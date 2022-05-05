Материнский капитал: сколько денег дают за рождение детей и на что их можно потратить

Что такое материнский капитал?

Материнский (его еще называют семейным) капитал — это мера государственной поддержки для семей с детьми. Программу ввели в 2007 году для повышения уровня рождаемости в России.

Кому положен материнский капитал?

Все категории, которым положен материнский капитал, перечислены в статье 3 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Получить господдержку могут граждане России при появлении ребенка (детей), также имеющего российское гражданство:

женщины, родившие или усыновившие второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;

женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

мужчины — единственные усыновители второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года;

женщины, родившие или усыновившие первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года;

мужчины — единственные усыновители первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года.

Независимо от наличия гражданства право возникает: у отцов и усыновителей, если мать ребенка умерла, была лишена родительских прав в отношении ребенка, ограничена в родительских правах или усыновление было отменено;

у несовершеннолетнего ребенка или учащегося по очной форме обучения в возрасте до 23 лет, если у родителей больше нет права на господдержку.

Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который дает право на получение маткапитала отцам детей, чья мать умерла, не будучи гражданкой России.

Летом 2021 года Конституционный суд постановил, что у отцов детей, рожденных от суррогатных матерей, также есть право на получение материнского капитала, сообщал РБК. До этого такое право признавалось только за супружескими парами, которые обратились к услугам суррогатной матери.

Размер материнского капитала

С 1 февраля 2022 года размер материнского капитала был проиндексирован по фактической инфляции (такой закон действует с 2022 года, раньше индексация проходила по прогнозной инфляции). То же произошло и со средствами семей, которые пока не воспользовались господдержкой.

Суммы такие:

семьям, в которых первый ребенок рожден или усыновлен с 2020 года: 524,5 тыс. рублей ( 168,6 тыс. рублей, если, начиная с 2020 года, в этой семье появится второй ребенок);

семьям с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 годы, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на маткапитал не было: 524,5 тыс. рублей;

семьям, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, а также третий или любой последующий ребенок, если до этого права на маткапитал не было: 693,1 тыс. рублей.

На что можно потратить материнский капитал?

Материнский капитал можно потратить только на цели, прописанные в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Можно выбрать несколько, тогда сертификат распределяется между ними.

Улучшение жилищных условий (кроме ремонта). Образование ребенка (дошкольное, вуз, общежитие при университете и др.). Формирование накопительной пенсии матери. Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Получение ежемесячной выплаты (если второй ребенок появился после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов).

Право на маткапитал возникает со дня рождения или усыновления ребенка, а воспользоваться деньгами можно не ранее чем через три года. Исключения:

первоначальный взнос по ипотеке, погашение основного долга или уплаты процентов по кредиту на покупку и строительство жилого помещения;

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

оплата платных услуг и иных расходов, связанных с получением дошкольного образования;

получение ежемесячной выплаты.

Как получить маткапитал?

Сертификат доступен в бумажном или электронном виде. С 15 апреля 2020 года его можно получить без заявлений через личный кабинет на Госуслугах. Выдают в течение 5 дней, а рассматривают заявку о распоряжении средствами — до 10 дней.

Если понадобится запросить информацию в других ведомствах, сроки продлевают до 15 и 20 дней соответственно. Если этого не произошло, нужно подать заявление в Госуслугах.

Маткапитал на улучшение жилищных условий. На что можно потратить

Деньги маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий. Вот какие возможности прописаны в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»:

приобретение жилого помещения (такого, которое пригодно для постоянного проживания — садовые домики и апартаменты не подойдут);

строительство или реконструкция объекта ИЖС с привлечением строительной организации;

строительство или реконструкция объекта ИЖС без привлечения строительной организации;

компенсация затрат за построенный или реконструированный объект ИЖС;

первоначальный взнос при получении кредита (займа), в том числе ипотечного на приобретение или строительство жилья;

погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного;

погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья;

уплата цены по договору участия в долевом строительстве;

платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.

С 2020 года семья может использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке.

Как купить квартиру с маткапиталом?

Сначала нужно убедиться в надежности объекта и застройщика.

Заключить договор о покупке квартиры и указать в нем, что для оплаты используется материнский капитал. Сделку нужно зарегистрировать в Росреестре.

Для того чтобы распорядиться маткапиталом, нужно подать заявление на Госуслугах, в отделении ПФР или МФЦ. Если деньги направляются на первоначальный взнос или погашение долга по ипотеке, заявление можно подать в банке. Там же помогут собрать остальные документы (договор купли-продажи, договор долевого участия, ипотечный договор, свидетельства о рождении детей, паспорта родителей, свидетельство о браке, справка 2-НДФЛ, сведения о зарегистрированном объекте недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости и др.).

Какие есть тонкости?