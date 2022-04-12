«Утренний бухгалтер». Страховые взносы для малого бизнеса могут снизить

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Власти всерьез обсуждают идею снизить страховые взносы для малого бизнеса с 30 до 15%. А у них и выбора-то нет: снизить взносы поручил Путин.

Кроме того, новости про взносы есть и в отношении новой автоматизированной упрощенки. Там будет фиксированная сумма.

Безработным помогут не только с поиском работы, но и с оплатой переезда от государства.

Несчастливый день: сбои и у Мегафона, и на сервисах Контура. На последний, говорят, была хакерская атака.

Не забудьте учесть пять изменений 2022 г. в работе ОС и транспорта! При расчете амортизации посчитайте затраты на утилизацию основных средств и доход от их ликвидации (ФСБУ 6/2020); По арендованным основным средствам ставьте на баланс ППА и амортизируйте (ФСБУ 25/2018); Обратите внимание на новые реквизиты путевых листов, подготовьтесь их выписывать электронно (Закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ); Налог на имущество платите по наименьшей из кадастровых стоимостей 2022-2023 гг.; Дорогостоящие легковые автомобили облагайте транспортным налогом в льготном режиме (Закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ) Подробнее об этом узнайте на семинаре 17 мая 2022 г. «Новое в учете основных средств и транспорта в 2022 г.: ФСБУ „Аренда“, „ОС“, лизинг, ремонт, бензин». Запишитесь на семинар Воспользуйтесь подсказкой: Чек-лист: «переходим на ФСБУ 6/2020. Проверь себя!» Тел. 7 (495) 748 03 16, 601 88 32

Новости

События

Юридический бизнес России 2022

Дата проведения: 19 апреля, вторник

Мораторий на банкротство и судебная практика: что надо знать

Дата проведения: 18 апреля, понедельник

Контракты и валютный контроль по новым правилам

Дата проведения: 18 апреля, понедельник

Привлечение банковского финансирования

Дата проведения: 17 апреля, воскресенье

Льготы и господдержка IT-компаний: как получить

Дата проведения: 15 апреля, пятница

Основные средства по ФСБУ 6. Как определить ликвидационную стоимость

Дата проведения: 15 апреля, пятница

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 15 апреля, пятница

Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 15 апреля, пятница

Как не попасть на «горячую линию» ФАС?

Дата проведения: 14 апреля, четверг

ВЭД в эпоху санкций и как заключить договор с Китаем в 2022

Дата проведения: 14 апреля, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Опять можно покупать валюту: изменения от ЦБ

Прийти за валютой в банк и получить ее можно будет с 18 апреля.

— Ищут бухгалтеров на первичку и еще кадровиков в придачу. Обзор вакансий на Бухджобе

Похоже, шок прошел и компании поняли, что бухгалтерам надо платить не копейки. Не то чтобы предлагают миллионы, но и полуволонтерских условий в вакансиях стало немного меньше. Да что там — судите сами.

— Создание резерва на оплату отпусков в налоговом учете

Резерв на оплату отпусков в налоговом учете на практике встречается гораздо реже, чем в бухучете, по причине его добровольного формирования налогоплательщиком. В каких случаях создание резерва выгодно? Как правильно его рассчитать и учесть в расходах при подсчете налогооблагаемой прибыли? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем материале.

— Налоговые меры поддержки бизнеса из-за санкций-2022: что надо знать

26 марта 2022 года (за исключением отдельных положений) вступил в силу большой пакет налоговых мер поддержки бизнеса. Это Закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ с изменениями в НК в связи с санкциями. Из этого обзора узнаете, на какие льготы и послабления можно рассчитывать.

— Как грамотно заключить договор дистанционно в электронной форме без ЭЦП

В условиях разразившегося «бумажного» кризиса электронный документооборот получил новый стимул для развития. Да, не хотелось бы, чтобы в стране умерло производство бумаги и надеюсь, что скоро эта проблема будет решена, но дальнейшее развитие ЭДО может упростить (облегчить) многие процессы не только в корпоративных и государственных сферах, но и в сфере обычного гражданского оборота.

— Справка для пособия по безработице бывшему сотруднику в 1С: что делать бухгалтеру

Инструкция, как правильно, а главное, быстро формировать справку о сумме заработка за последние три месяца в программах 1С.

— ЦБ снижает ключевую ставку до 17%: что будет со ставками по вкладам?

Банк России принял решение с 11 апреля 2022 года снизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых. Разбираемся, что будет дальше с ключевой ставкой и со ставками по вкладам.

— На экспорт промтоваров надо получать разрешения. Заработали новые правила

С недавнего времени вывоз из России некоторых товаров возможен только после получения соответствующего разрешения.

— Закрытие месяца в 1С Комплексная автоматизация 2: правильно ли учтены доходы и расходы?

Сегодня разберем, как сопоставить данные оборотно-сальдовой ведомости и отчета «Доходы и расходы организаций».

— Цитата дня. Про кипит

Бодрые заявления властей — как особый вид искусства. Только вот наших клерков таким не пронять.

— «Ночной бухгалтер». Контрагентов можно добавлять в друзья. Налоговики запускают свою почти социальную сеть

Это будет покруче всяких там запрещенок: контрагентов можно будет добавлять в друзья и узнавать о них больше. А присмотрит за вами ФНС.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/24681 от 28.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/24686 от 28.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Когда при уменьшении уставного капитала ООО не будет налога на прибыль

ФНС РФ: Письмо № КЕ-4-3/5651@ от 11.04.2011

ФНС РФ: Письмо № КЕ-4-3/935@ от 26.01.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/22054 от 22.03.2022

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