«Утренний бухгалтер». Не забудьте подтвердить ОКВЭД в ФСС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Каждый год до 15 апреля организации сдают в ФСС документы на подтверждение своего основного вида деятельности. Не забудьте это сделать.

Бухгалтер пожаловалась, что поставщик отказался выставлять счет-фактуру на отгрузку после предоплаты. А знаете, почему отказался? Чтобы не платить НДС два раза.

Налоговики напомнили, что будут принимать документы с почт доменов .ru и .su. Если у вас не такой, подумайте, как поменять.

Ловите полезную статью о работе с контрагентом из Китая. И заодно записывайтесь на бесплатный вебинар, где эксперт расскажет, что делать с иностранными поставщиками в нынешнее время.

Курс для тех, кто думает, как защититься от налоговых проверок Разберем с экспертами: как налоговики проводят проверки прямо сейчас;

когда к вам придут;

как грамотно общаться с проверяющими;

какие нарушения могут быть и как их опротестовать. ​​​​​​​Большой курс повышения квалификации запускается совсем скоро: успейте записаться по выгодной цене.

Новости

События

Бухгалтерия для новичков — курс удаленного обучения

Дата проведения: 20 апреля, среда

Учетная политика-2022: что дополнить из-за ФСБУ

Дата проведения: 19 апреля, вторник

Налоговый мониторинг в корпоративных решениях фирмы 1С

Дата проведения: 19 апреля, вторник

Охрана труда с 1 марта 2022: как работать без штрафов

Дата проведения: 19 апреля, вторник

Юридический бизнес России 2022

Дата проведения: 19 апреля, вторник

Мораторий на банкротство и судебная практика: что надо знать

Дата проведения: 18 апреля, понедельник

Контракты и валютный контроль по новым правилам

Дата проведения: 18 апреля, понедельник

Привлечение банковского финансирования

Дата проведения: 17 апреля, воскресенье

СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании

Дата проведения: 16 апреля, суббота

Льготы и господдержка IT-компаний: как получить

Дата проведения: 15 апреля, пятница

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Страховые взносы для малого бизнеса могут снизить

Причем с 30% до 15%.

— Новые правила покупки наличной валюты с 11 апреля

Для начала давайте разберемся, что же нового нас ждет по всем валютным темам, а потом — интересный вопрос, который пока остается без ответа и разъяснений.

— «Знай своего клиента» от ЦБ: что надо изменить в работе банкам

Взаимодействие с платформой ЗСК («Знай своего клиента») Банка России потребует доработки внутренних процессов каждого банка, даже того, который не использует результат оценки ЗСК регулятора.

— Как работать с самозанятыми в 2022 году: инструкция для ИП и ООО

К концу 2021 году количество самозанятых достигло 3,5 млн человек, с каждым годом их количество увеличивается, несмотря на недавнее внедрение нового налогового режима. Из-за стремительного распространения самозанятости не у всех компаний четко сформировано представление о структурированном сотрудничестве.

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НК не содержит четкий перечень документов, подтверждающих тот или иной вид затрат, в том числе командировочных.

— Как подтвердить статус налогового резидента

Налоговые резиденты РФ — это физические лица, которые проживают на территории России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд, военные и сотрудники органов власти, служащие за рубежом. Рассказываем, что дает этот статус и как его получить.

— Цитата дня. Про альтернативу

Чем выдавать зарплату сотрудникам в кризис? Наличку запрещает закон. Некоторые компании делают удивительные предложения.

— «Ночной бухгалтер». Снизят страховые взносы, повысят лимиты доходов по спецрежимам, а еще будет новый отчет

Никогда такого не было и вот опять: на бухгалтеров обрушат целую лавину очередных изменений в законах. Большинство — поручения Путина, так что точно примут. Не сомневайтесь.

🔒 Малый бизнес может оформить льготные кредиты. Но есть нюансы

Кроме мер поддержки бизнеса налогового характера, есть и другие меры — например, субсидии, льготные кредиты.

— Для заемщиков с плавающими ставками по кредиту будут новые меры поддержки. Что говорит новый закон 71-ФЗ

Начиная с 26 марта у заемщиков-представителей крупного бизнеса появился шанс сделать более комфортными выплаты по рублевым кредитам, выданных на условиях «плавающих» ставок.

🔒 Новые правила операций с валютой: как применять

Банк России смягчил правила на операции с валютой для граждан и бизнеса. Рассмотрим подробнее, кому станет легче работать и какие установили лимиты валюты.

Блоги компаний

Документы

Федеральный закон № 71-ФЗ от 26.03.2022

Минфин РФ: Письмо 03-03-06/1/12434 от 22.02.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/20583 от 17.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Когда можно продать квартиру без НДФЛ после смерти супруга

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