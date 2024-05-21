Создадут единую платформу по борьбе с киберпреступлениями

На выставке «Россия» на ВДНХ в День экономики данных и цифровой трансформации государства, организованном Минцифры, замминистра заявил:
Планируем создание единой платформы координации деятельности по борьбе с киберпреступлениями, которая будет интегрирована с системами «Антифрод» и «Антифишинг», а также с банковскими платформами.
Развитие Мультисканера — общедоступного сервиса проверки файлов для граждан и организаций.
Введение оборотных штрафов для тех, кто недостаточно хорошо защищает персональные данные.
Ранее мы сообщали, что управлять согласиями на свои персональные данные можно будет на Госуслугах.
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