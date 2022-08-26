«Утренний бухгалтер». Срок эксперимента по маркировке пива продлили до 28 февраля 2023 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Власти продлевают срок перехода к обязательной маркировке пива. Ранее предполагалось, что она заработает уже 1 сентября этого года.
Прощение долга — не всегда подарок должнику. Иногда это в интересах кредитора.
Текущую прибыль можно уменьшить на ошибки прошлых периодов.
Фирмы, которые оказывают помощь ДНР и ЛНР, в том числе восстанавливать жилье и инфраструктуру, хотят освободить от НДС.
Любого человека могут вызвать на допрос в ИФНС. За неявку — штраф.
Госзакупки — метод финансового благополучия или рискованный путь к упущенной выгоде, финансовым потерям и банкротству?
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Новости
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События
Договоры, налоговые последствия договоров. Налоговые риски, связанные с расчетами НДС и налога на прибыль
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО — курс удаленного обучения
Дата проведения: 1 сентября, четверг
1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями — 2023
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Школа главбуха на упрощенке — неделя бесплатного обучения
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Новинка! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 31 августа, среда
Новинка от CPA ! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации на практике
Дата проведения: 31 августа, среда
Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?
Дата проведения: 31 августа, среда
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом»
Дата проведения: 30 августа, вторник
Презентация программ MBA (очно)
Дата проведения: 30 августа, вторник
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В этой публикации поговорим о более дорогой спецодежде, которая принимается в качестве основных средств. Напомним, что спецодежда, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев (или продолжительность операционного цикла организации, если он больше 12 месяцев), стоимостью выше установленного лимита в организации и свыше 100 000 рублей в НУ принимается в составе ОС, согласно ФСБУ 6/2020. Разберем практический пример в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.
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— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/76519 от 08.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Текущую прибыль можно уменьшить на ошибки прошлых периодов
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/76644 от 08.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Любого человека могут вызвать на допрос в ИФНС. За неявку — штраф
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10775@от 17.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Списанный долг нельзя учесть в расходах. Но если списание выгодно кредитору — то можно
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