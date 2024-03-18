⚡️Итоги дня: полмиллиона рублей из-за птички, избирательную урну залили зеленкой, школьные туалеты на улице велено изничтожить

Собрали интересные новости за 15 марта в кратком дайджесте:
Аэропорт Пулково заплатит авиакомпании «Россия» полмиллиона рублей из-за того, что вовремя не смог прогнать птицу. Во время взлета в двигатель самолета залетела птица. Авиакомпания была вынуждена прервать взлет и отправить самолет на ремонт. Расследование Росавиации пришло к выводу, что виновником инцидента стал аэропорт Пулково, не сумевший обезопасить самолеты от столкновения с птицами.
В Москве избирательница залила зеленкой урну с бюллетенями. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.
С 1 апреля Болгария начнет выдавать шенгенские визы россиянам. С заявлениями будут работать консульская служба посольства в Москве и генконсульство в Петербурге.
Медведев поручил «изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице. Такие туалеты — «наследие прошлого». «Надо сделать все, чтобы закрыть эту проблему», — заявил он.
Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать поставки продукции в Россию через параллельный импорт, включая продажу на маркетплейсах.
Сибирские сладости поставляют в 21 страну мира.
В минувшем году предприятия экспортировали около 1,5 тыс. тонн джемов и варенья. Основными странами-покупателями стали: Казахстан — в эту страну экспортировали в основном фруктовые конфитюры, повидло и фруктово-ягодные наполнители. Монголия — повидло и Китай — варенье.
РЖД показали дизайн высокоскоростного поезда. Он будет ходить по магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. Внешне он похож на усовершенствованный «Сапсан», однако его передняя часть станет более обтекаемой.
Россельхознадзор запретил импорт кормов для домашних животных из Таиланда. Ограничения коснутся 6 тайских производителей. На российский рынок эти компании поставляют корма для кошек и собак под брендами Hiq, Prime Nature, «Деревенские лакомства», Mi-Mi, Grandorf, «Родные корма», Original Taste, A-Soli, Prime, Best Dinner и другими.
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