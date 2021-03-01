Налоговая амнистия для пострадавших компаний и новый налоговый режим для общепита. Что еще предлагает Титов

Для пострадавших компаний с оборотом до 2 млрд рублей предложили налоговую амнистию. А для общепита — новый налоговый режим на основе УСН с прогрессивной шкалой.

С таким предложением выступил Борис Титов, направивший письмо Андрею Белоусову.

«Провести налоговую амнистию — признать безнадежной к взысканию задолженность по налогам и взносам на 1 февраля 2021 года для компаний с оборотом до 2 млрд рублей, чья выручка в 2020 году снизилась более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, и для остальных компаний, если их выручка снизилась на 50% и более за тот же период», — привела пресс-служба выдержку из письма.

Также Титов предложил:

«по окончании программы кредитования под 2% на возобновление деятельности произвести 50% списание кредитов тем заемщикам, которые не выполнили условия по сохранению численности в размере 80% и более по сравнению с количеством на 1 июня 2020 года (в пределах сохраненной численности)»,

«ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости на 2020-2021 годы».

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Кроме того, он просит принять для отрасли общественного питания специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения с прогрессивной шкалой:

ставки в 6% и 15% (по базам «доходы» и «доходы минус расходы») до порога оборота 800 млн рублей,

(по базам «доходы» и «доходы минус расходы») до порога оборота ставки в 8% и 20%, с расширением допустимого количества сотрудников до 1 тыс. человек — для оборота от 800 млн рублей до 2 млрд рублей.

Еще бизнес-омбудсмен предложил пролонгировать договоры аренды для арендаторов государственной и муниципальной недвижимости.

По материалам «ТАСС».