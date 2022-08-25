«Утренний бухгалтер». Банки вернут клиентам деньги, которые ушли мошенникам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Банки вернут клиентам деньги, которые ушли мошенникам. Но только если воры есть в базе ЦБ. Об этом рассказали в самом Центробанке.
Перечислять зарплату сотрудникам можно будет по номеру телефона без указания их банковского счета.
Узнать размер своей будущей пенсии можно в ПФР. Готовы правила выдачи этой информации.
Если ИП призвали на военные сборы, ему не возместят потерю дохода и не отменят фиксированные взносы.
Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года. Но если она еще не достроена — то через 5 лет.
Важные изменения для бухгалтеров на 2022-2023 годы
Изменили ФСБУ 25/2018 «Аренда» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
— ввели ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;
— на подходе ФСБУ по инвентаризации.
Глобально меняется Налоговый кодекс.
Грядет обязательный переход на единый налоговый платёж (ЕНП):
Подробно разберем все сложности 26 и 27 сентября на семинаре: «Бухгалтерская и налоговая отчетность 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023»
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Новости
- Узнать размер своей будущей пенсии можно в ПФР. Готовы правила выдачи этой информации
- Меняют форму 6-НДФЛ. Для сроков уплаты налога там теперь всего 4 строки
- Будут новые формы СТД-Р и СТД-СФР
- Компания продает товары в Херсон и не может понять, какую ставку НДС применять. 0% или 20%?
- Перечислять зарплату сотрудникам можно будет по номеру телефона без указания их банковского счета
- Инвестдайджест. На Мосбирже рост, рубль остается стабильным
- Кабмин утвердил перечень обязательных приложений для гаджетов
- Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года. Но если она еще не достроена — то через 5 лет
- Ищут ведущего бухгалтера. И это почти вакансия мечты
- Северным пенсионерам оплатят бензин для поездки на отдых
- По расходам на лечение жениха не дадут социальный вычет по НДФЛ
- Россияне взяли в июле рекордное число кредитов наличными. Меньше всего в долги влезли в Якутии
- Зарплаты по России стали больше. В лидерах — Чукотка и Ямал
- Если ИП призвали на военные сборы, ему не возместят потерю дохода и не отменят фиксированные взносы
- Банки вернут клиентам деньги, которые ушли мошенникам. Но только, если воры есть в базе ЦБ
- Работодатель не имеет права заставлять вас есть еду в производственной столовой
- Нулевой НДС для гостиниц: есть нюансы, в которых легко разобраться. Вебинар уже завтра!
- «Яндекс» решил продавать под собственными марками чайники и машины для изготовления сосисок
- Заявление на возврат налога можно подать в течение 3 лет со дня его уплаты
- Взаимозависимые компании могут применять УСН, но без признаков дробления бизнеса
- Покупатель слишком дешевой недвижимости должен обосновать ее цену
События
Новинка! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 31 августа, среда
Новинка от CPA ! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации на практике
Дата проведения: 31 августа, среда
Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?
Дата проведения: 31 августа, среда
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом»
Дата проведения: 30 августа, вторник
Презентация программ MBA (очно)
Дата проведения: 30 августа, вторник
Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: выгоды и риски
Дата проведения: 30 августа, вторник
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 30 августа, вторник
Как оптимизировать расходы, правильно применяя нормы Налогового кодекса РФ
Дата проведения: 30 августа, вторник
Разбираемся с нюансами исчисления и уплаты НДС по операциям в рамках ЕАЭС
Дата проведения: 30 августа, вторник
Дата проведения: 29 августа, понедельник
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В гостиничном комплексе работает ресторан. Может ли это заведение воспользоваться льготой, установленной для объектов общественного питания?
— Как заполнить СЗВ-СТАЖ в 2022 году
Раз в год работодатели сдают в ПФР персонифицированную отчетность по форме СЗВ-СТАЖ на всех сотрудников. Аналогичный отчет готовят и для увольняющегося сотрудника.
— Как изменить счет отражения расходов на оплату труда сотрудника в 1С?
Бухгалтеры спрашивают: «Сотрудник переводится из одного подразделения в другое, необходимо изменить способ отражения расходов на оплату труда со счета 20 на счет 26 в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. Подскажите, как это сделать?» Спешим поделиться ответом.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/66931 от 12.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости По расходам на лечение жениха не дадут социальный вычет по НДФЛ
ФНС РФ: Письмо № СД-19-2/188@ от 16.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Взаимозависимые компании могут применять УСН, но без признаков дробления бизнеса
: Определение № 88-14556/2022 от 04.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Работника сократили после длительного простоя. Суд с этим не согласился
ФНС РФ: Письмо № БВ-3-8/8836@ от 18.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Заявление на возврат налога можно подать в течение 3 лет со дня его уплаты
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/65412 от 07.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года. Но если она еще не достроена — то через 5 лет
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