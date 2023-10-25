Сервис доставки DHL поднял цены на 35%

С 1 ноября логическая служба DHL на 35% повысила тарифы в России на доставку, дополнительные сервисы, сборы и на услуги по таможенному декларированию. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на письмо компании.

Компания DHL Express ежегодно пересматривает стоимость услуг, принимая во внимание целый ряд факторов, в числе которых инфляция, операционные и иные затраты, такие как стоимость авиационных перевозок, автомобилей и их комплектующих, ГСМ и топлива, в том числе и авиационного, увеличение тарифов на аэропортовые сборы, — сказано в письме.

Со слов компании, в предыдущий раз тариф DHL индексировались в начале 2023 года.

Цены за доставку 1 кг груза по странам не изменились, но выросла стоимость сопутствующих услуг. За нестандартные габариты придется заплатить на 37% больше, до 4,8 тыс. рублей за место. Стоимость перевозки литиевых батарей выросла на 72%, до 2 тыс. рублей.

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