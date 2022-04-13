Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Не забудьте подтвердить ОКВЭД в ФСС

Это важно сделать до 15 апреля.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Каждый год до 15 апреля организации сдают в ФСС документы на подтверждение своего основного вида деятельности. Не забудьте это сделать.

Бухгалтер пожаловалась, что поставщик отказался выставлять счет-фактуру на отгрузку после предоплаты. А знаете, почему отказался? Чтобы не платить НДС два раза.

Налоговики напомнили, что будут принимать документы с почт доменов .ru и .su. Если у вас не такой, подумайте, как поменять.

Ловите полезную статью о работе с контрагентом из Китая. И заодно записывайтесь на бесплатный вебинар, где эксперт расскажет, что делать с иностранными поставщиками в нынешнее время.

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Документы

Федеральный закон № 71-ФЗ от 26.03.2022

Минфин РФ: Письмо 03-03-06/1/12434 от 22.02.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/20583 от 17.03.2022

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