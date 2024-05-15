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Кассовые операции

Лимит расчетов наличными в 2024 году: что нужно знать бизнесу

Предельный размер расчетов наличными денежными средствами установлен для компаний и индивидуальных предпринимателей. Чему он равен и какая ответственность предусмотрена за превышение лимита, расскажем в нашей статье.
Лимит расчетов наличными в 2024 году: что нужно знать бизнесу
Иллюстрация: evgeny-396051/pixabay

Лимит расчетов наличными между юридическими лицами

В 2024 году лимит расчетов наличными между юридическими лицами составляет 100 тыс. рублей в рамках одного договора (п. 4 указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У). Его обязаны соблюдать оба участника расчетов: и плательщик, и получатель наличных денег.

Если стороны рассчитываются наличными в иностранной валюте, сумма в валюте не должна превышать сумму, эквивалентную 100 тыс. рублям по официальному курсу Банка России на дату расчетов.

Вид договора, по которому производится оплата наличными, для целей применения лимита расчетов неважен. Например, в размере, превышающем 100 тыс. рублей, нельзя производить:

  • оплату товаров, работ или услуг за наличный расчет;

  • выдачу и получение займов в наличной форме.

Дополнительные ограничения предусмотрены для ряда организаций при выдаче (возврате) займов, уплате процентов, неустоек (штрафов, пеней) по привлеченным займам, например:

  • микрофинансовая организация может расходовать на указанные цели по одному договору в сумме не более 50 тыс. рублей. При этом в течение одного дня можно выдать из кассы не более 1 млн рублей в расчете на микрофинансовую организацию или ее обособленное подразделение (п. 1 указания № 5348-У);

  • кредитный потребительский кооператив и сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив вправе расходовать на эти цели по одному договору в сумме, не превышающей 100 тыс. рублей. При этом в течение одного дня можно выдать не более 2 млн рублей в расчете на такой кооператив или его обособленное подразделение (п. 1 указания № 5348-У).

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Лимит расчетов между юридическим и физическим лицом

Лимит расчетов наличными между юрлицами и физлицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, указанием № 5348-У не установлен. Отдельные исключения предусмотрены (п. 1 указания № 5348-У):

  • для микрофинансовых организаций и ломбардов;

  • кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Лимит расчетов наличными между ИП

Индивидуальные предприниматели, как и юрлица, отнесены к участникам наличных расчетов. Поэтому при расчетах между ИП нужно соблюдать лимит расчетов наличными — 100 тыс. рублей в рамках одного договора (пп. 1, 4 указания № 5348-У).

В размере, не превышающем эту сумму, должны рассчитываться между собой:

  • два ИП;

  • ИП и юрлицо. При этом необходимо учитывать дополнительные ограничения, установленные для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Лимит расчетов наличными между физическими лицами

Лимит расчетов наличными между физическими лицами не установлен.

Лимит расчетов наличными между самозанятыми

Лимит установлен для участников наличных расчетов, которыми являются юрлица и индивидуальные предприниматели (пп. 1, 4 указания № 5348-У). Самозанятыми же могут быть как предприниматели, так и физлица, не имеющие статуса ИП.

Физическое лицо, не имеющее статус индивидуального предпринимателя и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не является участником наличных расчетов, то есть лимит при работе с такими лицами не применяется (письмо УФНС по городу Москве от 10.06.2020 № 20-21/093682@).

ИП, уплачивающий налог на профессиональный доход, при расчетах наличными денежными средствами ограничен суммой 100 тыс. рублей в рамках одного договора.

Таким образом, определяющим моментом в сфере проведения расчетов между самозанятыми является факт наличия хотя бы у одной из сторон статуса индивидуального предпринимателя и осуществление расчетов именно при ведении им предпринимательской деятельности.

Лимит расчетов наличными в кассе

Выручку, поступившую наличными в кассу организации от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, можно использовать только на следующие цели (п. 1 указания № 5348-У):

  • выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы. Можно выдать из выручки зарплату, в том числе премии, доплаты за сверхурочную работу, оплату простоя и другие подобные выплаты, а также отпускные;

  • выплаты социального характера как работникам, так и иным лицам;

  • оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;

  • выдачу работникам под отчет;

  • возврат за оплаченные наличными возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги.

Все организации, принимающие и (или) выдающие наличные деньги либо планирующие это делать, должны устанавливать лимит остатка денег в кассе. Исключение составляют малые предприятия.

Компания самостоятельно определяет такой лимит, исходя из характера своей деятельности с учетом объемов поступлений или объемов выдач наличных денег (п. 2 указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У).

Чтобы не допустить ситуации, когда остаток денег в кассе на конец рабочего дня превышает установленный лимит, наличные необходимо сдавать в банк. Исключение составляют дни, в которые превышение лимита допустимо, например, в день выдачи зарплаты.

За превышение лимита остатка денег в кассе в остальные дни предусмотрена административная ответственность.

Лимит расчетов наличными по одному договору

Лимит расчетов наличными между организациями (предпринимателями) составляет 100 тыс. рублей в рамках одного договора (п. 4 указания № 5348-У). При этом не имеют значения:

  • вид договора. Например, наличными нельзя получить или выдать заем на сумму более 100 тыс. рублей, а также оплатить товары или услуги стоимостью более 100 тыс. рублей;

  • срок договора, периодичность и количество платежей. В частности, нельзя оплатить в разные дни несколькими наличными платежами товары, отгруженные по одному договору, если они стоят больше 100 тыс. рублей, даже если каждый платеж будет меньше этой суммы. В то же время можно совершить несколько наличных платежей до 100 тыс. рублей в течение одного дня, но по разным договорам;

  • обязательствопредусмотренное договором, дополнительным соглашением к нему или вытекающее из договора. Например, нельзя оплатить наличными договорные санкции, если наличными уже была оплачена цена товаров по этому договору в сумме 100 тыс. рублей;

  • оформление договора (через единый документ или обмен документами). Нельзя оплатить наличными сумму по счету, превышающую 100 тыс. рублей;

  • способ расчетов (через кассу или подотчетное лицо). Однако лимит наличных расчетов не применяется, если командированный работник за счет денег, выданных ему под отчет, оплачивает собственные расходы (на проезд, проживание), которые обязан возместить работодатель.

Штрафы за превышение лимита расчетов наличными

За превышение лимита расчета наличными предусмотрен штраф. Его могут наложить налоговые органы, если выявят наличные расчеты, превышающие предельный размер, в течение 60 календарных дней со дня совершения правонарушения (ч. 1 ст. 4.5, ч. 1 ст. 23.5 КоАП). Срок давности исчисляется со дня совершения правонарушения (ч. 1.1 ст. 4.5 КоАП).

Штраф может быть наложен (ч. 1 ст. 15.1, примечание к ст. 2.4 КоАП):

  • на руководителя организации и ИП в размере от 4 до 5 тыс. рублей;

  • компанию в размере от 40 до 50 тыс. рублей.

Административный штраф налоговые органы заменят предупреждением, если правонарушение совершено впервые и соблюдены иные необходимые условия замены (ч. 2, 3 ст. 3.4, ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП).

Нарушение считается совершенным впервые, если на момент его совершения прошел годичный срок со дня исполнения постановления за совершение предыдущего однородного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 4.3, ст. 4.6 КоАП, письмо ФНС от 08.12.2016 № ОА-4-17/23483@).

Существует и другая позиция: при рассмотрении вопроса о возможности такой замены должны учитываться совершенные ранее иные административные правонарушения, в том числе не являющиеся однородными (п. 43 Обзора судебной практики Верховного Суда № 4 (2018)).

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