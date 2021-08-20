«Утренний бухгалтер». А вы уже применяете новую форму счета-фактуры?

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
С 1 июля в России стартовала система прослеживаемости товаров, а вместе с ней — и необходимость применять новую форму счета-фактуры.
При выдаче зарплаты сотруднику надо выдавать расчетные листки, причем при каждой выплате зарплаты, не один раз в месяц, напомнил Роструд.
Клерки обсуждают, подтверждает ли чек онлайн-оплаты расходы для целей налогообложения прибыли. Говорят, что к нему обязательно должен прилагаться чек ККТ.
Из судебной практики: налоговики не могут заблокировать расчетный счет бизнесу на УСН из-за несдачи отчетности по НДС, если заявление о переходе было подано с просрочкой. Но там есть важный нюанс.
Еще больше актуальных налоговых споров мы разберем на бесплатном вебинаре 26 августа: не забудьте зарегистрироваться.
Рассказываем, как будут контролировать наличку по 115-ФЗ в этом году и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Хороших вам выходных!
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События
Онлайн-интенсив: профессия «Копирайтер-маркетолог»
Дата проведения: 27 августа, пятница
Обзор самых важных налоговых споров-2021. На что обратить внимание
Дата проведения: 26 августа, четверг
Бизнес-завтрак: ФНС увидит весь импорт. Национальная система прослеживаемости импортных товаров
Дата проведения: 26 августа, четверг
«IT-рекрутер» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 августа, четверг
Запасы, нематериальные активы, основные средства: особенности перехода на новые стандарты, сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета
Дата проведения: 26 августа, четверг
Онлайн-интенсив: профессия «Личный помощник»
Дата проведения: 26 августа, четверг
«Создание fashion-бренда» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 августа, четверг
Пять способов взыскать долг: все о дебиторской задолженности
Дата проведения: 25 августа, среда
Нормативное регулирование электронного документооборота в 2021г. Новые сроки и правила
Дата проведения: 25 августа, среда
«Личные инвестиции» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 25 августа, среда
Статьи
Еще бы идея реалистичной была, цены б ей не было.
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Компаниям, привлекающим к труду иностранцев, нужно знать особенности трудоустройства этой категории лиц. Несоблюдение норм, регламентирующих правила работы иностранцев в России, грозит нанимателям штрафами в значительных размерах. Первое действие, которое нужно предпринять нанимателю при приеме мигранта, — это установить его статус. Именно от статуса лица зависит порядок оформления с ним трудовых отношений.
С июля 2021 г. работают новые соцпособия семьям с детьми. Самое масштабное — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно, предназначенное неполным семьям. Поговорим об этой и других новых выплатах подробнее.
Валютное платежное поручение — образец заполнения будет приведен в этой статье — не имеет точно установленной формы (какой, например, является форма 0401060 для рублевого поручения). Поэтому формы в разных банках могут отличаться отдельными деталями. Вместе с тем есть общие принципы формирования платежек в валюте. О них расскажем в статье.
Зачастую работодатель хочет наказать провинившегося сотрудника и сразу уволить. Разберемся, можно ли объявить выговор и уволить в один день. И что делать, если работник совершил нарушение в последний рабочий день.
Повсеместное внедрение электронного документооборота в кадровом учете — не за горами. Пока кадровый ЭДО внедрен только в эксперементальном режиме. Но в Думе уже лежит законопроект с соответствующими поправками в ТК.
Из-за решения ВС РФ количество АУ может сократиться, и они могут отказываться вести дела о банкротстве.
Пойди туда не знаю куда: в банках просят справки о прописанных в квартире, а в МВД не знают, где такие справки выдают. Впрочем, и не только в МВД не знают.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-7691 от 10.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости 80% привитых сотрудников и порядок отстранения от работы являются рекомендациями, а не обязанностью работодателя
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