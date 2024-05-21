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Охрана труда

Обязательная регистрация работодателя в системе ЕИСОТ

С принятием нового порядка обучения у работодателей появилась новая обязанность: помимо проведения внутреннего обучения еще и занесение сведений об обученных в реестр Минтруда.
Обязательная регистрация работодателя в системе ЕИСОТ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На сегодняшний день Митрудом разработано три реестра по вопросам обучения требованиям охраны труда (ХI раздел Правил, закрепленных постановлением Правительства от 24.12.2021 г. № 2464):

  1. Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда (в части обучения по охране труда) и аккредитованных Минтрудом.

  2. Реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда (так называемое внутреннее обучение).

  3. Реестр обученных по охране труда лиц (в нем содержится информация о физлицах, прошедших обучение по охране труда после 1 марта 2023 года).

Для подачи сведений в реестры 2 и 3 работодатель должен завести личный кабинет по охране труда (далее — ЛКОТ) в ЕИСОТ (Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда). Работу в ЛКОТ можно делегировать специалисту по охране труда, предоставив право доступа как администратору.

Если работодатель принял решение обучать работников охране труда внутри организации нужно пройти уведомительную регистрацию в ЕИСОТ. Для этого в ЛКОТ во вкладке обучение по охране труда через раздел «Уведомления по реестру работодателей» следует перейти в раздел «Уведомления о намерении осуществлять деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда». А затем через добавление определенной информации создается уведомление Минтруда.

Все данные вносятся вручную, особых сложностей в этом не возникает. Например, нужно указать полное и сокращенное наименование организации, место нахождения, ИНН, ОГРН. Также нужно подтвердить, что работодатель выполнил все требования для организации обучения, предусмотренные п. 106 Правил № 2464. Для этого не нужно загружать ЛНА работодателя, а достаточно в поля, которые отмечены «*», проставить вручную слово «да».

Единственный документ, который работодатель должен загрузить в ЛК — это заверенная копию решения о проведении обучения по охране труда без привлечения аккредитованного учебного центра.

Для этого работодателю необходимо разработать локальный документ и указать в нем категории работников, которые будете обучать внутри организации (например, приказ о проведении обучения для отдельной категории работников внутри организации).

После внесения всей необходимой информации в ЛК уведомление подписывается электронной подписью и направляется для проверки в Минтруд, который рассматривает такие уведомления в течение 5 дней с момента отправки.

Важно помнить, что визирование уведомления электронной подписью означает официальное подтверждение работодателем заявленных сведений.

Если при контрольных мероприятиях или при расследовании несчастного случая ГИТ выявит несоответствие заявленных сведений действительности, работодателя оштрафуют по ст. 5.27.1 КоАП. Возможно, обучение по охране труда внутри организации могут в таком случае признать неправомерным и исключить работодателя из реестра.

После положительного решения Минтруда по поводу вашего уведомления работодатель попадает в реестр (2). Чтобы найти себя или иного работодателя в реестре, можно использовать информацию об ИНН, наименовании организации, ОРГН или статусе в реестре.

Вносить информацию в Реестр обученных по охране труда лиц также следует через ЛКОТ. Это возможно сделать через раздел «Обучение по охране труда», далее — «Реестр обученных лиц».

Для проведения процедуры внесения в реестр информации об обученных работодателю необходимо закрепить приказом ответственных за это лиц. Есть два способа внесения информации о работниках в реестр — вручную или с помощью импорта файла.

Чтобы внести данные вручную, необходимо в разделе «Записи, ожидающие добавления» добавить и создать запись о работнике, прошедшем обучение. В эту запись вносятся данные о работнике: фамилия, имя, отчество, СНИЛС, профессия (должность). Сведения о месте работе и ИНН организации заполнятся автоматически.

Также выбирается программа обучения и результаты проверки знаний. Необходимо указать дату проверки знаний и номер протокола, который присваивает работодатель самостоятельно и который должен совпадать с бумажным протоколом.

Внесение данных в реестр обученных автоматически (при помощи импорта файла) осуществляется посредством загрузки файла формата xml. Таким способом можно добавить в Реестр обученных сразу нескольких работников и подтвердить добавление записи электронной цифровой подписью.

Пользователь ЛКОТ может просматривать добавленные записи в Реестре обученных и видеть всех сотрудников своей организации, которых добавил в реестр. Найти работника в реестре можно по номеру протокола, ФИО обученного, либо через Реестр обученных в личном кабинете ЕИСОТ.

Нужно отметить, что у работодателя есть право выбора — либо он сам проводит обучение своих работников по охране труда (за исключением тех, кто в обязательном порядке пойдет учиться в Учебный центр согласно требованиям законодательства), либо отказывается от организации и проведении внутреннего обучения и направляет ВСЕХ работников в аккредитованный Учебный центр. При выборе второго варианта работодатель снимает с себя ряд обязанностей как непосредственно по обучению, по созданию внутренней комиссии, так и по внесению данных в реестр.

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Многих работодателей пугает и кажется непонятной работа по выгрузкам данных в реестр. В этой ситуации можно воспользоваться услугами сторонней организации, которая выполнит уведомительную регистрацию и занесет данные об обученных. Сделать это можно даже удаленным способом.

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