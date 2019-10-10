Материальный ущерб: когда работодатель не взыщет его с вас

Автомобиль компании пострадал в аварии — будет ли водитель возмещать стоимость ремонта? Украли со склада банку краски — кто заплатит? При пересчете в магазине не хватило товара — где искать виновных? Ежедневно такие вопросы возникают у тех, чья работа связана с материальными ценностями. Расскажем, когда работодатель не имеет права возмещать ущерб за счет сотрудников, как определить точный размер потерь и о других тонкостях.

Глава 39 ТК РФ регулирует порядок взыскания материального ущерба с работников организации. Ст. 238 ТК РФ устанавливает, что работник обязан возместить только прямой действительный ущерб, размер которого определяют по специальным правилам.

Если имущество испорчено, но может быть восстановлено — сумма ущерба равна затратам на восстановление имущества.

Если имущество не подлежит восстановлению или утрачено — сумма ущерба определяется как затраты на приобретение аналогичного имущества.

Если ущерб причинен имуществу третьих лиц (например, станку, взятому работодателем в аренду) — в размере средств, выплаченных работодателем третьему лицу.

Упущенная выгода, неполученный доход компании и другие аналогичные требования взысканию с виновного лица не подлежат. Например, с работника, испортившего станок, можно взыскать только стоимость ремонта, но не стоимость деталей, которые не смогли изготовить за время его простоя.

Работник возмещает ущерб, причиненный третьему лицу только, если будет доказана связь между его действиями и возникновением убытков. Если такая связь не доказана — не нужно спешить добровольно расставаться с деньгами.

С работником должен быть заключен договор о материальной ответственности (полной индивидуальной либо коллективной). Если такой договор не заключался, то работник несет ответственность только в пределах среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ).

Но правило действует с некоторыми исключениями.

Когда работодатель имеет право взыскать ущерб в полном объеме

В некоторых случаях сумма материального ущерба с работника взыскивается полностью. Исключения установлены в ст. 243 ТК РФ. Варианты наступления полной материальной ответственности сотрудника.

Обязанность возместить ущерб возложена на работника ТК РФ или иным законом. Это значит, что при отсутствии договора о полной материальной ответственности, ущерб можно взыскать только с руководителя, его заместителей и главного бухгалтера. При этом у заместителя руководителя и главного бухгалтера такое условие должно быть указано в трудовом договоре.

Обнаружена недостача ценностей, доверенных работнику на основании разового документа (доверенность, приказ и т.д.) или по специальному договору, например, о материальной ответственности.

Доказано, что ущерб причинен работником умышленно.

Установлено, что в момент причинения ущерба работник находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Ущерб причинен в результате преступления. Но если уголовное дело прекращено по любым основаниям (в том числе нереабилитирующим) — взыскать ущерб нельзя. А вот если приговор состоялся, но работник был амнистирован — у работодателя есть право взыскать ущерб.

Ущерб стал следствием административного правонарушения, допущенного работником. Обязательное условие — наличие постановления или решения государственного органа.

Ущерб наступил из-за того, что сотрудник разгласил ставшую ему известной охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную).

Ущерб возник из-за действий работника, которые он совершил не при исполнении своих трудовых обязанностей (например, после работы или в выходной).

Работники до 18 лет несут полную материальную ответственность, только если ущерб причинен в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и другого) либо при умышленных действиях (например, преступления).

Чаще всего споры о взыскании материального ущерба заканчиваются судебным процессом между компанией и сотрудником.

В каких случаях нельзя взыскать ущерб с работника

Предлагаем на примерах рассмотреть самые частые ситуации, когда получить возмещение с работника нельзя.

Нельзя взыскать ущерб полностью, если с материально ответственным лицом не заключен договор о полной матответственности

Компания подала в суд на двух сотрудниц, которые посменно работали в одной из торговых точек продавцами. В ходе инвентаризации была выявлена недостача. Выплатить ее добровольно работницы отказались.

В суде выяснилось, что договор о полной или коллективной материальной ответственности с ними не составлялся, инвентаризация проводилась нерегулярно, при передаче смены денежные средства не пересчитывались. С учетом этих обстоятельств суд взыскал с продавцов материальный ущерб только в пределах их среднемесячного заработка.

В рассматриваемом случае работодатель не заключил договор по своей вине. Однако бывает, что работник боится взысканий и намеренно не подписывает договор о материальной ответственности. В этом случае у работодателя два варианта.

На законных основаниях уволить такого сотрудника.

Оставить его на работе, но учесть, что взыскать материальный ущерб полностью не получится.

Нельзя взыскать ущерб в полном объеме, если работник не материально ответственное лицо по закону

Водитель грузовика не справился с управлением на территории завода и наехал на ограждение. В итоге пострадал автомобиль и сломано ограждение. Дело об административном правонарушении не возбуждалось.

Несмотря на то, что с водителем был заключен договор о полной материальной ответственности, суд отказал организации в иске. В решении было указано, что должность водителя не указана в перечне должностей, с кем можно заключать такой договор, а значит, соглашение было оформлено в нарушение закона. Суд взыскал компенсацию ущерба с водителя только размере среднемесячной заработной платы.

Постановление Правительства № 823 от 14.11.2002 устанавливает четкий перечень должностей и работ, выполнение которых требует заключения с работником договора о полной материальной или коллективной ответственности. Если должность не входит в этот перечень, попытки получить ущерб в полной сумме незаконны.

Если работодатель не обеспечил надежное хранение вверенного имущества, работник не будет возмещать ущерб от их утраты или повреждения

Со склада управляющей компании пропали несколько банок краски и баллоны монтажной пены. Несмотря на подписание договора о полной материальной ответственности, кладовщик отказался возмещать стоимость похищенных ценностей.

При рассмотрении дела в суде было выяснено, что свободный доступ к имуществу на складе имели несколько лиц. В частности, у бригадира ремонтной бригады и бухгалтера были свои ключи от склада. Они неоднократно заходили туда в отсутствие кладовщика. На этом основании суд сделал вывод о том, что именно работодатель не обеспечил надежное хранение имущества и отказал во взыскании ущерба с кладовщика.

Если работодатель организует работу с материальными ценностями так, что доступ к ним имеют несколько лиц, при этом договор о полной материальной ответственности заключен только с одним из них, получить ущерб только с ответственного лица будет не получится.

Если не доказан точный размер ущерба и не проведено расследование, требования о взыскании не удовлетворяются

Компания обратилась в суд с иском к работнику о возмещении материального ущерба. Выяснилось, что работник был продавцом стройматериалов на открытом складе. В очередную инвентаризацию не досчитались части имущества. В суде представлены инвентаризационные ведомости и отчеты о продаже и поступлении товара.

После допроса свидетелей, чьи подписи стояли на ведомостях, суд выяснил, что инвентаризация происходила зимой, часть товара была под снегом и не учитывалась. Кроме того, акты о недостаче были оформлены с нарушением порядка и составлялись в отсутствие продавца. По этим причинам суд отказал в иске, указав, что работодатель не доказал достоверно сумму ущерба.

Определить точную сумму ущерба — обязанность работодателя (ст. 247 ТК РФ). По общему правилу, его размер равен стоимости утраченного или поврежденного имущества исходя из рыночных цен, действующих в месте нахождения организации, но не ниже стоимости этого имущества по данным бухучета с учетом степени износа.

Иногда невозможно установить дату причинения ущерба, например, точный день хищения. Тогда работодатель вправе оценить стоимость утраченного имущества на день обнаружения ущерба.

Если работодатель хочет взыскать с работника излишне выплаченную зарплату, когда такого права у работодателя нет

При окончательном расчете уволенного вахтера бухгалтер не учел суммы ранее выплаченного ему аванса и выплатил заработную плату за полный месяц. Суд отказал во взыскании излишне выплаченных денег, указав, что ошибка не является счетной (математической), а вызвана отсутствием должного контроля за выплатой авансовых платежей в организации.

Ст. 137 ТК РФ точно устанавливает, в каких случаях с работника можно удержать суммы из заработной платы.

в возмещение неотработанного аванса;

для погашения неизрасходованного или невозвращенного аванса, например, выданного в связи с командировкой;

для возврата сумм, излишне выплаченных работнику из-за счетных ошибок;

при увольнении работника, который отгулял свой отпуск вперед за неотработанные дни.

Иные причины для удержания средств из заработной платы незаконны.

Подводим итоги

Работник возмещает материальный ущерб работодателю только в особых случаях, установленных законодательством.

Упущенная выгода и недополученные доходы не могут быть взысканы. Взыскать в работника можно только прямой действительный ущерб.

Обязанность работодателя — установить точную сумму ущерба, причиненного имуществу.

Если ущерб стал следствием совершенного преступления или правонарушения — для его взыскания обязателен приговор суда или постановление о привлечении к административной ответственности.

С работника нельзя взыскать излишне выплаченную заработную плату, если это произошло не по его вине и не в результате счетной (математической) ошибки.