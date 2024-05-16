95% льгот по имущественным налогам предоставляют без заявлений

Что такое рентабельность продаж

Если бизнес растет, вместе с выручкой должна увеличиваться и прибыль. Но бывает так, что предприниматель смотрит только на общий оборот и не замечает, что расходы слишком высоки и ему ничего не остается. Чтобы не терять деньги из виду, нужно следить за рентабельностью продаж. Рассказываем, как это делать и каким образом она помогает найти проблемные зоны в бизнесе.