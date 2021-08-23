«Утренний бухгалтер». В Wildberries без наценки можно платить картой МИР, с Visa и Mastercard берут комиссии

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Wildberries начал брать комиссию в 2% при оплате картами Visa и Mastercard. Платежные системы (как и сами покупатели) в шоке и протестуют.
Клерки предупреждают друг друга: при поездке в налоговую за ЭЦП берите с собой ноутбук. Иначе не получится все на месте проверить и придется ездить второй раз.
Если ПФР присылает на руководителя штрафы за несданную отчетность, заплатить за него компания не может: имейте ввиду.
Очередная история о любимых: налоговики требуют у компании документы по госконтракту, которые есть в открытом доступе. Требование ради требования?
Еще больше важных новостей от ФНС мы разберем на бесплатном вебинаре 27 августа. Подключайтесь!
Выход новых законов ведёт за собой разработку тех или иных форм электронных документов. В связи с выходом закона N 248-ФЗ чек-листы, приказы и вся соответствующая документация должна быть переведена в электронный вид и формализована.
На вебинаре 25 августа поговорим о нововведениях в нормативном регулировании электронного документооборота — планах, новых сроках и правилах, касающихся:
- электронной отчетности;
- сроках начала действия новые видов ЭДО: по транспортным накладным, по договорам и т.п.;
- сроках начала действия машиночитаемых доверенностей и правилах их использования;
- системе доверенных УЦ для выдачи ключей ИП и юридическим лицам;
- эксперименты в сфере международного документооборота.
Ведущий специалист 1С:Апрель Софт ответит на вопросы участников.
Новости
- Чтобы пользоваться бесплатной ЭЦП от налоговиков, нужно будет купить КриптоПро. VIP NET не подойдет
- В Ленобласти «перетасуют» налоговые инспекции
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- Компании и ИП смогут сдавать статотчеты через госуслуги. Росстат внедряет специальную платформу
- 80% привитых сотрудников и порядок отстранения от работы являются рекомендациями, а не обязанностью работодателя
- Дистанционщика можно оповещать об отпуске по электронке, считает Роструд. А ведь вопрос был о другом
- Налоговую отчетность, направленную по ТКС, дублировать на бумаге не надо
- Товар без чека можно вернуть. Но возникнут сложности
- «Модульбанк» в рекламе предлагает выводить деньги без ограничений. А как же 115-ФЗ?
- Зачем налоговики требуют документы по госконтракту? Они же в открытом доступе есть
- Wildberries начал брать комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. Платежные системы против
- Компания не может оплатить штраф за гендира от ПФР. Но можно компенсировать
- SAP vs 1С: что выбирают бухгалтеры
- Работодатель переводит беременную на легкий труд только при наличии заявления
- Компании могут присутствовать на рассмотрении жалоб на налоговиков через интернет
- Власти хотят запретить использование одноразовой посуды, упаковки и других товаров. Всего 28 видов
- Компания приняла на работу бывшего госслужащего, но не направила уведомление. Ждать штрафа или нет?
- Поедете за ЭЦП в ИФНС — возьмите ноутбук. Чтобы сразу ее проверить и не ездить дважды
- Мошенники начали запугивать людей разглашением информации фейковых удостоверений личностей
- Зарплаты налоговиков начинаются от 12-13 тыс. руб. И нужно высшее образование
События
Онлайн-интенсив: профессия «Копирайтер-маркетолог»
Дата проведения: 27 августа, пятница
Обзор самых важных налоговых споров-2021. На что обратить внимание
Дата проведения: 26 августа, четверг
Бизнес-завтрак: ФНС увидит весь импорт. Национальная система прослеживаемости импортных товаров
Дата проведения: 26 августа, четверг
«IT-рекрутер» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 августа, четверг
Запасы, нематериальные активы, основные средства: особенности перехода на новые стандарты, сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета
Дата проведения: 26 августа, четверг
Онлайн-интенсив: профессия «Личный помощник»
Дата проведения: 26 августа, четверг
«Создание fashion-бренда» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 августа, четверг
Пять способов взыскать долг: все о дебиторской задолженности
Дата проведения: 25 августа, среда
Нормативное регулирование электронного документооборота в 2021г. Новые сроки и правила
Дата проведения: 25 августа, среда
Новый порядок ведения и хранения трудовых книжек с 01 сентября 2021 года
Дата проведения: 25 августа, среда
Статьи
Это обязательно в связи со стартом системы прослеживаемости.
С 1 июля действуют новые формы счетов-фактур, в том числе и корректировочных. ФНС откликнулась на многочисленные просьбы пояснить новые правила заполнения документов.
Что будет, если бухгалтер-ИП ошибется?
Вести с полей цифровизации: статистическую отчетность соберут на единой платформе, которую свяжут с Госуслугами.
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 1137 от 26.12.2011
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