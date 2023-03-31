Поддержка 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП ред.2.5 только до конца 2023 года. Рекомендации по переходу на редакцию 3.1

Выпуск обновлений, необходимых для сдачи отчетности за 2023 год, возможен только до конца I квартала 2024 года. Поддержка законодательства 2024 года в выпускаемых обновлениях не планируется.

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Поддержка 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП ред.2.5 только до конца 2023 года. Рекомендации по переходу на редакцию 3.1
Иллюстрация: 1С:Апрель Софт

1С:Зарплата и управление персоналом КОРП имеет достаточно широкий набор возможностей для бухгалтера, кадровика и HR-специалиста. Программа хорошо зарекомендовала себя при использовании в средних и крупных компаниях: богатый функционал, возможность гибкой настройки, сквозная и наглядная аналитика, а также полное соответствие актуальным требованиям законодательства.

По последним данным от Фирмы «1С», редакция 2.5 конфигурации 1С:ЗУП КОРП будет поддерживаться только до конца 2023 года и в ограниченном объеме: выпуск обновлений, необходимых для сдачи отчетности за 2023 год, возможен только до конца I квартала 2024 года. Поддержка законодательства 2024 года в выпускаемых обновлениях не планируется.

Обращаем внимание, что в 1С:ЗУП 2.5 КОРП не будет реализована поддержка кадрового электронного документооборота (КЭДО), в том числе подписание электронных документов подписью физического лица с использованием машиночитаемой доверенности.

Рекомендуем не дожидаться окончания поддержки старой редакции и перейти на новую версию программы 1С:ЗУП КОРП ред. 3.1. в рабочем темпе!

Внедрение 1С:Предприятие 8.3 – специалисты 1С:Апрель Софт, 1С:Франчайзи с многолетним опытом автоматизации учета и управления, помогут перевести ваши программы 1С на новую версию, перенесут данные, настроят программы 1С в соответствии с вашими требованиями и обучат работе пользователей.

Более современная версия 3.1 имеет управляемый интерфейс: пользователь может настроить внешний вид программы под свои требования. Помимо этого, оптимизирован функционал в плане удобства работы с документами, например: расчет страховых взносов в редакции 3.1 выполняется в документе начисления зарплаты – одновременно с расчетом налогов и удержаний; при увольнении сотрудника произвести полный расчет возможно в 1-м документе (вместо трех) и т.д.

Редакция 3.1 постоянно совершенствуется и отвечает последним запросам пользователей. Среди новых возможностей:

  • Кадровое планирование позволяет планировать численность и затраты на персонал, анализировать возможные варианты. Аналитика позволяет видеть затраты по каждому варианту, сравнить с текущим штатным расписанием.

  • Удобное бронирование командировок и интеграция с сервисом для организации деловых поездок Smartway.

  • ДМС: программа 1С позволяет оперативно прикреплять новых сотрудников, откреплять уволенных, а также автоматически формировать для страховой компании письмо со списком сотрудников.

  • Электронное обучение и тестирование. В программе удобно планировать обучение сотрудников, собирать заявки и анализировать затраты. Доступна функция разработки тестирования или загрузки уже имеющегося из файла Excel. Сотрудник может проходить тестирования и курсы в личном кабинете программы, а ответственный за обучение может контролировать процесс благодаря понятной аналитике.

  • Для HR-менеджера разработана возможность добавлять резюме из файлов (doc, pdf, txt, rtf). Есть интеграция с популярными сайтами Авито.Работа, Работа.ру, Зарплата.ру, Хабр.Карьера. Это позволяет сократить ручные операции и больше времени уделить поиску нужного кандидата.

  • Пользователи новой редакции могут наладить синхронизацию с календарями Google, MS Outlook и iCloud, чат-ботом в Telegram.

  • Появилась интеграция с 1С:Аналитика для построения и просмотра наглядных отчетов и аналитических панелей.

  • Рассылка уведомлений и поздравлений по различным поводам по шаблонам прямо из программы.

Система программ 1С:Предприятие 8.3 – это современные решения, которые позволяет повысить эффективность деятельности предприятия любой отраслевой специфики. Автоматизируйте и настраивайте учет вместе с 1С:Апрель Софт. Проведем обследование ваших бизнес задач, определим узкие места и точки роста.

Новая редакция 3.1 1С:ЗУП КОРП более приспособлена для адаптации к текущим изменениям законодательства и обеспечивает более высокий уровень автоматизации самых важных участков кадрового учета.

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