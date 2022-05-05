«Утренний бухгалтер». Стартовала льготная ипотека для IT-специалистов

Обещанная программа льготной ипотеки для IT-специалистов стартовала. Давать ипотеку будут под 5% годовых.
По общей льготной ипотеке ставку снизили до 9%.
ФНС по запросу ПФР будет передавать данные о доходах граждан. Это нужно для назначения пособий. Подписан закон.
Глава Минтруда рассказал Путину, как обстоят дела на рынке труда в России. Спойлер: хорошо и стабильно.
Банки блокируют клиентам кредитки из-за заявок на кредитные каникулы по другим займам.
Все про антикризисные изменения в законах для бухгалтера на бесплатном вебинаре уже сегодня!
Разберем с экспертом:
- налоговые льготы — ускоренный вычет по НДС, остановка блокировки счетов, льготы для IT-компаний, льготы по налогу на прибыль и т.п;
- изменения в законах для бизнеса — льготные кредиты, кредитные каникулы, снижение эквайринговых комиссий и т.д.
Разложим по полочкам, что бухгалтеру стоит предпринять прямо сейчас.
Новости
- Олег Тиньков заявил, что уходит из России. И права на бренд Тинькофф забирает с собой
- Налоговики реже будут запрашивать документы по встречке
- Самозанятым будут давать льготные кредиты для бизнеса
- От SWIFT отключат новые российские банки. Среди них Россельхозбанк и МКБ
- ФНС составит тайный перечень компаний, по которым засекретят данные в ГИР БО и ЕГРЮЛ
- Банк «Открытие» присоединил к себе РГС-банк
- Налоговики обещают не штрафовать за опоздание со сдачей отчетов из-за проблем с отправкой
- Отсрочка на год по уплате взносов будет принудительная
- Налоговики раскроют налоговую тайну о ваших доходах пенсионщикам. ПФР будет эту тайну хранить
- Ставку по льготной ипотеке снизили до 9 %
- Уменьшать налог по уточненке будут только после окончания камеральной проверки
- Иностранные фирмы будут становиться на учет в ФНС при открытии счета в российском банке
- Сотрудникам ИТ-компаний будут давать ипотеку под 5 % годовых
- Для резидентов ТОСЭР продлят пониженные взносы
- Фиксированные взносы ИП будут числиться в переплате до конца года
- Работодатели сдают в ПФР отчет о простое и неполном дне, сказал глава Минтруда
- Пенсию по потере кормильца будут платить до 23 лет без лишних документов
- Арендатор делит аренду на операционную и финансовую, а арендодатель применяет способ с ППА или без ППА
- Бизнес может жаловаться в Минфин на власти других стран
- Карты «Мир» могут заработать в Шри-Ланке уже в этом году
- Бизнес сможет выкупить лизинговое имущество досрочно без штрафов и пени
- Банки блокируют клиентам кредитки из-за заявок на кредитные каникулы
События
Дата проведения: 10 мая, вторник
Контракты и валютный контроль по новым правилам
Дата проведения: 6 мая, пятница
Антикризисные законы – 2022 для бухгалтера
Дата проведения: 5 мая, четверг
Отражение изменений по налогу на прибыль в Учетной политике
Дата проведения: 5 мая, четверг
Статьи
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/5257@ от 28.04.2022
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