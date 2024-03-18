⚡️Итоги дня: полмиллиона рублей из-за птички, избирательную урну залили зеленкой, школьные туалеты на улице велено изничтожить

Собрали интересные новости за 15 марта в кратком дайджесте:

Аэропорт Пулково заплатит авиакомпании «Россия» полмиллиона рублей из-за того, что вовремя не смог прогнать птицу. Во время взлета в двигатель самолета залетела птица. Авиакомпания была вынуждена прервать взлет и отправить самолет на ремонт. Расследование Росавиации пришло к выводу, что виновником инцидента стал аэропорт Пулково, не сумевший обезопасить самолеты от столкновения с птицами.

В Москве избирательница залила зеленкой урну с бюллетенями. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.

С 1 апреля Болгария начнет выдавать шенгенские визы россиянам. С заявлениями будут работать консульская служба посольства в Москве и генконсульство в Петербурге.

Медведев поручил «изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице. Такие туалеты — «наследие прошлого». «Надо сделать все, чтобы закрыть эту проблему», — заявил он.

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки продукции в Россию через параллельный импорт, включая продажу на маркетплейсах.

Сибирские сладости поставляют в 21 страну мира. В минувшем году предприятия экспортировали около 1,5 тыс. тонн джемов и варенья. Основными странами-покупателями стали: Казахстан — в эту страну экспортировали в основном фруктовые конфитюры, повидло и фруктово-ягодные наполнители. Монголия — повидло и Китай — варенье.