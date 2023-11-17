НДФЛ будет перечисляться в бюджет дважды в месяц

С 2024 года налоговые агенты по НДФЛ будут уведомлять ФНС о начисленном налоге два раза в месяц: не позднее 25 числа и не позднее 3 числа.

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому с 2024 года налоговые агенты обязаны перечислять НДФЛ в бюджет два раза в месяц.

Такое решение обеспечит стабильное пополнение регионального бюджета.

Организации и индивидуальные предприниматели, исполняющие обязанности налогового агента по НДФЛ, указывают информацию об исчисленных и удержанных ими суммах указанного налога за период с 1-го по 22-е число текущего месяца не позднее 25 числа, — сказано в законе.

За период с 23 числа по последнее число текущего месяца организации и ИП должны предоставлять уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей и страховых взносах не позднее 3 числа текущего месяца.

За период с 23 декабря по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня календарного года.

Сейчас уведомления представляются в налоговую не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты. С 1 октября 2023 года ввели добровольное уведомление по НДФЛ два раза в месяц.