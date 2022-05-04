Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». На год перенесли срок уплаты страховых взносов

Готово постановление правительства.

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Срок уплаты страховых взносов официально перенесли. В постановлении кабмина речь идет про сроки уплаты взносов за апрель – июнь и за июль – сентябрь 2022 года.

Готовят новый закон о возбуждении уголовных дел по налоговым преступлениям. Правила могут смягчить

Минфин напомнил, что айтишникам никто не отменял НДФЛ и платить они его должны по обычной ставке.

А вот для иностранных IT-специалистов льгот прибавилось: речь про упрощение получения вида на жительство.

Минпромторг сообщил, что льгот по маркировке для параллельного импорта не будет

Все о том, как бухгалтеру и бизнесу работать с контрактами ВЭД, на бесплатном вебинаре 6 мая!

Поговорим, когда и как можно отказаться от невыгодного контракта и не платить штрафы и неустойки, что делать, если иностранный контрагент не выходит на связь, и о многом другом.

Разложим по полочкам, что необходимо предпринять, чтобы не попасть на штрафы валютного контроля из-за неисполнения контрактов.

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Новости

События

Контракты и валютный контроль по новым правилам

Дата проведения: 6 мая, пятница

Антикризисные законы – 2022 для бухгалтера

Дата проведения: 5 мая, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер». Будет новый реестр бизнеса

В него внесут всех, кто вовремя платит налоги.

🔒 Как проходят проверки трудинспекции в 2022 году

Разберемся, какие надзорные мероприятия вправе провести ГИТ, как к ним подготовиться, а также за какие нарушения последуют наказания.

Какие законы вступают в силу в мае

Пособие на детей от восьми до 17 лет, снижение ограничений для переводов в СБП, защита соцвыплат от списания и другие законы последнего месяца весны.

Как управлять дебиторской задолженностью?

Нередко проблемы со взысканием долгов возникают по той простой причине, что кредитор задумывается об этом только тогда, когда контрагент допустил просрочку. Именно в этот период всплывают все проблемы работы с дебиторской задолженностью, начиная от отсутствия коммуникации с должником и специалиста, который занимался бы возвратом денег, до отсутствия какой бы то ни было антикризисной стратегии.

Что должен сделать работодатель после проведения СОУТ?

Специальная оценка условий труда — это мероприятие, которое работодатель проводит для исполнения обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда. По окончанию спецоценки работодатель должен выполнить ряд действий.

Кто получит зарплату сотрудника, если он умер?

Своевременно платить заработную плату – важнейшее требование трудового законодательства. Задержки с выплатой являются серьезным нарушением, за которые компанию ждет серьезный штраф, а руководителю может грозить уголовная ответственность. При этом ТК обязывает четко фиксировать даты выплат, их надо делать минимум дважды в месяц, в конкретные числа, а не в интервале «от и до». Это, кстати, тоже будет нарушением. Но ситуации бывают разные, в том числе и печальные.

Вид на жительство: может ли суд отказать в рассмотрении иска из-за отсутствия подтверждающих документов

Если иностранец хочет постоянно жить и работать в России, он должен получить вид на жительство (ВНЖ). Этот документ гарантирует свободный въезд и выезд из страны, право на социальную поддержку (бесплатную медпомощь и образование), владение имуществом.

Цитата дня. Про поездки в нужные страны

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что он думает про импортозамещение.

🔒 Как и где регистрировать обособленное подразделение + чек-лист о выделении обособки на отдельный баланс

Компания может вести свою деятельность не только по месту своего нахождения, но и на территориальном удалении от него. В этом случае необходимо регистрировать обособленное подразделение. Разберемся, как это сделать.

«Ночной бухгалтер». Директоров опять топят на допросах в налоговой

Задают вопросы про основные средства, суммы выплат контрагентам и дебиторку. Юристы говорят, что знать надо только самое основное.

Мой личный «Тинькофф банк», мое панк-кабаре, остается в прошлом. Воспоминания бывшего сотрудника банка

Рассказывает бывший руководитель контент-маркетинга в «Тинькофф» Илья Александров.

Дедлайны для бухгалтера 4 мая: что надо успеть

По порядку раскладываем все горящие моменты, которые грядут после первой части майских праздников.

Union Pay – какой толк от карты юнион пей российского банка?

Я оформил карту Россельхозбанка «Мир-Union Pay» и поехал с ней в Индонезию. А еще перед этим изучил чат пользователей российских карт UP — в чате люди делятся инфой, в каких странах работает карта, а в каких нет. Есть данные по 55 странам от 149 пользователей.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/26332 от 31.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Айтишникам придется платить НДФЛ. Льгот по этому налогу не будет

ФНС РФ: Письмо № ЕД-17-14/70@ от 15.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Фермерам вернут возможность регистрироваться главой КФХ. ФНС обещает разработать бланк

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