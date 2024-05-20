На Авито продавцы смогут оставлять отзывы на покупателей

Продавец сможет поставить оценку покупателю, когда:
заказ завершен, и деньги получены.;
покупатель отказался от товара или вернул его, и продавец уже получил товар обратно;
заказ отменен одной из сторон до отправки товара.
Продавец сможет увидеть отзывы после оформления заказа или после начала переписки.
Тг-канал Авито уточняет, что отзыв продавца о покупателе будет опубликован, даже если покупатель решит не писать ответный отклик.
Как считаете, нужны отзывы о покупателях? Оставляйте комментарии.
Начать дискуссию