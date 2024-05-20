С компенсаций за утечку нужно платить НДФЛ

Операторы персональных данных, которые допустили их утечку и компенсируют ущерб пострадавшим, обязаны исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с таких выплат.

В ст. 217 НК перечислены доходы, не подлежащие обложению НДФЛ. Этот список не включает денежные выплаты в пользу физлиц в связи с допущенной компанией утечкой персональных данных. Об этом сказано в письме ФНС от 26.04.2024 № БС-4-11/5038@.

«Указанная денежная выплата подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке … Оператор-юридическое лицо, производящий указанную денежную выплату физическим лицам — субъектам персональных данных, признается налоговым агентом и обязан исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы физических лиц», — сказано в документе.

Компенсация за утечку персданных считается доходом, с которого нужно заплатить налог. Это значит, что при определении налоговой базы по НДФЛ учитывают все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, а также права на распоряжение ими.