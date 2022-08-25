«Утренний бухгалтер». Банки вернут клиентам деньги, которые ушли мошенникам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Банки вернут клиентам деньги, которые ушли мошенникам. Но только если воры есть в базе ЦБ. Об этом рассказали в самом Центробанке.

Перечислять зарплату сотрудникам можно будет по номеру телефона без указания их банковского счета.

Узнать размер своей будущей пенсии можно в ПФР. Готовы правила выдачи этой информации.

Если ИП призвали на военные сборы, ему не возместят потерю дохода и не отменят фиксированные взносы.

Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года. Но если она еще не достроена — то через 5 лет.

Важные изменения для бухгалтеров на 2022-2023 годы Изменили ФСБУ 25/2018 «Аренда» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»; — ввели ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»; — на подходе ФСБУ по инвентаризации. Глобально меняется Налоговый кодекс. Грядет обязательный переход на единый налоговый платёж (ЕНП): ​​​​​​​Подробно разберем все сложности 26 и 27 сентября на семинаре: «Бухгалтерская и налоговая отчетность 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023» Регистрируйтесь на семинар по телефону: +7 (495) 748-03-16, +7 (495) 601-88-32 Узнать подробнее

Новости

События

Новинка! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 31 августа, среда

Новинка от CPA ! Финансовая отчетность US GAAP и IFRS . Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации на практике

Дата проведения: 31 августа, среда

Бухгалтер вышел из отпуска: что нового?

Дата проведения: 31 августа, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом»

Дата проведения: 30 августа, вторник

Презентация программ MBA (очно)

Дата проведения: 30 августа, вторник

Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: выгоды и риски

Дата проведения: 30 августа, вторник

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 30 августа, вторник

Как оптимизировать расходы, правильно применяя нормы Налогового кодекса РФ

Дата проведения: 30 августа, вторник

Разбираемся с нюансами исчисления и уплаты НДС по операциям в рамках ЕАЭС

Дата проведения: 30 августа, вторник

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

Дата проведения: 29 августа, понедельник

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И для этого не нужна будет КЭП.

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Обзор нового указа президента.

— Имеет ли право на освобождение от НДС ресторан, входящий в состав гостиницы?

В гостиничном комплексе работает ресторан. Может ли это заведение воспользоваться льготой, установленной для объектов общественного питания?

— Как заполнить СЗВ-СТАЖ в 2022 году

Раз в год работодатели сдают в ПФР персонифицированную отчетность по форме СЗВ-СТАЖ на всех сотрудников. Аналогичный отчет готовят и для увольняющегося сотрудника.

— Как изменить счет отражения расходов на оплату труда сотрудника в 1С?

Бухгалтеры спрашивают: «Сотрудник переводится из одного подразделения в другое, необходимо изменить способ отражения расходов на оплату труда со счета 20 на счет 26 в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. Подскажите, как это сделать?» Спешим поделиться ответом.

— Как налоговики жестили этим летом: топ налоговых споров, когда даже суды не помогли бизнесу

Собрали в небольшую подборку самые неприятные налоговые споры за прошедшие три месяца. Мотайте на ус, как делать нельзя.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/66931 от 12.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости По расходам на лечение жениха не дадут социальный вычет по НДФЛ

ФНС РФ: Письмо № СД-19-2/188@ от 16.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Взаимозависимые компании могут применять УСН, но без признаков дробления бизнеса

: Определение № 88-14556/2022 от 04.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Работника сократили после длительного простоя. Суд с этим не согласился

ФНС РФ: Письмо № БВ-3-8/8836@ от 18.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Заявление на возврат налога можно подать в течение 3 лет со дня его уплаты

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/65412 от 07.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года. Но если она еще не достроена — то через 5 лет

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