.
- Ставку по льготной ипотеке снизили до 9%.
- Безработным будет проще получить детские пособия.
- Пенсию по потере кормильца будут платить до 23 лет без лишних документов.
- Валютные проверки отменят до конца года.
- Количество проверок бизнеса снизилось в 7 раз.