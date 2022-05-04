«Утренний бухгалтер». На год перенесли срок уплаты страховых взносов

Срок уплаты страховых взносов официально перенесли. В постановлении кабмина речь идет про сроки уплаты взносов за апрель – июнь и за июль – сентябрь 2022 года.
Готовят новый закон о возбуждении уголовных дел по налоговым преступлениям. Правила могут смягчить.
Минфин напомнил, что айтишникам никто не отменял НДФЛ и платить они его должны по обычной ставке.
А вот для иностранных IT-специалистов льгот прибавилось: речь про упрощение получения вида на жительство.
Минпромторг сообщил, что льгот по маркировке для параллельного импорта не будет.
Все о том, как бухгалтеру и бизнесу работать с контрактами ВЭД, на бесплатном вебинаре 6 мая!
Поговорим, когда и как можно отказаться от невыгодного контракта и не платить штрафы и неустойки, что делать, если иностранный контрагент не выходит на связь, и о многом другом.
Разложим по полочкам, что необходимо предпринять, чтобы не попасть на штрафы валютного контроля из-за неисполнения контрактов.
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События
Контракты и валютный контроль по новым правилам
Дата проведения: 6 мая, пятница
Антикризисные законы – 2022 для бухгалтера
Дата проведения: 5 мая, четверг
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/26332 от 31.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Айтишникам придется платить НДФЛ. Льгот по этому налогу не будет
ФНС РФ: Письмо № ЕД-17-14/70@ от 15.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Фермерам вернут возможность регистрироваться главой КФХ. ФНС обещает разработать бланк
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