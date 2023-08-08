Спецоценка (СОУТ)

СОУТ переводится на электронный документооборот

Внимание! В закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ внесены поправки.

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СОУТ переводится на электронный документооборот
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Закон от 24 июля 2023 г. № 381-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» опубликован на портале правовой информации.

Ключевые изменения:

  1. Начиная с 01.09.2023, наряду с бумажной формой, для оформления отчёта о специальной оценке условий труда будет использоваться его электронный аналог.

  2. Сертификат эксперта на право выполнения работ по СОУТ и выписку из реестра организаций, проводящих СОУТ, будут выдаваться в электронном виде и формировать её автоматически (по запросу и без участия человека).

  3. Для согласования отчёта о проведении СОУТ члены комиссии смогут использовать электронную цифровую подпись (усиленную квалифицированную, либо усиленную неквалифицированную).

  4. Экспертные организации могут предоставлять в Минтруд сведения об экспертном составе в электронном виде через личный кабинет во ФГИС СОУТ.

  5. Информация о сокращении области аккредитации лаборатории, являющейся структурным подразделением организации, проводящей СОУТ, запрашивается у Росаккредитации через СМЭВ.

Кроме того, введён запрет на рассмотрение разногласий по результатам экспертизы качества СОУТ, если по ней уже принято судебное решение.

Закон вступает в силу с 4 августа 2023 г.

Пункт 2, подпункт «а» пункта 5, пункты 6 и 8, абзацы третий—седьмой подпункта «а» и подпункт «б» пункта 10, пункты 11 – 13, абзацы второй и третий подпункта «а», подпункты «б» и «в» пункта 15 и пункт 18 статьи 1 Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2023 г.

О грядущих изменениях в СОУТ

Минтруд внесёт поправки в Порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества СОУТ, утверждённый приказом Минтруда от 8 июня 2016 г. № 501н.

Соответствующий проект ведомственного приказа размещён для общественного обсуждения на сайте.

В порядок предложили добавить основания для отказа заявителям, которые не согласны с её результатами. Претензии не примут в работу, в т.ч. если:

  • нет копии заключения государственной экспертизы;

  • данные в ней отличаются от информации в заявлении;

  • срок действия результатов СОУТ истёк на дату обращения.

Публичное обсуждение проекта завершат 10 августа.

Обращаем внимание, что с 1 сентября 2023 года разногласия по вопросам проведения экспертизы качества СОУТ не будут рассматриваться, если есть вступившее в силу решение суда, которое основано на её результатах. Такая поправка в закон «О специальной оценке условий труда» внесена законом от 24 июля 2023 № 381-ФЗ.

На этом всё.

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