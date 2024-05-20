На Авито продавцы смогут оставлять отзывы на покупателей

Где купить USDT за рубли: лучшие платформы для обмена usdt на наличные в Москве и СПБ

Сегодня многие ищут способы выгодно купить USDT за рубли, ведь Тезер – самый надежный и популярный стейблкоин в мире, и его курс напрямую привязан к курсу доллара (USD). В России эту монету можно приобрести несколькими способами: через биржи, с помощью P2P-сервисов и офлайн-обменников, которые находятся в крупных городах : Москва(МСК), Санкт-Петербург (СПБ).