АСК НДС-2 вновь открывает охоту

Активизировались и различные телеграм-каналы и интернет-ресурсы. Предлагают приобрести фото или файлы «деревьев» по прошлому периоду. Якобы для спокойствия директора или бухгалтера. Естественно, за процент от суммы сомнительного НДС.

Подробнее о «воздушном» НДС в следующих постах блога

В следующих постах блога наша платформа подробно разберет суть незаконных услуг покупки НДС (далее по тексту «воздух»). И, что важнее, какие последствия ожидают потребителя услуги с точки зрения практического опыта наших пользователей.

Почему компаниям нужен «воздух»

«Воздухом» пользуются не от хорошей жизни. Это и специфика какой-то отрасли, и реверс заказчику, и кассовые разрывы, когда оплата по акту дай бог будет через месяца два или три, и выплата зарплаты сотрудникам и руководству.

В течение полугода мы мониторили 37 компаний из разных регионов нашей страны с оборотом от 12 млн в месяц. Мы пришли к выводу, что проблемы нашего пользователя в части применения оптимизации абсолютно не связаны с его желанием или стечением обстоятельств.

Порядка 78% контрагентов наших пользователей разбавляют НДС «воздухом». Это и поставщики, и исполнители по услугам, и все те, кто находится в книге покупок как «основные». Это похоже на бесстрашие на фоне безнаказанности. Ну и региональные особенности тоже. Ведь регионы менее требовательны к критериям добросовестности.

Что в такой ситуации делать добропорядочному бизнесу

Начиная с 20 августа 2022 пошли массовые приглашения на рабочую группу под предводительством начальника или зама КАО при ИФНС. Рекомендуют подать уточненки по данным контрагентам и доплатить НДС.

Соглашаться на налоговый мониторинг и подписать себя на фактически 100% уплату в бюджет после требования от ИФНС? А может стоить предъявить эти претензии самому поставщику или подрядчику, и он компенсирует потери? Ну конечно же нет и нет.

А теперь по порядку.

Налоговый мониторинг

Так себе затея. С одной стороны, действительно необходим контроль за теневыми операциями. Но почему платить за контроль должен добросовестный бизнес?

Несомненно, мониторинг постепенно в течение 3-5 лет естественным образом преобразуют в справедливый для всех сторон механизм «налогоплательщик-государство». Но пока это просто короткая дорога к уплате доначислений в бюджет без суда и следствия.

Налоговая оговорка

Имеется в виду допсоглашение к договору с контрагентом. В нем контрагент обязуется возместить ваши потери по НДС или урегулировать разрывы новыми счетами-фактуры. Это сказка без счастливого конца.

По нашей статистике 99,9% таких запросов или претензий приводит к разрыву отношений. Никто ничего не будет урегулировать или компенсировать. Более того, возможны обратные претензии. Мол, это вы сами «воздух» покупали, а на нас хотите перевыставить потери...

Какие решения из ситуации предлагает контрагент.рф

1. Мы регулярно обновляем базу данных. Наши пользователи активно помогают добавлять информацию. Сейчас база содержит более 528 000 налогоплательщиков, чья маркировка по АСК НДС-2 имеет признаки технического характера или фиктивного ведения бизнеса.

Это значит, что данные компании уже на 99,9% попадут у налоговиков в «технички». В недобросовестные контрагенты, хотя таких терминов пока наш НК не содержит. По ним полным ходом начнутся мероприятия налогового контроля с целью предъявить требования к выгодоприобретателю. Т. е. нашему пользователю.

Бороться с такой несправедливостью необходимо строго в правовом поле. Но на практике пока до этого поля доходят, шансы на успех снижаются в разы.

Поэтому Контрагент.рф настоятельно рекомендует проверять своих контрагентов по книге покупок не менее чем 1 раза в квартал, чтобы заранее понимать какие хлопоты и финансовые потери можно заполучить в будущем. И главное, стоит ли дальше работать с таким контрагентом. Ведь он, по сути, не справился со своими налоговыми обязанностями в самом начале сотрудничества...

Затраты посчитаем на простом примере. Пользователь заплатил за доступ к базе 30 000 рублей. А сэкономил на пенях и штрафах, в случае проведения комплексных мероприятий налогового контроля 362 000 рублей. И это без учета последствий по 54.1 НК.

2. Наша платформа никогда не была против информационных систем, которые дают красивые отчеты и актуальную информацию из десятков государственных источников. Мы двумя руками за!

Но давайте на чистоту. Данные отчеты и информация еще ни в одном арбитраже не сыграла на руку налогоплательщику.

А все потому, что ресурс информационный, его нельзя привлечь как свидетеля. Тем более не получится сослаться на его мнение.

Пользоваться информационными системами, несомненно, нужно и важно. Ведь даже по примитивным триггерам и отрицательным индикаторам можно оградить свой бизнес от 10-15% потенциальных рисков и доначислений.

Наша платформа тоже имеет соглашение с одной из систем. Они поставляют нам триггерные материалы для более точного и всестороннего заключения в отчете по контрагенту.

Если кто-то напишет в комментариях, что это не так и сервисы дают практически 100% защищенность в борьбе с недобросовестными контрагентами, мы выложит в несколько примеров ИНН. Им все информационные системы ставят высокий рейтинг, а по факту компании использовали в откровенно незаконных налоговых схемах. И на руководство возбудили уголовные дела по 199 и 172 УК.

Поэтому в совокупности с информационным потоком сторонних сервисов платформа Контрагент.рф в разы увеличит безопасность вашего бизнеса. Даст возможность заранее подготовиться к потенциальным негативным последствиям.

3. Новый поставщик или исполнитель услуг может быть кристально чистым после проверки на информационных ресурсах. А на практике в предыдущих периодах он вел активную незаконную деятельность.

Самое смешное, его такого контрагента обычно даже особо не беспокоят надзорные органы. Ведь «за голым гнать — ничего не взять», русская народная поговорка.

Проверяющие ожидают связки с платежеспособным выгодоприобретателем. Они и заплатит и за себя и за того брата. На основании прошлых эпизодов бурной деятельности контрагента выгодоприобретателю начнут предъявлять претензии в текущих периодах.

Платформа Контрагент.рф рекомендует проверить своего контрагента на добросовестность и порядочность в прошлом.

Каждый новый пользователь платформы неприятно удивляется, когда обнаруживает, что его поставщик когда-то был микро- и макропрачечной в интересах других заказчиков или покупателей.