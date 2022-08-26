«Утренний бухгалтер». Срок эксперимента по маркировке пива продлили до 28 февраля 2023 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Власти продлевают срок перехода к обязательной маркировке пива. Ранее предполагалось, что она заработает уже 1 сентября этого года.

Прощение долга — не всегда подарок должнику. Иногда это в интересах кредитора.

Текущую прибыль можно уменьшить на ошибки прошлых периодов.

Фирмы, которые оказывают помощь ДНР и ЛНР, в том числе восстанавливать жилье и инфраструктуру, хотят освободить от НДС.

​​​​​​​Любого человека могут вызвать на допрос в ИФНС. За неявку — штраф.

Госзакупки — метод финансового благополучия или рискованный путь к упущенной выгоде, финансовым потерям и банкротству? Приходите на бесплатный вебинар «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: выгоды и риски» 30 августа в 11:00 мск и мы подробно разберем, какие перемены ждут участников госзакупок, оценим риски и по шагам проговорим случаи, когда результатом госзакупок может стать административная, гражданская и уголовная ответственность. Узнать подробнее и записаться

Новости

События

Договоры, налоговые последствия договоров. Налоговые риски, связанные с расчетами НДС и налога на прибыль

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО — курс удаленного обучения

Дата проведения: 1 сентября, четверг

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями — 2023

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Школа главбуха на упрощенке — неделя бесплатного обучения

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Новинка! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 31 августа, среда

Новинка от CPA ! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации на практике

Дата проведения: 31 августа, среда

Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?

Дата проведения: 31 августа, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом»

Дата проведения: 30 августа, вторник

Презентация программ MBA (очно)

Дата проведения: 30 августа, вторник

Статьи

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Собрали в небольшую подборку самые неприятные налоговые споры за прошедшие три месяца. Мотайте на ус, как делать нельзя.

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Такую инициативу продвигает Центробанк.

— Учет спецодежды в 1С: как принять к учету, передать в эксплуатацию и списать согласно ФСБУ 6/2020

В этой публикации поговорим о более дорогой спецодежде, которая принимается в качестве основных средств. Напомним, что спецодежда, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев (или продолжительность операционного цикла организации, если он больше 12 месяцев), стоимостью выше установленного лимита в организации и свыше 100 000 рублей в НУ принимается в составе ОС, согласно ФСБУ 6/2020. Разберем практический пример в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

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Исполнение гособоронзаказа — сфера, жестко регулируемая со стороны сразу нескольких органов власти — Минобороны, ФАС и Прокуратуры. Кроме того, в рамках ГОЗ для исполнителей существует совершенно особая обязанность вести раздельный учет по каждому государственному контракту.

— Системы оплаты труда в 2022 году

Каждая компания должна установить систему оплаты труда своих работников. Как это сделать, какие виды систем существуют — расскажем в нашей статье.

— Как правильно рассчитать НДФЛ с победителей акции и удержать налог

Исполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ при передаче физическому лицу приза (выигрыша), включающего в себя одновременно и натуральную, и денежную формы.

— Учет расходов на экстренную перевозку сотрудника в медучреждение

Применение нормы пункта 10 статьи 217 НК в отношении расходов по авиаперевозке работника в критическом состоянии к месту оказания медицинской помощи, если услуги оказаны организацией, не являющейся медицинской.

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/76519 от 08.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Текущую прибыль можно уменьшить на ошибки прошлых периодов

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/76644 от 08.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Любого человека могут вызвать на допрос в ИФНС. За неявку — штраф

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/10775@от 17.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Списанный долг нельзя учесть в расходах. Но если списание выгодно кредитору — то можно

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