Клерк.Ру
Новости для банкира

Еще один банк лишился лицензии

С сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Канский» (Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка).

Основу ресурсной базы КБ «Канский» составляли привлеченные от населения денежные средства, направлявшиеся на кредитование физических лиц. Неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества.

Более того, в ходе проводимой Банком России инспекционной проверки установлен факт отсутствия в распоряжении КБ «Канский» первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов, сообщает пресс-служба ЦБ.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
natalisa51
 Вот по  этому и приняли закон 115. Чтобы блокировать выдачи наличности под предлогом сомнительной операции без объяснения.    Пусть сами научатся считать,а потом уже нас будут контролировать... +++++
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