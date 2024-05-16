Wildberries упростил селлерам условия сотрудничества

Теперь продавцы на Wildberries смогут зафиксировать стоимость логистики и хранения товаров на 60 или 90 дней, им не придется платить штрафы «За другие нарушения».

После проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) маркетплейс Wildberries пересмотрел работу продавцов с платформой. Теперь у селлеров появились фиксированные тарифы на хранение товаров и логистику. Также определили условия штрафных удержаний за нарушения.

«Теперь у продавцов есть возможность бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров: тариф, который действовал в момент планирования конкретной поставки, останется неизменным», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Такой подход позволит сократить расходы селлеров на хранение товаров на складе. Они смогут зафиксировать стоимость перевозки продукции от склада до ПВЗ на 60 или 90 дней — в зависимости от категории товара.

Wildberries убрал из списка штрафов расплывчатый пункт «За другие нарушения». Весь список причин, по которым у продавца может появиться удержание, прописали в оферте.

«Также в оферте исчерпывающе закреплен и список случаев, когда Wildberries может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

Для продавцов, которые работают по модели продаж со склада, подробно описали процедуру приемки и сортировки товара. Если раньше время приемки отсчитывалось с момента сканирования каждой единицы, то теперь его будут считать с момента считывания штрих-кода коробки при приемке на воротах склада.

9 апреля 2024 годаФАС выдала Wildberries предупреждение о нарушении антимонопольного закона. Ведомство обнаружило в оферте, что маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия сотрудничества.