🎓Вебинар. Как бухгалтеру на аутсорсе обезопасить себя от проблемных клиентов: методика экспресс-анализа. 16 ноября в 11:00 мск!

Прежде чем брать нового клиента на обслуживание, нужно провести экспресс-анализ его деятельности. Руководитель аутсорсинговой компании научит, как с помощью выписки банка провести анализ деятельности клиента, а также укажет на контрольные точки, на которые надо обратить внимание.
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Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
На вебинаре разберем:
Разработка регламента.
Анализ базы клиента. Контрольные точки.
Что делать если учетная база отсутствует.
Проверка соответствия данных в учете и налоговых регистрах.
Сверка ЕНС.
Оформление результатов экспресс- анализа.
Заключение договора на восстановление учёта.
Заключение договора на бухгалтерское сопровождение.
Ждем вас на вебинаре 16 ноября в 11:00 мск!
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