Товарный знак. Самостоятельная регистрация бренда: плюсы, минусы и основные этапы

Регистрация товарного знака в Роспатенте — сложный и кропотливый процесс. Но без нее не обойтись, если вы хотите вести бизнес безопасно. Существует два варианта регистрации: можно самому подать заявку в ведомство или обратиться за помощью к специалистам. Разберемся, как проходит регистрация без посредников, в чем ее плюсы и недостатки.

Резюме статьи для тех, кто спешит:

Подать заявку на регистрацию товарного знака можно и самому. Но искать информацию, собирать документы и заполнять формы придется без помощи профессионала.

Лучше не спешить, делать все сосредоточенно и последовательно, так как любая ошибка может затянуть срок регистрации на несколько месяцев.

Но самый большой минус саморегистрации — отсутствие опыта и специфических знаний. В 70% случаев Роспатент присылает дополнительные запросы по заявке или предварительный отказ.

Чтобы грамотно на них ответить и добиться регистрации, понадобится помощь специалиста.

Если вы все-таки решили регистрировать бренд сами, придерживайтесь следующих шагов:

Проверка на патентопригодность и подбор классов МКТУ.

То есть проверка того, может ли ваше обозначение вообще быть зарегистрировано.

У Роспатента два основных требования к знаку — он должен быть уникальным и соответствовать законам Российской Федерации. Уникальность подразумевает, что никто не использует похожее или такое же наименование для нужных вам товаров и услуг.

Название нужно проверять в определенных классах МКТУ.

МКТУ — это международная классификация товаров и услуг. Всего есть 45 классов. Все товары и услуги распределены по ним так, чтобы бизнесы не конкурировали между собой. С 1 по 34 — товары, с 35 по 45 — услуги.

Нужно на берегу, еще до регистрации, определиться, в каких классах МКТУ вы хотите работать под брендом. Добавить их после подачи заявки будет нельзя.

К примеру, если я открываю ателье — выбираю 40 класс МКТУ, а если запускаю обучающий курс по пошиву одежды — уже 41.

Подача заявки на регистрацию.

Подобрали классы МКТУ и проверили название? Пора заняться заполнением заявки на регистрацию товарного знака.

К данному этапу нужно отнестись с большой внимательностью. Любая ошибка — это переписка с экспертом Роспатента и плюс 1-3 месяца ожидания.

Есть несколько вариантов самостоятельной подачи заявки:

Через единый портал «Госуслуги».

Через личный кабинет ФИПС.

Отправить по факсу на номер: +7 495 531-63-18.

Отправить почтой по адресу: Роспатент, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993.

Оплата первой части пошлин.

Госпошлины в процессе регистрации товарного знака оплачиваются дважды — сразу после подачи заявления в Роспатент и когда приходит «Решение о регистрации».

Сначала оплачивается пошлина за формальную экспертизу и экспертизу по существу.

Формальная экспертиза и экспертиза по существу.

После того, как вы подали заявку и оплатили первую пошлину, остается только ждать.

Эксперт может направить запрос для уточнения информации, если найдет неточности в документах или обнаружит мешающий знак. В первом случае нужно будет дополнить информацию, а во втором — предоставить исчерпывающие доказательства, что ваш бренд уникален и должен быть зарегистрирован.

Решение о регистрации и оплата второй части госпошлин.

Если экспертизы прошли успешно, ведомство направит вам «Решение о регистрации». В течение двух месяцев после его принятия нужно будет оплатить финальную пошлину — за выдачу свидетельства в электронном и печатном вариантах. Последнее — по желанию.

Преимущества самостоятельной регистрации товарного знака

Если вы решили разобраться в вопросе регистрации брендов, то безусловно найдете много плюсов в самостоятельной регистрации:

Экономия.

Первая и самая весомая причина заняться регистрацией самостоятельно. Оплата услуг патентных бюро составляет половину всех расходов, а иногда и больше. Намного выгоднее внести пошлины в Роспатент и не привлекать посредников.

Сохранение регистрации в тайне.

Конкуренты часто крадут названия, которые еще не прошли регистрацию. Самостоятельная подача заявки позволяет скрыть от всех обозначение и ваше намерение его зарегистрировать.

Возможность разобраться во всех нюансах.

Если в дальнейшем вы планируете регистрировать еще бренды, знания в этой области вам пригодятся.

Минусы самостоятельной регистрации товарного знака

При довольно скромных плюсах регистрация без помощи специалистов имеет серьезные риски:

Отказ в регистрации из-за некачественной проверки.

Проверить обозначение на патентопригодность можно тремя способами:

при помощи бесплатных ресурсов;

самостоятельно по базам Роспатента;

при помощи патентных бюро.

Первые два способа не включают отчета о регистрации — только перечень потенциально сходных знаков. Оценивать шансы на положительный исход придется самостоятельно. А сделать это без специфических знаний очень сложно.

Если окажется, что ваше или похожее обозначение кому-то принадлежит, Роспатент пришлет отказ.

Неправильный подбор классов МКТУ.

Подбирать классы нужно аккуратно, ведь от этого будет зависеть, в каких видах деятельности можно будет использовать товарный знак.

Пример из практики. Предприниматель из Краснодара решил зарегистрировать название «Белый рис» для доставки суши. Для этого ему был необходим 43 класс МКТУ. Но в этом классе название было уже занято, поэтому его просто решили не включать в перечень. В результате предприниматель получил бренд, который нарушает чужие права, никак не защищает его бизнес по доставке суши, зато позволяет открыть детский сад или дом престарелых.

Увеличение срока регистрации.

Оформить заявку в Роспатент правильно довольно непросто. В особенности, если у вас нет специфических знаний.

В ответ на каждую ошибку ведомство пришлет уведомление с просьбой ее исправить: предоставить дополнительные данные, дослать документы, уточнить адреса. Время переписки может затянуть процесс регистрации на срок от полутора месяцев до полугода. Для бизнеса такие сроки критичны.

Потеря пошлин.

Роспатент не возвращает оплаченные пошлины в случае, если знак невозможно зарегистрировать. Поэтому любая ошибка или некачественная проверка могут стоить вам минимум 10 500 рублей — с учетом скидки 30% за электронную подачу документов.

Потерять пошлину можно и при ошибках в оплате. Ведомство учитывает правильность не только реквизитов, но и назначений платежей. Именно в них чаще всего допускаются неточности. Даже из-за небольшой опечатки ваша пошлина может «повиснуть в воздухе» — вы не получите ее назад, но и Роспатент ее не примет.

Как видите, самостоятельная регистрация — большой риск. Она значительно снижает шансы на то, что в конце вы получите свидетельство на товарный знак.

Ошибиться в чем-либо — значит потерять время, пошлины, а иногда и шансы сохранить обозначение.

Поэтому обратиться к экспертам — хорошая идея.