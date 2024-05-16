95% льгот по имущественным налогам предоставляют без заявлений

Такой подход установлен для:
пенсионеров и предпенсионеров;
инвалидов;
имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей;
владельцев хозпостроек;
ветеранов боевых действий, труда;
пострадавших в техногенных катастрофах.
Им не нужно представлять в налоговую дополнительные заявления или подтверждающие документы.
«Если в налоговые органы в рамках межведомственного взаимодействия не поступили сведения о лицах, относящихся ко льготным категориям, налогоплательщик вправе в любой период обратиться в любой налоговый орган с заявлением о ее предоставлении, указав необходимые документы-основания», — сказано на сайте ФНС.
В 2024 году Налоговая служба получила информацию из Социального фонда и Росреестра о 12,4 млн налогоплательщиках, у которых есть облагаемое налогом имущество.
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