«Утренний бухгалтер». Стартовала льготная ипотека для IT-специалистов

Обещанная программа льготной ипотеки для IT-специалистов стартовала. Давать ипотеку будут под 5% годовых.

По общей льготной ипотеке ставку снизили до 9%.

ФНС по запросу ПФР будет передавать данные о доходах граждан. Это нужно для назначения пособий. Подписан закон.

Глава Минтруда рассказал Путину, как обстоят дела на рынке труда в России. Спойлер: хорошо и стабильно.

Банки блокируют клиентам кредитки из-за заявок на кредитные каникулы по другим займам.

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Новости

События

Корпоративное право

Дата проведения: 10 мая, вторник

Контракты и валютный контроль по новым правилам

Дата проведения: 6 мая, пятница

Антикризисные законы – 2022 для бухгалтера

Дата проведения: 5 мая, четверг

Отражение изменений по налогу на прибыль в Учетной политике

Дата проведения: 5 мая, четверг

Статьи

— Как управлять дебиторской задолженностью?

Нередко проблемы со взысканием долгов возникают по той простой причине, что кредитор задумывается об этом только тогда, когда контрагент допустил просрочку. Именно в этот период всплывают все проблемы работы с дебиторской задолженностью, начиная от отсутствия коммуникации с должником и специалиста, который занимался бы возвратом денег, до отсутствия какой бы то ни было антикризисной стратегии.

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Готово постановление правительства.

— Как оформить паспорт безопасности объекта в 2022 году

Закон устанавливает, что паспорт безопасности организации обязаны иметь собственники и арендаторы зданий, которые соответствуют признакам массового скопления людей. Рассказываем, кому необходимо иметь документ и как его составить.

— Что делать, если компания больше не может платить зарплату

Текущая ситуация заставляет многие компании сокращать затраты, снижать фонд оплаты труда, иногда и сокращать штат. Увы, не все и не всегда зависит от работодателя, и чтобы сохранить бизнес, приходится временно применять непопулярные меры.

— Топ бухгалтерских вопросов апреля: 1С, удаленщики, пособие по БиР и СЗВ-ТД

Мы собрали самые острые вопросы, которые интересовали бухгалтеров в апреле 2022 года.

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Сегодня последний день, чтобы вовремя подать декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2021 год. Разберемся, кому нужно ее подать, а кому нет.

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Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в апреле. Все кратко, четко, по делу.

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15 мая можно не платить страховые взносы за апрель, если ваш вид деятельности вошел в перечень. Смотрите в нашей таблице, кому дали такую льготу, и когда надо платить.

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Переход на такой график работы — вопрос недалекого будущего, считает депутат Госдумы.

🔒 Какие нормативные акты для бизнеса вступают в силу в мае

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— «Ночной бухгалтер». Абсурдных требований налоговиков может стать меньше. Опять обещают

Документы по встречной проверке будут запрашивать реже. Егоров говорит, иначе это «серьезная административная нагрузка» на бизнес.

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ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/5257@ от 28.04.2022

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