Материальный ущерб: когда работодатель не взыщет его с вас

Автомобиль компании пострадал в аварии — будет ли водитель возмещать стоимость ремонта? Украли со склада банку краски — кто заплатит? При пересчете в магазине не хватило товара — где искать виновных? Ежедневно такие вопросы возникают у тех, чья работа связана с материальными ценностями. Расскажем, когда работодатель не имеет права возмещать ущерб за счет сотрудников, как определить точный размер потерь и о других тонкостях.
Глава 39 ТК РФ регулирует порядок взыскания материального ущерба с работников организации. Ст. 238 ТК РФ устанавливает, что работник обязан возместить только прямой действительный ущерб, размер которого определяют по специальным правилам.
- Если имущество испорчено, но может быть восстановлено — сумма ущерба равна затратам на восстановление имущества.
- Если имущество не подлежит восстановлению или утрачено — сумма ущерба определяется как затраты на приобретение аналогичного имущества.
- Если ущерб причинен имуществу третьих лиц (например, станку, взятому работодателем в аренду) — в размере средств, выплаченных работодателем третьему лицу.
- Упущенная выгода, неполученный доход компании и другие аналогичные требования взысканию с виновного лица не подлежат. Например, с работника, испортившего станок, можно взыскать только стоимость ремонта, но не стоимость деталей, которые не смогли изготовить за время его простоя.
С работником должен быть заключен договор о материальной ответственности (полной индивидуальной либо коллективной). Если такой договор не заключался, то работник несет ответственность только в пределах среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ).Но правило действует с некоторыми исключениями.
Когда работодатель имеет право взыскать ущерб в полном объемеВ некоторых случаях сумма материального ущерба с работника взыскивается полностью. Исключения установлены в ст. 243 ТК РФ. Варианты наступления полной материальной ответственности сотрудника.
- Обязанность возместить ущерб возложена на работника ТК РФ или иным законом. Это значит, что при отсутствии договора о полной материальной ответственности, ущерб можно взыскать только с руководителя, его заместителей и главного бухгалтера. При этом у заместителя руководителя и главного бухгалтера такое условие должно быть указано в трудовом договоре.
- Обнаружена недостача ценностей, доверенных работнику на основании разового документа (доверенность, приказ и т.д.) или по специальному договору, например, о материальной ответственности.
- Доказано, что ущерб причинен работником умышленно.
- Установлено, что в момент причинения ущерба работник находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
- Ущерб причинен в результате преступления. Но если уголовное дело прекращено по любым основаниям (в том числе нереабилитирующим) — взыскать ущерб нельзя. А вот если приговор состоялся, но работник был амнистирован — у работодателя есть право взыскать ущерб.
- Ущерб стал следствием административного правонарушения, допущенного работником. Обязательное условие — наличие постановления или решения государственного органа.
- Ущерб наступил из-за того, что сотрудник разгласил ставшую ему известной охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную).
- Ущерб возник из-за действий работника, которые он совершил не при исполнении своих трудовых обязанностей (например, после работы или в выходной).
Работники до 18 лет несут полную материальную ответственность, только если ущерб причинен в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и другого) либо при умышленных действиях (например, преступления).Чаще всего споры о взыскании материального ущерба заканчиваются судебным процессом между компанией и сотрудником.
В каких случаях нельзя взыскать ущерб с работникаПредлагаем на примерах рассмотреть самые частые ситуации, когда получить возмещение с работника нельзя.
Нельзя взыскать ущерб полностью, если с материально ответственным лицом не заключен договор о полной матответственностиКомпания подала в суд на двух сотрудниц, которые посменно работали в одной из торговых точек продавцами. В ходе инвентаризации была выявлена недостача. Выплатить ее добровольно работницы отказались.
В суде выяснилось, что договор о полной или коллективной материальной ответственности с ними не составлялся, инвентаризация проводилась нерегулярно, при передаче смены денежные средства не пересчитывались. С учетом этих обстоятельств суд взыскал с продавцов материальный ущерб только в пределах их среднемесячного заработка.
В рассматриваемом случае работодатель не заключил договор по своей вине. Однако бывает, что работник боится взысканий и намеренно не подписывает договор о материальной ответственности. В этом случае у работодателя два варианта.
- На законных основаниях уволить такого сотрудника.
- Оставить его на работе, но учесть, что взыскать материальный ущерб полностью не получится.
Нельзя взыскать ущерб в полном объеме, если работник не материально ответственное лицо по законуВодитель грузовика не справился с управлением на территории завода и наехал на ограждение. В итоге пострадал автомобиль и сломано ограждение. Дело об административном правонарушении не возбуждалось.
Несмотря на то, что с водителем был заключен договор о полной материальной ответственности, суд отказал организации в иске. В решении было указано, что должность водителя не указана в перечне должностей, с кем можно заключать такой договор, а значит, соглашение было оформлено в нарушение закона. Суд взыскал компенсацию ущерба с водителя только размере среднемесячной заработной платы.
Постановление Правительства № 823 от 14.11.2002 устанавливает четкий перечень должностей и работ, выполнение которых требует заключения с работником договора о полной материальной или коллективной ответственности. Если должность не входит в этот перечень, попытки получить ущерб в полной сумме незаконны.
Если работодатель не обеспечил надежное хранение вверенного имущества, работник не будет возмещать ущерб от их утраты или поврежденияСо склада управляющей компании пропали несколько банок краски и баллоны монтажной пены. Несмотря на подписание договора о полной материальной ответственности, кладовщик отказался возмещать стоимость похищенных ценностей.
При рассмотрении дела в суде было выяснено, что свободный доступ к имуществу на складе имели несколько лиц. В частности, у бригадира ремонтной бригады и бухгалтера были свои ключи от склада. Они неоднократно заходили туда в отсутствие кладовщика. На этом основании суд сделал вывод о том, что именно работодатель не обеспечил надежное хранение имущества и отказал во взыскании ущерба с кладовщика.
Если работодатель организует работу с материальными ценностями так, что доступ к ним имеют несколько лиц, при этом договор о полной материальной ответственности заключен только с одним из них, получить ущерб только с ответственного лица будет не получится.
Если не доказан точный размер ущерба и не проведено расследование, требования о взыскании не удовлетворяютсяКомпания обратилась в суд с иском к работнику о возмещении материального ущерба. Выяснилось, что работник был продавцом стройматериалов на открытом складе. В очередную инвентаризацию не досчитались части имущества. В суде представлены инвентаризационные ведомости и отчеты о продаже и поступлении товара.
После допроса свидетелей, чьи подписи стояли на ведомостях, суд выяснил, что инвентаризация происходила зимой, часть товара была под снегом и не учитывалась. Кроме того, акты о недостаче были оформлены с нарушением порядка и составлялись в отсутствие продавца. По этим причинам суд отказал в иске, указав, что работодатель не доказал достоверно сумму ущерба.
Определить точную сумму ущерба — обязанность работодателя (ст. 247 ТК РФ). По общему правилу, его размер равен стоимости утраченного или поврежденного имущества исходя из рыночных цен, действующих в месте нахождения организации, но не ниже стоимости этого имущества по данным бухучета с учетом степени износа.
Иногда невозможно установить дату причинения ущерба, например, точный день хищения. Тогда работодатель вправе оценить стоимость утраченного имущества на день обнаружения ущерба.
Если работодатель хочет взыскать с работника излишне выплаченную зарплату, когда такого права у работодателя нетПри окончательном расчете уволенного вахтера бухгалтер не учел суммы ранее выплаченного ему аванса и выплатил заработную плату за полный месяц. Суд отказал во взыскании излишне выплаченных денег, указав, что ошибка не является счетной (математической), а вызвана отсутствием должного контроля за выплатой авансовых платежей в организации.
Ст. 137 ТК РФ точно устанавливает, в каких случаях с работника можно удержать суммы из заработной платы.
- в возмещение неотработанного аванса;
- для погашения неизрасходованного или невозвращенного аванса, например, выданного в связи с командировкой;
- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику из-за счетных ошибок;
- при увольнении работника, который отгулял свой отпуск вперед за неотработанные дни.
Подводим итоги
- Работник возмещает материальный ущерб работодателю только в особых случаях, установленных законодательством.
- Упущенная выгода и недополученные доходы не могут быть взысканы. Взыскать в работника можно только прямой действительный ущерб.
- Обязанность работодателя — установить точную сумму ущерба, причиненного имуществу.
- Если ущерб стал следствием совершенного преступления или правонарушения — для его взыскания обязателен приговор суда или постановление о привлечении к административной ответственности.
- С работника нельзя взыскать излишне выплаченную заработную плату, если это произошло не по его вине и не в результате счетной (математической) ошибки.
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