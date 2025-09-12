💥 Снижение ключевой ставки, новые требования к первичке-2026, Zoom могут заблокировать, новые КБК, возможное повышение НДС + зарплат и пенсий. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 8 по 12 сентября 2025 года, которые вы могли пропустить.

❗ С 5 сентября 2025 действуют новые правила обработки персональных данных

С 1 сентября Роскомнадзор ужесточил критерии оценки рисков при обработке персональных данных. Порог для категории «Б» снижен до 10 тыс. записей, а для высокорисковых объектов вводятся регулярные проверки.

⚡ 12 сентября 2025 Центробанк снизил ключевую ставку

Регулятор пересмотрел значение ключевой ставки. Она уменьшилась с 18% до 17% годовых.

❗ ФНС разъяснила, как обмениваться товарными накладными и актами выполненных работ в 2026 году

Бизнес больше не сможет обмениваться товарными накладными через операторов электронного документооборота. Однако если компания сейчас обменивается бумажными актами и электронными счетами-фактурами, то она сможет продолжать это делать и в дальнейшем.

🔢 Для уплаты госпошлины за оформление трудовых патентов иностранцам будут новые КБК

Минфин определил новые КБК для уплаты новых государственных пошлин.

📄 C 2026 года изменятся требования к первичным учетным документам

С 1 января станет обязательным применение универсального передаточного документа. Ряд электронных форматов утратит силу.

❓ Как отправлять электронные акты и товарные накладные в 2026 году? Эксперт Контур.Диадока разъяснил

Все клиенты Контур.Диадока успеют перестроить свои привычные процессы и легко перейдут на новый порядок работы. Всех пользователей сервиса проинформируют об изменениях в индивидуальном порядке.

📍 В 2026 году ИП сможет пересчитать налог по ПСН в случае уменьшения физпоказателей

Если у предпринимателей уменьшилось число используемых объектов в бизнесе, то они смогут пересчитать налог по патенту.

😦 Перевод с расчетного счета ИП на карту супруги могут посчитать выплатой зарплаты

ИП может переводить деньги члену семьи, но безопаснее сначала перевести деньги на личный счет.

❔ Что делать, если сайт налоговой завис при перевыпуске электронной подписи

Если старая подпись отозвана, а новая еще не выпущена – придется ехать в налоговую лично.

❕ Продлили сроки уплаты НДС для общепита, который потерял право на освобождение с 1 января 2025

Общепит, сумма доходов которого в 2024 году была больше 2 млрд руб. но меньше 3 млрд, должен заплатить НДС за I-III кварталы 2025 года. Срок уплаты для них продлили до 1 декабря 2025.

💻 Эксперт: платформу для видеосвязи Zoom могут заблокировать в России

На российском рынке телекоммуникаций обсуждают блокировку платформы Zoom.

❗ Положительное сальдо во время сдачи уточненной декларации снизит размер штрафа

Сумму штрафа можно сократить, если сальдо единого налогового счета (ЕНС) будет положительным при сдаче уточненной налоговой декларации за пределами срока уплаты налога.

👓 Налоговики рассказали об особенностях работы самозанятых с физлицами-подрядчиками: сравнительная таблица

Самозанятые могут привлекать для разовых работ физлиц по договорам ГПХ. В этом случае у последних (подрядчиков) и самозанятых будут разные обязанности.

📄 В кассовом чеке с 1 сентября 2025 года появился новый реквизит

В чеках при приеме безналичных платежей через интернет теперь должен быть такой признак расчета.

❗ Минтруд: как считать двухнедельное выходное пособие по новым правилам с 1 сентября 2025

Новый порядок расчета среднего заработка не устанавливает новых правил расчета, а только уточняет формулировки.

🔁 С 1 октября 2025 года будет новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

Предприниматели станут обмениваться универсальными сообщениями через операторов ЭДО. Они заменят извещения о получении документов.

📄 В форму СТД-СФР внесли изменения с 22 сентября 2025 года

Из формы выписки из электронной трудовой книжки убрали таблицу со сведениями о трудовой деятельности до 31 декабря 2019 года.

💰 Депутат рассказал, кому повысят зарплату с 1 октября 2025 года

Оклады сотрудников учреждений, которые подведомственны федеральным органам власти, проиндексируют на 7,6%.

😱 В Правительстве обсуждают повышение НДС до 22%

Кабмин рассматривает повышение НДС с 20 % до 22 %. По данным The Bell1 (СМИ-иноагент), это один из обсуждаемых способов закрыть растущий дефицит бюджета. Окончательного решения пока нет, но по словам источников издания, дискуссии вышли на финальную стадию.

👀 Депутаты хотят разрешить самозанятым сдавать в аренду нежилые помещения

Кабмин не поддержал законопроект, поскольку разрешение применять налог на профессиональный доход при сдаче в аренду нежилых помещений может привести к злоупотреблению режимом для самозанятых.

😲 Штрафы за утечку персданных могут повысить еще больше

Миронов предложил установить оборотные штрафы уже за первый случай утечки.

🙏 Нилов: пенсии проиндексируют 1 февраля 2026, потом с 1 апреля. Вторая индексация будет выше уровня инфляции

Депутат рассказал о сроках и принципах индексации пенсий в следующем году.

❗ Повышенную пенсию смогут назначать раньше: законопроект 2025

Депутаты предлагают снизить с 80 до 70 лет возраст, с которого положены повышенные фиксированные выплаты к пенсии.

❔ Роструд ответил, можно ли платить зарплату сотрудникам другой компании

Юрлицо не может платить зарплату сотрудникам другой компании.

💣 ФНС будет чаще проверять работодателей во второй половине 2025 года: кого именно

Эксперт считает, что налоговики сконцентрируются на самых рисковых отраслях.

❓ Предоплата пришла, пока бизнес был на УСН без НДС, а в месяце поставки уже надо платить 5%. Что будет с базой для единого налога?

Будет ли в состав оплаты включен НДС – зависит от договоренностей с контрагентом, а уже от них будет зависеть, изменится налоговая база для налога на УСН или нет.

😵 ИП-самозанятый с дохода по депозитам платит НДФЛ по налоговому уведомлению, а не сдает 3-НДФЛ. Налоговый юрист разобрал неясные разъяснения

Если у самозанятого был доход в виде процентов по вкладу – он платит НДФЛ как физлицо.

📄 Утвердили электронный формат для документов к уведомлениям о контролируемых сделках

По некоторым контролируемым сделкам сдают дополнительный пакет документов. Теперь утвержден формат для них.

🌎 Налоговики хотят исключить 5 офшоров и 9 государств из автообмена страновыми отчетами

Компаниям придется самостоятельно исполнять требования российской ФНС и сдавать страновой отчет, если государство прекратило автоматический обмен с Россией.