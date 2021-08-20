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«Утренний бухгалтер». А вы уже применяете новую форму счета-фактуры?

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

С 1 июля в России стартовала система прослеживаемости товаров, а вместе с ней — и необходимость применять новую форму счета-фактуры.

При выдаче зарплаты сотруднику надо выдавать расчетные листки, причем при каждой выплате зарплаты, не один раз в месяц, напомнил Роструд.

Клерки обсуждают, подтверждает ли чек онлайн-оплаты расходы для целей налогообложения прибыли. Говорят, что к нему обязательно должен прилагаться чек ККТ.

Из судебной практики: налоговики не могут заблокировать расчетный счет бизнесу на УСН из-за несдачи отчетности по НДС, если заявление о переходе было подано с просрочкой. Но там есть важный нюанс.

Еще больше актуальных налоговых споров мы разберем на бесплатном вебинаре 26 августа: не забудьте зарегистрироваться.

Рассказываем, как будут контролировать наличку по 115-ФЗ в этом году и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Хороших вам выходных!

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