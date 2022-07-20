Что будет с дочками иностранных банков в России

• Райффайзенбанк — материнская компания настаивает на продаже в любом виде, включая «тщательно организованный выход». Российское подразделение обещает остаться на рынке и сохранить качество сервиса, даже если RBI выйдет из капитала.

• Росбанк — Societe Generale продала российский актив группе «Интеррос» Владимира Потанина с чистой потерей €3,2 млрд.

• ЮниКредит Банк — UniCredit активно ищет покупателей на российский актив, наряду с российскими покупателями рассматривают инвесторов из Китая и Индии.

• Ситибанк — американский акционер ведет переговоры о продаже всего бизнеса в России с несколькими покупателями. Наиболее вероятные покупатели — «Экспобанк» и «Ресо-гарантия».

• Банк «Хоум Кредит» — чешская группа продала все финансовые активы в России, переходный этап завершится не позднее ноября следующего года.

• ОТП-банк — чешский OTP Bank Plc не предоставляет финансирование «дочке» в России и не исключает вариант, при котором полностью покинет рынок.

• ИНГ-банк (Евразия) — санкции против россиян касаются непогашенных кредитов примерно на €700 млн.

• Азиатско-Тихоокеанский банк — расширяет активы в России. В мае выкупил розничные кредиты старейшего в Омске Квант Мобайл банка.

• Кредит Европа банк — присоединит подконтрольный IKEA Икано-банк и «сохранит рабочие места, клиентов и партнеров».

• РН Банк — в мае Renault передал активы российским государственным органам и сообщил, что продолжает работать в стандартном режиме.

• Банк «Центр-инвест» — планирует «как можно скорее» выйти из всех проектов в России.

• Дойче-банк — уходит из России и не планирует запускать в стране новые проекты. IT-сотрудники технологического центра переведены в Германию.

• «Интеза» — в мае ЦБ на год запретил Intesa Sanpaolo работать с итальянскими компаниями и гражданами Италии, которые не имеют вида на жительство в России. Операциях для генконсульства Италии ограничены.

• Эйч-эс-би-си Банк — продаёт российский актив «Экспобанку».

• АйСиБиСи-банк — остаётся опорным банком для китайских предприятий в России и Восточной Европе.

• Тойота Банк — продолжает выдавать кредиты и работает в штатном режиме, несмотря на приостановку деятельности Toyota Motors в России.

• БМВ Банк — приостановил деятельность в России вслед за BMW.

• Коммерцбанк — пообещал, что не бросит немецких «клиентов на произвол судьбы», пока они продолжают вести бизнес в России. Нарастил резервы почти до €0,5 млрд.

• Банк «Бэнк оф Чайна» — не выпускает, не переоформляет и не обслуживает карты.

• Креди Агриколь — приостановил все операции в России.

• БНП Париба Банк — отключил сотрудников российского офиса от компьютерных систем и остановил работу.

• Дж. П. Морган Банк — постепенно сворачивает бизнес в России: банк выполняет все принятые обязательства, но новые сделки не заключает.

• Фольксваген Банк — приостановил деятельность в России вслед за группой Volkswagen.

• Мерседес-Бенц банк — несмотря на приостановку деятельности Mercedes-Benz в России, банк выдает кредиты и работает в штатном режиме.

• «Кредит Свисс» — рассматривает перспективы работы в России, применяет все санкции ЕС, США, Великобритании и Швейцарии.

• Голдман Сакс — покидает Россию, часть московских сотрудников перевели в Дубай.

• «Икано Банк» — продаётся Кредит Европа банку.

• «Америкэн Экспресс» — приостановил деятельность в России и Белоруссии.