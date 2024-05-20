40 тысяч россиян бесплатно добрались до места лечения

С начала 2024 года СФР оформил бесплатные электронные билеты на поезда дальнего следования для 41,1 тыс. россиян, которым нужно поехать на лечение в другой регион. Этим правом могут воспользоваться люди с инвалидностью, ветераны, а также те, кто перенес воздействие радиации.

«По действующим правилам, бесплатный проезд предоставляется вместе с путевкой в санаторий или при направлении на лечение. В этом году 27,6 тыс. человек получили электронные проездные по путевкам медучреждений, 13,5 тыс. – по путевкам, выданным Социальным фондом», — сказано на сайте Соцфонда.

Пассажиры могут получить бесплатные билеты на поезд в кассе РЖД или самостоятельно при оформлении билета на сайте перевозчика. Для этого нужно выбрать маршрут, указать даты, вагон и место, а после система предложит оплату по льготе от Социального фонда. Пассажирам останется ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.