🎓Вебинар. Как бухгалтеру на аутсорсе обезопасить себя от проблемных клиентов: методика экспресс-анализа. 16 ноября в 11:00 мск!

Проверьте состояние дел клиента, прежде чем брать его на бухгалтерское обслуживание.

Прежде чем брать нового клиента на обслуживание, нужно провести экспресс-анализ его деятельности. Руководитель аутсорсинговой компании научит, как с помощью выписки банка провести анализ деятельности клиента, а также укажет на контрольные точки, на которые надо обратить внимание.

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Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

На вебинаре разберем:

Разработка регламента. Анализ базы клиента. Контрольные точки. Что делать если учетная база отсутствует. Проверка соответствия данных в учете и налоговых регистрах. Сверка ЕНС. Оформление результатов экспресс- анализа. Заключение договора на восстановление учёта. Заключение договора на бухгалтерское сопровождение.

Ждем вас на вебинаре 16 ноября в 11:00 мск!