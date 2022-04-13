«Утренний бухгалтер». Не забудьте подтвердить ОКВЭД в ФСС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Каждый год до 15 апреля организации сдают в ФСС документы на подтверждение своего основного вида деятельности. Не забудьте это сделать.
Бухгалтер пожаловалась, что поставщик отказался выставлять счет-фактуру на отгрузку после предоплаты. А знаете, почему отказался? Чтобы не платить НДС два раза.
Налоговики напомнили, что будут принимать документы с почт доменов .ru и .su. Если у вас не такой, подумайте, как поменять.
Ловите полезную статью о работе с контрагентом из Китая. И заодно записывайтесь на бесплатный вебинар, где эксперт расскажет, что делать с иностранными поставщиками в нынешнее время.
Курс для тех, кто думает, как защититься от налоговых проверок
Разберем с экспертами:
- как налоговики проводят проверки прямо сейчас;
- когда к вам придут;
- как грамотно общаться с проверяющими;
- какие нарушения могут быть и как их опротестовать.
Большой курс повышения квалификации запускается совсем скоро: успейте записаться по выгодной цене.
Новости
- Проверьте свою электронку. Не с каждого почтового ящика можно отправить письмо в ФНС
- Бухгалтеры, какие знания вам сейчас особенно пригодились бы?
- Можно купить валюту на бирже через брокера, но обналичить ее нельзя
- Когда при уменьшении уставного капитала ООО не будет налога на прибыль
- Изготавливать золотую ювелирку на УСН будет нельзя, а ремонтировать ее — можно
- Поставщик отказывается выставлять счет-фактуру на отгрузку после предоплаты, чтобы не платить НДС два раза
- Бизнес начинает предлагать сотрудникам зарплату в криптовалюте
- Когда можно продать квартиру без НДФЛ после смерти супруга
- «Клерк.Рейтинг»: теперь компании, которые работают для бухгалтеров, будут им активнее отвечать
- Работодателей обяжут ежемесячно сдавать новый отчет по зарплате
- Nokia и Ericsson уходят из России
- Приложение Сбера удалили из AppStore. Банк рассказал, что делать
- В заявительном порядке можно возместить НДС в пределах суммы налогов за прошлый год
- Huawei удалила приложения ВТБ, «Открытия» и Промсвязьбанка из своего магазина приложений
- Какими документами подтвердить расход при расчете НДФЛ с продажи автомобиля
- МРОТ и пенсии поднимут посреди года
- На нарушение моратория по плановым проверкам можно будет жаловаться. Инструкция, как это сделать
- Налоговики придираются к коду ОКВЭД в балансе
- Бизнес сможет без торгов оформить в аренду землю, если займется импортозамещением
- До 15 апреля компаниям надо подтвердить ОКВЭД в ФСС
- Мошенники украли у клиентов банков 13,5 млрд рублей за год
- 4000 бухгалтеров чатятся в Телеге
- Гендиректор Ozon покинул свой пост
- Доллар 79,62 рубля, евро 86,79 рублей. Курсы валют на завтра
События
Бухгалтерия для новичков — курс удаленного обучения
Дата проведения: 20 апреля, среда
Учетная политика-2022: что дополнить из-за ФСБУ
Дата проведения: 19 апреля, вторник
Налоговый мониторинг в корпоративных решениях фирмы 1С
Дата проведения: 19 апреля, вторник
Охрана труда с 1 марта 2022: как работать без штрафов
Дата проведения: 19 апреля, вторник
Юридический бизнес России 2022
Дата проведения: 19 апреля, вторник
Мораторий на банкротство и судебная практика: что надо знать
Дата проведения: 18 апреля, понедельник
Контракты и валютный контроль по новым правилам
Дата проведения: 18 апреля, понедельник
Привлечение банковского финансирования
Дата проведения: 17 апреля, воскресенье
СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании
Дата проведения: 16 апреля, суббота
Льготы и господдержка IT-компаний: как получить
Дата проведения: 15 апреля, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Страховые взносы для малого бизнеса могут снизить
Причем с 30% до 15%.
— Новые правила покупки наличной валюты с 11 апреля
Для начала давайте разберемся, что же нового нас ждет по всем валютным темам, а потом — интересный вопрос, который пока остается без ответа и разъяснений.
— «Знай своего клиента» от ЦБ: что надо изменить в работе банкам
Взаимодействие с платформой ЗСК («Знай своего клиента») Банка России потребует доработки внутренних процессов каждого банка, даже того, который не использует результат оценки ЗСК регулятора.
— Как работать с самозанятыми в 2022 году: инструкция для ИП и ООО
К концу 2021 году количество самозанятых достигло 3,5 млн человек, с каждым годом их количество увеличивается, несмотря на недавнее внедрение нового налогового режима. Из-за стремительного распространения самозанятости не у всех компаний четко сформировано представление о структурированном сотрудничестве.
— Компания забронировала сотруднику в командировке отель через турфирму: как принять расходы к учету?
НК не содержит четкий перечень документов, подтверждающих тот или иной вид затрат, в том числе командировочных.
— Как подтвердить статус налогового резидента
Налоговые резиденты РФ — это физические лица, которые проживают на территории России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд, военные и сотрудники органов власти, служащие за рубежом. Рассказываем, что дает этот статус и как его получить.
— Цитата дня. Про альтернативу
Чем выдавать зарплату сотрудникам в кризис? Наличку запрещает закон. Некоторые компании делают удивительные предложения.
— «Ночной бухгалтер». Снизят страховые взносы, повысят лимиты доходов по спецрежимам, а еще будет новый отчет
Никогда такого не было и вот опять: на бухгалтеров обрушат целую лавину очередных изменений в законах. Большинство — поручения Путина, так что точно примут. Не сомневайтесь.
🔒 Малый бизнес может оформить льготные кредиты. Но есть нюансы
Кроме мер поддержки бизнеса налогового характера, есть и другие меры — например, субсидии, льготные кредиты.
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Начиная с 26 марта у заемщиков-представителей крупного бизнеса появился шанс сделать более комфортными выплаты по рублевым кредитам, выданных на условиях «плавающих» ставок.
🔒 Новые правила операций с валютой: как применять
Банк России смягчил правила на операции с валютой для граждан и бизнеса. Рассмотрим подробнее, кому станет легче работать и какие установили лимиты валюты.
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Документы
Федеральный закон № 71-ФЗ от 26.03.2022
Минфин РФ: Письмо 03-03-06/1/12434 от 22.02.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/20583 от 17.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Когда можно продать квартиру без НДФЛ после смерти супруга
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