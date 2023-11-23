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Налоговики пытаются реанимировать сроки по задолженности сроки на взыскания которой прошли

Повторное требование об уплате со ссылкой на переходные положения 263-ФЗ незаконны
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Как мы писали ранее, безнадежным принято называть долг, нереальный к взысканию. Многие ошибочно полагают, что спустя 3 года можно не платить задолженность по налогам, пеням и штрафам. Но это не так.

Порядок признания задолженности безнадежной к взысканию и ее списания установлен ст. 59 НК.

Безнадежной к взысканию признается задолженность, числящаяся за НП, плательщиком сборов, плательщиком СВ или налоговым агентом и повлекшая формирование отрицательного сальдо ЕНС такого лица, погашение и (или) взыскание которой оказались невозможными в случаях, установленных п. 1 ст. 59 НК. В том числе в случае:

  • принятия судом акта, в соответствии с которым НО утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности (Постановление КС РФ от 02.07.2020 № 32‑П,  ПП 57 от 30.07.2013)

ФНС задолженность признает безнадежной в соответствии с Приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1131@

Также учитывайте положения ст.11.3 НК и письмо ФНС КЧ-4-8/2882@ от 14.03.23.

В связи с переходов всех категорий налогоплательщиков на ЕНС /ЕНП принят закон No263-ФЗ, предусматривающий переходные положения, в том числе по взысканию задолженности.

В соответствии с ч. 9 ст. 4 указанного ФЗ, положениями которой предусматривается, что требование об уплате задолженности, направление после 01.01.2023 в соответствии со статьей 69 НК РФ (в ред. ФЗ No263-ФЗ), прекращает действие требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, направленных до 31.12.2022 (включительно), если налоговым органом не приняты меры взыскания, предусмотренные НК РФ (в редакции, действовавшей до 01.01.2023)

Теперь к сути дела:

Заявителем представлена уточненная налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2018 г., согласно которой сумма, подлежащая уплате в бюджет, составляет 73 399 руб.

Обществу на основании направлено требование по состоянию на 15.04.2019 об уплате налога, пени, штрафа. Срок исполнения требования установлен до 08.05.2019.

Заявителем представлена налоговая декларация (корр. No2) по НДС за 4 квартал 2018 г., согласно которой сумма, подлежащая уплате в бюджет, увеличена на 726 руб.

Обществу на основании статей 69, 70 НК РФ по ТКС направлено

требование по состоянию на 20.04.2019 об уплате налога, пени, штрафа, согласно которому включена задолженность по уплате НДС. Срок исполнения требования установлен до 15.05.2019.

В дальнейшем уполномоченным органом приняты решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика.

В соответствии с расчетом исчислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 106 855,80 руб. Сроком уплаты 2018-2019.

Доказательств применения каких-либо мер принудительного взыскания в отношении указанной задолженности налоговым органом не представлено.

10.09.2022 в адрес заявителя инспекция направила требование по состоянию на 01.09.2022, согласно которому включена задолженность, ранее нашедшую отражение в требованиях No 44863 по состоянию на 15.04.2019 и No 47248 по состоянию на 20.04.2019), а также по страховым взносам. Срок исполнения требования установлен до 03.10.2022.

Меры принудительного взыскания в отношении сумм, указанных в требовании от 01.09.2022, согласно пояснениям инспекции не применялись.

По расчету налогового органа по состоянию на 22.05.2023 задолженность по уплате страховых взносов составила: 46 091,04 руб.

Указанную задолженность по страховым взносам, а также недоимку по НДС, налоговый орган включил в требование об уплате задолженности по состоянию на 11.04.2023. Срок исполнения требования установлен до 23.06.2023.

Направление требования по состоянию на 11.04.2023 в отношении задавненной задолженности, принудительные меры взыскания которой не предпринимались, налоговый орган считает правомерным со ссылками на внесенные с 01.01.2023 в налоговое законодательство Федеральным законом No263-ФЗ изменения, а также установленные п. 1 ч. 9 ст. 4 указанного закона особенности взыскания с 01.01.2023 сумм недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, процентам, заключающиеся в том, что требование об уплате задолженности, направленное после 01.01.2023 в соответствии со ст. 69 НК РФ (в редакции ФЗ No263-ФЗ), прекращает действие требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, направленных до 31.12.2022 (включительно), в случае, если налоговым органом на основании таких требований не приняты меры взыскания, предусмотренные НК РФ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу ФЗ No263-ФЗ).

Полагая, что вышеуказанная задолженность является безнадежной к взысканию, поскольку сроки на принудительное взыскание данной задолженности истекли, общество обратилось в суд.

Налоговым органом не оспаривается, что все возможные, предусмотренные НК РФ меры принудительного взыскания, представляющие собой последовательные этапы единого внесудебного порядка взыскания налоговой задолженности, в отношении ООО по НДС и страховым взносам за 2018 г. не применялись; в отношении задолженности по страховым взносам в адрес ООО в установленные сроки вообще не было предпринято никаких мер (требование об уплате недоимки и пени по страховым взносам за 2018 год не выставлялось). С заявлением в суд о взыскании с ООО задолженности налоговый орган в установленные сроки также не обращался.

Непринятие налоговым органом таких мер в установленные сроки влечет утрату им права на взыскание налога, страховых взносов и пени с налогоплательщика в принудительном (бесспорном) и судебном порядке.

С явным нарушением двухлетнего предельного срока принудительного взыскания задолженности, установленного пунктом 1 статьи 47 НК РФ, и в судебном порядке, по состоянию на 01.09.2022 в адрес налогоплательщика было направлено требование по задолженности, ранее нашедшую отражение в требовании по состоянию на 15.04.2019 и по состоянию на 20.04.2019).

При этом, утрата возможности принудительного или судебного взыскания страховых взносов за 2018 год и недоимки по НДС влечет также невозможность взыскания пени за неуплату этих взносов, налога.

Исполнение обязанности по уплате пеней не может рассматриваться в отрыве от исполнения обязанности по уплате налога и после истечения пресекательного срока бесспорного или судебного взыскания задолженности пени не могут служить способом обеспечения обязанности по уплате налога, страховых взносов и с этого момента не подлежат начислению (постановление Президиума ВАС РФ от 06.11.2007 No8241/07, пункт 5 статьи 75 НК РФ, пункт 51 ПП ВАС РФ от 30.07.2013 No57).

Возможность принудительного взыскания утрачивается при истечении срока давности взыскания налогов в судебном порядке (пункт 3 статьи 46, пункт 3 статьи 48 НК РФ), а также при пропуске налоговым органом срока предъявления судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения постановления о взыскании налогов за счет имущества должника (часть 6.1 статьи 21 ФЗ No229-ФЗ).

В отношении спорных сумм задолженности, момент обнаружения налоговым органом которых относится к 2018-2019 г.г., установленные законом сроки по взысканию с общества в принудительном (бесспорном) и судебном порядке истекли.

Установив, что на момент обращения ООО в суд с рассматриваемым заявлением налоговый орган утратил возможность принудительного взыскания задолженности по НДС, недоимки и пени по страховым взносам за 2018 год, установленный законодательством предельный срок взыскания задолженности по налогам и страховым взносам пропущен, принимая во внимание, что сведения о наличии уважительных причин со стороны уполномоченного органа не приведены, соответствующее ходатайство не заявлено, суд первой инстанции правомерно признал задолженность по ним безнадежной к взысканию.

Включение в требование об уплате задолженности по состоянию на 11.04.2023 сумм по НДС, страховым взносам из числа спорных и соответствующих штрафных санкций на суммы долга, вопреки позиции налогового органа со ссылками на обновленное с 01.01.2023 налоговое законодательство в связи с принятием ФЗ No263-ФЗ и особенности, установленные ч. 9 ст. 4 указанного ФЗ, положениями которой предусматривается, что требование об уплате задолженности, направление после 01.01.2023 в соответствии со статьей 69 НК РФ (в ред. ФЗ No263-ФЗ), прекращает действие требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, направленных до 31.12.2022 (включительно), если налоговым органом не приняты меры взыскания, предусмотренные НК РФ (в редакции, действовавшей до 01.01.2023), и, как следствие, неутраченную возможность их взыскания, признано неправомерным судом.

Налоговым органом допущено неверное толкование соответствующих правовых положений.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 263-ФЗ сальдо единого налогового счета представляет собой разницу между общей суммой денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, и денежным выражением совокупной обязанности.

По смыслу положений названного ФЗ, сальдо единого налогового счета на 01.01.2023 формируется на основании имеющихся у налоговых органов по состоянию на 31.12.2022 данных, в частности, о суммах неисполненных (до 01.01.2023) обязанностей налогоплательщика по уплате налогов. При этом, в силу прямого указания пункта 1 части 2 статьи 4 ФЗ No263-ФЗ, в суммы неисполненных обязанностей не включаются суммы недоимок по налогам, государственной пошлине, в отношении уплаты которой налоговому органу выдан исполнительный документ, иным сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, предусмотренным НК РФ процентам, по которым по состоянию на 31.12.2022 истек срок их взыскания. Неисполнение обязанности по уплате налогов, повлекшее формирование отрицательного сальдо единого налогового счета, является основанием для направления налоговым органом требования об уплате задолженности и принудительного взыскания задолженности. При этом требование об уплате задолженности, направленное после 01.01.2023, прекращает действие требований, направленных до 31.12.2022 (включительно), если налоговым органом не были приняты меры взыскания на основании таких требований (п. п. 2, 3 ст. 45, ст. 48, п. 1 ст. 69 НК РФ; п. 1 ч. 1, п. 1 ч. 2, п. 1 ч. 9 ст. 4 ФЗ No263-ФЗ).

С учетом изложенного спорные суммы неисполненных обязательств ООО в силу истечения по состоянию на 31.12.2022 сроков их взыскания, как в бесспорном, так и в судебном порядке, не подлежали учету в составе сумм неисполненных обязательств в целях формирования сальдо единого налогового счета, а их включение в требование об уплате задолженности по состоянию на 11.04.2023, правомерность которого мотивируется налоговым органом ссылками на п. 1 ч. 9 ст. 4 ФЗ No263-ФЗ и непринятие каких-либо мер принудительного взыскания ранее, неправомерно.

Дело NoА60-19722/2023

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

31

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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