«Утренний бухгалтер». Страховые взносы для малого бизнеса могут снизить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Власти всерьез обсуждают идею снизить страховые взносы для малого бизнеса с 30 до 15%. А у них и выбора-то нет: снизить взносы поручил Путин.
Кроме того, новости про взносы есть и в отношении новой автоматизированной упрощенки. Там будет фиксированная сумма.
Безработным помогут не только с поиском работы, но и с оплатой переезда от государства.
Несчастливый день: сбои и у Мегафона, и на сервисах Контура. На последний, говорят, была хакерская атака.
Не забудьте учесть пять изменений 2022 г. в работе ОС и транспорта!
- При расчете амортизации посчитайте затраты на утилизацию основных средств и доход от их ликвидации (ФСБУ 6/2020);
- По арендованным основным средствам ставьте на баланс ППА и амортизируйте (ФСБУ 25/2018);
- Обратите внимание на новые реквизиты путевых листов, подготовьтесь их выписывать электронно (Закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ);
- Налог на имущество платите по наименьшей из кадастровых стоимостей 2022-2023 гг.;
- Дорогостоящие легковые автомобили облагайте транспортным налогом в льготном режиме (Закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ)
Подробнее об этом узнайте на семинаре 17 мая 2022 г. «Новое в учете основных средств и транспорта в 2022 г.: ФСБУ „Аренда“, „ОС“, лизинг, ремонт, бензин».
Воспользуйтесь подсказкой: Чек-лист: «переходим на ФСБУ 6/2020. Проверь себя!»
Тел. 7 (495) 748 03 16, 601 88 32
Новости
- Компания-агент не платит страховые взносы с выплат самозанятому принципалу
- На патенте можно продавать еду на вынос. Например, развозить пиццу
- Налоговики проверят, не маскируете ли вы своих сотрудников под самозанятых
- До 1 октября Промсвязьбанк откроет филиалы в Крыму
- Сбербанк снизил ставки по ипотеке
- Потанин выкупит долю французов в Росбанке
- На Контур, похоже, была хакерская атака. Бухгалтеры жалуются, что его сервисы не работают
- Проверьте, положена ли вам рассрочка по УСН. Заработал специальный сервис
- Альфа-Банк снизил комиссию за эквайринг
- Когда надо платить налоги по УСН: таблица с новыми сроками
- Внешнего управления иностранными компаниями пока не будет
- Продажа электроэнергии не облагается НДФЛ
- Безработные смогут найти работу в других регионах. Центры занятости оплатят переезд
- «ВТБ Инвестиции» не перевел другим брокерам ИИС части клиентов с иностранными активами
- Лайфхак: если ИП-пенсионер временно закроет бизнес, пенсию проиндексируют
- У Мегафона сбой со связью и интернетом
- Сотрудникам РЖД второй раз с начала года повышают зарплату
- При продаже двух авто можно применить и вычет по НДФЛ, и фактические расходы
- Для малого бизнеса снизят страховые взносы до 15 %
- Еще больше бизнесменов смогут применять УСН и ПСН. Предел дохода увеличат
- Работодателей обяжут ежемесячно сдавать новый отчет по зарплате
- Бухгалтеры, какие знания вам сейчас особенно пригодились бы?
События
Юридический бизнес России 2022
Дата проведения: 19 апреля, вторник
Мораторий на банкротство и судебная практика: что надо знать
Дата проведения: 18 апреля, понедельник
Контракты и валютный контроль по новым правилам
Дата проведения: 18 апреля, понедельник
Привлечение банковского финансирования
Дата проведения: 17 апреля, воскресенье
Льготы и господдержка IT-компаний: как получить
Дата проведения: 15 апреля, пятница
Основные средства по ФСБУ 6. Как определить ликвидационную стоимость
Дата проведения: 15 апреля, пятница
СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 15 апреля, пятница
Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 15 апреля, пятница
Как не попасть на «горячую линию» ФАС?
Дата проведения: 14 апреля, четверг
ВЭД в эпоху санкций и как заключить договор с Китаем в 2022
Дата проведения: 14 апреля, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Опять можно покупать валюту: изменения от ЦБ
Прийти за валютой в банк и получить ее можно будет с 18 апреля.
— Ищут бухгалтеров на первичку и еще кадровиков в придачу. Обзор вакансий на Бухджобе
Похоже, шок прошел и компании поняли, что бухгалтерам надо платить не копейки. Не то чтобы предлагают миллионы, но и полуволонтерских условий в вакансиях стало немного меньше. Да что там — судите сами.
— Создание резерва на оплату отпусков в налоговом учете
Резерв на оплату отпусков в налоговом учете на практике встречается гораздо реже, чем в бухучете, по причине его добровольного формирования налогоплательщиком. В каких случаях создание резерва выгодно? Как правильно его рассчитать и учесть в расходах при подсчете налогооблагаемой прибыли? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем материале.
— Налоговые меры поддержки бизнеса из-за санкций-2022: что надо знать
26 марта 2022 года (за исключением отдельных положений) вступил в силу большой пакет налоговых мер поддержки бизнеса. Это Закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ с изменениями в НК в связи с санкциями. Из этого обзора узнаете, на какие льготы и послабления можно рассчитывать.
— Как грамотно заключить договор дистанционно в электронной форме без ЭЦП
В условиях разразившегося «бумажного» кризиса электронный документооборот получил новый стимул для развития. Да, не хотелось бы, чтобы в стране умерло производство бумаги и надеюсь, что скоро эта проблема будет решена, но дальнейшее развитие ЭДО может упростить (облегчить) многие процессы не только в корпоративных и государственных сферах, но и в сфере обычного гражданского оборота.
— Справка для пособия по безработице бывшему сотруднику в 1С: что делать бухгалтеру
Инструкция, как правильно, а главное, быстро формировать справку о сумме заработка за последние три месяца в программах 1С.
— ЦБ снижает ключевую ставку до 17%: что будет со ставками по вкладам?
Банк России принял решение с 11 апреля 2022 года снизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых. Разбираемся, что будет дальше с ключевой ставкой и со ставками по вкладам.
— На экспорт промтоваров надо получать разрешения. Заработали новые правила
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— Закрытие месяца в 1С Комплексная автоматизация 2: правильно ли учтены доходы и расходы?
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Бодрые заявления властей — как особый вид искусства. Только вот наших клерков таким не пронять.
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Это будет покруче всяких там запрещенок: контрагентов можно будет добавлять в друзья и узнавать о них больше. А присмотрит за вами ФНС.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/24681 от 28.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/24686 от 28.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Когда при уменьшении уставного капитала ООО не будет налога на прибыль
ФНС РФ: Письмо № КЕ-4-3/5651@ от 11.04.2011
ФНС РФ: Письмо № КЕ-4-3/935@ от 26.01.2011
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/22054 от 22.03.2022
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