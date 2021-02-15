Стоит ли считать нерезидентом сотрудника, больше года живущего в другой стране. Кто это проверит?

Сотрудник застрял в другой стране, сидит там уже больше года. Как рассчитывать с ним НДФЛ после того, как он вернется? И нужно ли это вообще делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Сотрудник (гражданин РФ) прожил в другой стране больше года, т.е. уже нерезидент РФ. Если с ним заключать договор ГПХ, как рассчитывается НДФЛ (13/30%)? С доходов, полученных в России, стране пребывания? Если он возвращается в Россию, как рассчитывается НДФЛ в первые полгода? Работа на удаленке».

В комментариях спросили, а зачем вообще сообщать налоговикам, где он живет?

«Если он гражданин, да ещё и с пропиской, то зачем кому-то сообщать, что он где-то далеко?».

АВтор пишет, что они и не собираются об этом сообщать.

«Сообщать и не планируется, просто ищу вариант, удобный всем».

В общем-то, далее автору задают подобный вопрос.

«Вот оно вам надо где и сколько он прожил!? Он вам загранник показывал при подписании ГПД?».

Автор на это рассказывает подробнее о ситуации.

«Я точно знаю, что человек „застрял“ в другой стране. Учитывая, что многие страны еще закрыты, точно не резидент и неизвестной, сколько им еще будет. А если проведем как „резидент“ и однажды данные не сойдутся с ведомствами?».

Автору отвечают, что с паспортного контроля на границе в ФНС ничего не передают. И пока не собираются.

«В налоговую не передаются данные с паспортного контроля на таможне и в ближайшее время не будут передаваться. Если вы заключаете договор об удаленке, человек может находится где угодно и не обязан вас ставить в известность. Вы с ним заключаете договор как с гражданином РФ».

Еще в комментариях был некоторый спор, сюда его приводить не будем. И еще посоветовали вот эту статью почитать.

И заодно, посоветовали не бояться ФНС уж до такой степени, что она, якобы, все перемещения граждан отслеживает. А то так и до шапочки из фольги недалеко.

А Центр обучения «Клерка» приглагает прослушать онлайн-курс «Налоговая безопасность бизнеса: какие схемы опасны, а какие нет». Со вкусной скидкой 30%.

Курс от налоговых юристов-практиков, которые знают, что именно копают инспекторы. Он не зависит от дат и времени на его прохождение. Учитесь, когда вам это удобно.

Вы научитесь:

анализировать свои налоговые схемы: какие из них опасные, а какие нет;

понимать, какие риски по налогам есть у вашей компании;

минимизировать налоговые риски в самых разных ситуациях;

отстаивать свои методы налоговой оптимизации перед инспекторами и судами.

Записывайтесь скорее! Действует скидка 30%.